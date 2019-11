DGAP-News: EQUITS GmbH: EQUI.TS GmbH (20.11.2019) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Q3/19 schwach - Gegenmaßnahmen - Guidance bestätigt (deutsch)

EQUITS GmbH: EQUI.TS GmbH (20.11.2019) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Q3/19 schwach - Gegenmaßnahmen - Guidance bestätigt

Die hohen politischen Unsicherheiten hatten bereits zur Jahresmitte zur

Erwartungskorrektur auch und erst recht in Kernmärkten von Viscom geführt.

Der Verlauf des Q3/19 war schwach und durch die aufgipfelnden Befürchtungen

bezüglich des Weltwirtschaftsklimas beeinträchtigt. Die Hannoveraner passten

am 30.07.19 ihrerseits ihre Planung für 2019 an, an der sie - vor dem

Hintergrund der aktuellen Geschäftsentwicklung - festhalten.

Der Geschäftsverlauf in 9M/19 entwickelte sich verhalten; die Gesamtleistung

sank zum Vj. um 9,8 % auf EUR 65,5 Mio. Der 9M-Bestelleingang von EUR 61,2

Mio. (-15,9 % ggü Vj.) spiegelt die anhaltende Investitionszurückhaltung der

Kunden deutlich wider.

Der Aktienkurs hat die unsicheren Aussichten u.E. eingepreist, erwartet für

die absehbare Zukunft keine Gewinnsteigerungen mehr. Wir bleiben mit unserem

Szenario grundsätzlich vorsichtig und erwarten für 2020 erst im weiteren

Verlauf eine spürbare Nachfragebelebung. Die konjunkturelle Visibilität ist

begrenzt, es zeigen sich aber erste Erholungszeichen. Auch die Stimmung an

den Aktienmärkten spricht mit Höchstständen bei Indizes eine andere Sprache.

Die Märkte setzen auf Erholung! Das gilt noch nicht für Maschinenbau-Aktien,

die Peer-Bewertung ist gefallen - Zielkurs angepasst.

Folglich schätzen auch die EQUI.TS-Analysten vorsichtiger und raten weiter

zu vorsichtigem Kauf.

