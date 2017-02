DGAP-News: EQS Group in Qualitätssegment 'Scale' der Deutschen Börse aufgenommen (deutsch)

EQS Group in Qualitätssegment 'Scale' der Deutschen Börse aufgenommen

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist zum Start am 01.03.2017 in das neue Qualitätssegment "Scale" für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Deutschen Börse aufgenommen worden. Scale ersetzt den Entry Standard für Aktien und Unternehmensanleihen.

Mit "Scale" baut die Deutsche Börse das "bestehende Ökosystem für Unternehmensfinanzierungen aus". Das neue Segment, das Unternehmen einen leichteren Zugang zu Investoren und Wachstumskapital ermöglichen soll, ist deutlich strenger reguliert als der Entry Standard, in dem die EQS Group bisher gelistet war.

"Wir begrüßen das Bestreben der Deutschen Börse nach mehr Transparenz - die Einführung von "Scale" ist deshalb ein richtiger und wichtiger Schritt. Als Marktführer im Bereich Meldepflichten börsennotierter Unternehmen erfüllt die EQS Group schon jetzt die Veröffentlichungspflichten und Anforderungen. Es war für uns selbstverständlich, die Aufnahme in das neue Qualitätssegment zu beantragen", sagt André Marques, Leiter Finanzen und Investor Relations der EQS Group.

Die neuen Qualitätsstandards verlangen von den Unternehmen neben einem etablierten Geschäftsmodell und Mindestgrößen hinsichtlich definierter Kennzahlen vor allem die Verpflichtung zu Transparenz. Das beinhaltet beispielsweise jährliche Analystenkonferenzen, aber auch ein unabhängiges Research, das von der Deutschen Börse in Auftrag gegeben wird.

Die EQS Group unterstützt als einer der weltweit führenden Technologieanbieter für Digital Investor Relations Unternehmen bei der sicheren und effizienten Erfüllung ihrer Informationsanforderungen. "Wir stehen als Dienstleister natürlich auch Gesellschaften, die einen Wechsel in das "Scale"-Börsensegment planen, gerne mit unserer Cloud-Plattform, dem COCKPIT, zur Verfügung", so Marques.

Kontakt:

André Marques Head of Investor Relations Tel: +49 89 210 298-33 Mob: +49 175 525 00 09 Email: andre.marques@eqs.com

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen.

Das Herz der Technologie ist das COCKPIT, eine Software as a Service (SaaS), welche die Arbeitsprozesse von IR-Managern digital abbildet und effizienter macht. Spezielle Module ermöglichen die Pflege von Inhalten (CMS), von Kontaktdaten (CRM) und von Insiderdaten sowie den Zugriff auf globale Investorendaten und auf eigene Monitoring- und Analytics- Funktionen. Um einen integrierten Workflow zu gewährleisten, ist das COCKPIT an die Unternehmenswebsite angebunden.

Das COCKPIT bietet darüber hinaus Zugang zu einem der wichtigsten Financial Newswire, über das jährlich über 20.000 Finanz- und Unternehmensmitteilungen verbreitet werden. In Deutschland ist die EQS Group mit ihrem Service DGAP, dem sämtliche DAX-Unternehmen vertrauen, die Institution zur Erfüllung gesetzlicher und regulativer Einreichungs- und Veröffentlichungspflichten.

Als digitaler Komplettanbieter entwickelt die EQS Group zudem IR- und Unternehmenswebsites sowie Apps, erstellt Online Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte und führt Audio- und Video-Übertragungen durch.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern hält zudem die Mehrheitsbeteiligung an der ARIVA.DE AG und beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter.

Unternehmensmitteilungen der EQS Group erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de/).

Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165

