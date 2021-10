DGAP-News: EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die zooplus-Aktionäre beginnt (deutsch)

EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die zooplus-Aktionäre beginnt

EQT AB: Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity

an die zooplus-Aktionäre beginnt

06.10.2021 / 13:16

PRESSEMITTEILUNG 6. Oktober 2021

Frist für die Annahme des Übernahmeangebots von EQT Private Equity an die

zooplus-Aktionäre beginnt

* Die Angebotsunterlage wurde nach Genehmigung der BaFin heute

veröffentlicht

* Ab heute können zooplus-Aktionäre ihre Aktien zu einem Preis von EUR 470

je Aktie in bar an EQT Private Equity verkaufen - die Annahmefrist läuft

voraussichtlich bis zum 3. November 2021

* Das Angebot ist strategisch attraktiv und wird zooplus unterstützen,

seine Führungsposition auf dem europäischen Markt für

Online-Heimtierbedarf langfristig auszubauen. EQT bringt jahrzehntelange

Erfahrung im Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei der

Einführung und Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein.

Darüber hinaus wird zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und

erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von

Investitionen profitieren

* Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten

Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021, entspricht einer

Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten

Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 und reflektiert einen

Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber dem früher veröffentlichten

Angebot von Hellman & Friedman

* Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus haben das Übernahmeangebot von EQT

Private Equity begrüßt

Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds

("EQT Private Equity"), hat nach erfolgter Genehmigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") heute die

Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das

"Übernahmeangebot") für alle Aktien der zooplus AG ("zooplus", ISIN:

DE0005111702) veröffentlicht. Pet BidCo bietet den Aktionären von zooplus

EUR 470 je Aktie in bar.

Die Angebotsfrist für das Übernahmeangebot beginnt heute und endet

voraussichtlich am 3. November 2021 um Mitternacht (MEZ). Während dieser

Zeit können zooplus-Aktionäre das Übernahmeangebot annehmen und ihre Aktien

der Pet BidCo andienen. Aktionäre sollten sich bei ihren Banken nach

eventuellen Fristen erkundigen, die gegebenenfalls ein Tätigwerden noch vor

dem offiziellen Ende der Angebotsfrist erfordern. zooplus-Aktionäre, die

ihre Aktien bereits in das früher veröffentlichte Übernahmeangebot der Zorro

Bidco S.à r.l., die durch von Hellman & Friedman LLC beratene Fonds

kontrolliert wird, eingeliefert haben, sollten sorgfältig prüfen, ob ihnen

ein Rücktrittsrecht zusteht, damit auch sie das Übernahmeangebot von Pet

BidCo annehmen können, welches einen Aufschlag von EUR 10 je Aktie gegenüber

dem Angebot von Hellman & Friedman bietet.

Für den Vollzug des Übernahmeangebots ist das Erreichen einer

Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Grundkapitals zuzüglich einer

zooplus Aktie, die Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie

die Erfüllung weiterer üblicher Bedingungen notwendig. Die näheren

Einzelheiten des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage

beschrieben. Vorbehaltlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen wird der

Abschluss des Übernahmeangebots im vierten Quartal 2021 erwartet. Pet BidCo

beabsichtigt nicht, nach Vollzug des Übernahmeangebots einen Beherrschungs-

und Gewinnabführungsvertrag mit zooplus abzuschließen.

Das Angebot bietet zooplus-Aktionären eine Prämie von 69 Prozent auf den

letzten unbeeinflussten Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021,

eine Prämie von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten

Drei-Monats-Durchschnittskurs vom 12. August 2021 sowie einen Aufschlag von

EUR 10 je Aktie gegenüber dem bereits früher veröffentlichten Angebot von

Hellman & Friedman. Pet BidCo und zooplus haben am 25. September 2021 eine

Investorenvereinbarung abgeschlossen. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat

von zooplus haben das Angebot von EQT Private Equity begrüßt.

Durch die im Rahmen der Investorenvereinbarung beschlossene strategische

Partnerschaft zwischen zooplus und EQT Private Equity soll das Unternehmen

beim Ausbau seiner führenden Position auf dem europäischen Heimtiermarkt

unterstützt werden. Dies betrifft insbesondere die vorgesehene Strategie zur

Erweiterung der bestehenden Plattform mit dem Ziel, den Kundenfokus durch

ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Produkten, Beratung und

Dienstleistungen weiter zu schärfen. EQT bringt umfangreiche und

jahrzehntelange Erfahrung im Heimtierbereich und ausgewiesene Expertise bei

der Einführung und Weiterentwicklung neuer Technologien und Plattformen ein.

Darüber hinaus wird zooplus von einer stabilen Eigentümerstruktur und

erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von

Investitionen profitieren. Mit der Unterstützung von EQT als Partner kann

zooplus künftig intensiver in langfristiges Wachstum und Wertgenerierung

investieren, insbesondere zur weiteren Verbesserung des Angebots für Kunden,

in den Ausbau einer erstklassigen Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur,

die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen und in ein erstklassiges

Personalmanagement.

Die Angebotsunterlage ist ab sofort online verfügbar unter www.eqt-offer.com.

Neben der deutschen Fassung der Angebotsunterlage steht auch eine

unverbindliche englische Sprachversion unter derselben Internetadresse zur

Verfügung.

Kontakt

Deutschland: Isabel Henninger, eqt-offer@kekstcnc.com, +49 174 940 9955

International: Finn McLaughlan, eqt-offer@kekstcnc.com, +44 77 1534 1608

EQT Pressestelle, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 71 Milliarden

an verwaltetem

Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien

und Nordamerika

mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 29 Milliarden beteiligt, die über

175.000 Mitarbeiter

beschäftigen. EQT unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges

Wachstum, operative

Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.

Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

Folgen Sie EQT auf LinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Die Bestimmungen

und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot

betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten, deren

Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

gestattet hat. Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu

lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von

Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder

Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in

Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EQT AB

Regeringsgatan 25

11148 Stockholm

Schweden

ISIN: SE0012853455

