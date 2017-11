DGAP-News: EQS Group AG mit hoher Investitionstätigkeit im 3. Quartal (deutsch)

EQS Group AG mit hoher Investitionstätigkeit im 3. Quartal

EQS Group AG mit hoher Investitionstätigkeit im 3. Quartal Guidance für das Gesamtjahr 2017 bestätigt

München - 15.11.2017

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat ihre Investitionstätigkeit im 3. Quartal 2017 aufgrund bevorstehender Regulierungen und der damit verbundenen Entwicklung neuer Produkte deutlich ausgeweitet. Dies führte im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum zu einer temporären Ergebnisbelastung. Die aktuell im Markt eingeführten Cloud-Lösungen erfahren eine hohe Akzeptanz.

Der Konzern erzielte in den Monaten Juli bis September Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 7.015 und damit 9 Prozent weniger als in der Vergleichsperiode 2016. Das EBIT vor planmäßigen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenstämme und vor Akquisitionskosten (Non-IFRS) ging auf TEUR 71 zurück. Der bereinigte Konzernüberschuss belief sich auf TEUR -399. Das bereinigte Ergebnis je Aktie beträgt EUR -0,40.

Für die ersten neun Monate ergibt sich folgendes Bild: Der Umsatz beträgt TEUR 22.029 (+22%), das EBIT (Non-IFRS) ging um 50% auf TEUR 983 zurück, der Konzernüberschuss (Non-IFRS) beträgt TEUR -436. Das Ergebnis je Aktie (Non-IFRS) beträgt -0,33 (Vorjahr EUR 0,06).

Ein Teil der Investitionen ist in die Produktentwicklung der Cloud-Software ARS-COCKPIT bei der ARIVA.DE AG geflossen, die rechtzeitig zum Inkrafttreten der PRIIP-Verordnung zum Jahreswechsel den Betrieb aufnehmen wird. Die PRIIP-Verordnung verpflichtet Emittenten zur Aushändigung vorvertraglicher Basisinformationsblätter für Finanzprodukte. ARIVA.DE bietet mit dem ARS-COCKPIT einen Komplettservice für das Handling dieser Dokumente an.

Weitere Investitionen wurden für die Fertigstellung der Vergabeplattform für Legal Entity Identifier (LEI) sowie für das Compliance Produkt SAFE CHANNEL verwendet, unsere Whistleblowing-Lösung. Über dieses Hinweisgebersystem können Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften innerhalb des Unternehmens anonym und sicher gemeldet werden.

Die getätigten Investitionen können bereits jetzt als großer Erfolg gewertet werden. Die neu entwickelten Produkte erfahren eine hohe Marktakzeptanz. Für das ARS-COCKPIT haben sich schon sechs Wochen vor Marktstart eine Vielzahl an Kunden entschieden, die langfristig den Service nutzen wollen. Ebenfalls vor dem offiziellen Rollout gelang der Abschluss von mehreren Kundenverträgen für den SAFE CHANNEL. Diese erfolgreichen Vorabverkäufe untermauern die sehr positive Marktresonanz für unsere Cloud-Lösungen. Weiterhin sind kurz nach dem Start der LEI-Vergabeplattform bereits zahlreiche Kennungen an Unternehmen im In- und Ausland vergeben worden, was unsere Erwartung deutlich übertroffen hat.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Die bevorstehenden Regulierungen bieten uns die Gelegenheit, neue Kundenzielgruppen zu erreichen und damit in eine ganz neue Dimension zu wachsen. Die hiermit verbundenen Investitionen in die Produktentwicklung belasten zwar kurzzeitig das Ergebnis, führen aber schon in naher Zukunft zu dauerhaft hochprofitablen Cloud-Umsätzen und sind daher Garant für die künftige positive Geschäftsentwicklung der EQS Group AG."

