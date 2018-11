DGAP-News: EQS Group und Mynewsdesk schließen Partnerschaft für die nordischen Länder (deutsch)

EQS Group und Mynewsdesk schließen Partnerschaft für die nordischen Länder

06.11.2018

Die EQS Group, führender internationaler Technologieanbieter für Investor

Relations und Corporate Compliance, und Mynewsdesk, ein führender Anbieter

digitaler PR-Lösungen, haben heute eine Partnerschaft für die nordischen

Länder bekanntgegeben, welche Services für Meldepflichten, IR Websites,

Aktienkurs-Tools, sowie das Verwalten von Insiderlisten beinhaltet.

Mynewsdesk wurde 2003 in Schweden gegründet und bietet Unternehmen und

Organisationen eine PR-Lösung, um mit Meinungsführern, Kunden, Bloggern und

weiteren Zielgruppen zu kommunizieren. Mynewsdesk-Kunden in den nordischen

Ländern erhalten nun auch Zugriff auf das EQS COCKPIT, welches für den

nordischen Markt angepasst wurde, um regulatorische Anforderungen zu

erfüllen und Investoren zu erreichen.

"Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Mynewsdesk, durch die unsere

IR-Lösungen nun auch der großen Mynewsdesk-Kundschaft in den nordischen

Ländern zur Verfügung stehen", so Achim Weick, Gründer und CEO der EQS

Group. "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer internationalen

Wachstumsstrategie."

Matthias Malmström, CEO von Mynewsdesk, sagt über die Partnerschaft: "Wir

freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit der EQS Group unseren Kunden die

beste Lösung für ihre IR-Workflows zu bieten. Viele unserer Kunden haben

nach solch einer Lösung gefragt und nun können wir diese bestmöglich

bieten."

Über EQS Group:

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für

Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehr

als 8.000 Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale

und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen

Stakeholder gezielt an.

EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services

gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting

und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der

cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von

Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance-Verantwortlichen zu

optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing-

und Case-Management-Software, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts

an.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern

mit mehr als 400 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt

vertreten.

Über Mynewsdesk:

Mynewsdesk is a leading SaaS PR platform, used by more than 8,000 brands and

over 750,000 communicators. Mynewsdesk's complete communications solution

enables you to simplify your workflow, expand your influence and get

results. The company was founded in Stockholm in 2003 and currently has more

than 280 employees in offices across Sweden, Norway, Denmark, Finland,

Germany, the U.K., France, US and Singapore. Mynewsdesk has been part of the

NHST Media Group since 2008.

Alexander Mrohs