Die Konzernumsatzerlöse der EQS Group AG sind in den ersten neun Monaten 2017 um 22 Prozent gestiegen. Bereinigt um die Umsätze der Mehrheitsbeteiligung ARIVA.DE AG (67,5%) lag das Wachstum bei 9 Prozent. Das Inlandsgeschäft verzeichnete inklusive des hohen Deutschland-Anteils der ARIVA.DE AG dabei mit einem Zuwachs von 28 Prozent ein höheres Wachstum als das Auslandsgeschäft, welches um 3 Prozent vorankam.

Für Umsatzimpulse im Inlandsgeschäft sorgte bei der EQS Group AG nach wie vor das Inkrafttreten der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und die damit verbundene Ausweitung der Ad-hoc-Pflicht auf einen erheblich größeren Kreis von Emittenten sowie umfangreichere Insiderregelungen. Der neu entwickelte INSIDER MANAGER konnte als Standard-Workflowlösung für Investor Relations-Abteilungen in Deutschland etabliert werden und erfreut sich zunehmender Nachfrage im europäischen Ausland.

Das größte prozentuale Wachstum im Ausland erreichte unsere Tochtergesellschaft in UK, die in den ersten neun Monaten den Umsatz um 33 Prozent auf TEUR 341 steigern konnte. Sehr erfreulich entwickelte sich auch die im Aufbau befindliche französische Tochtergesellschaft. Diese zählt kurz nach Gründung bereits neun Unternehmen zum Kundenstamm, die im Auswahlindex CAC 40 gelistet sind.

Unveränderter Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet der Vorstand unverändert mit einem Umsatz in Höhe von 31,2 bis 32,5 Millionen Euro. Das EBIT vor einmaligen Akquisitionskosten, Kaufpreisallokation sowie planmäßigen Abschreibungen (Non-IFRS) reduziert sich vor dem Hintergrund des Investitionsprogramms im Jahr 2017 auf 2 bis 2,3 Millionen Euro (zuvor 3,6 bis 3,9 Millionen Euro).

Der Ausblick wurde am 26. September 2017 im Rahmen der strategischen Entscheidung zur Erschließung des Geschäftsfelds Governance, Risk & Compliance (GRC) und der damit verbundenen Investitionsoffensive angepasst. Im Geschäftsjahr 2018 soll das Umsatzwachstum 10 bis 15 Prozent betragen und sich dann ab dem Jahr 2019 auf 15 bis 20 Prozent beschleunigen.

Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse ab 11:00 Uhr (MESZ) in der heutigen Telefonkonferenz. Diese wird unter www.eqs.com live im Internet übertragen.

Wichtige Kennzahlen (IFRS) 9M 2017 9M 2016 +/- Umsatz (TEUR) 22.029 18.018 22% Non-IFRS* EBIT (TEUR) 983 1.970 -50% EBIT (TEUR) 464 1.520 -69% Non-IFRS* Konzernüberschuss (TEUR) -436 70** >-100% Konzernüberschuss (TEUR) -703 -162** >100% Non-IFRS Ergebnis je Aktie (EUR)* -0,33 0,06** >-100% Ergebnis je Aktie (EUR) -0,54 -0,14** >100% Operativer Cash Flow (TEUR) -126 2.294** >-100% Liquide Mittel (TEUR) 273 6.610*** -96% Mitarbeiter (Periodendurchschnitt) 350 242 45% * Non-IFRS Kennzahlen vor planmäßigen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenstämme, Kaufpreisallokation &Akquisitionskosten ** Vorjahreszahlen angepasst. Wir verweisen auf den Gliederungspunkt 2. "Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" (2.4 Änderungen der Vorjahreszahlen) im Konzernanhang zum 31.12.2016 *** zum 31.12.2016

Weitere Hinweise:

Die Zahlen für das dritte Quartal 2017 sind untestiert.

Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de/).

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Produkte und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen, Meldepflichten und Richtlinien sicher, effizient und zeitgleich zu erfüllen und Stakeholder weltweit zu erreichen.

Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-, Communications- und Compliance-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten globalen Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Start-up zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter.

Kontakt:

André Marques

Head of Investor Relations

Tel:.: +4989-21029833

Mob.: +49175-5250009

Email.: andre.marques@eqs.com

