DGAP-News: ENCAVIS AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht nach neuen GRI-Standards (deutsch)

ENCAVIS AG veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht nach neuen GRI-Standards

30.03.2022 / 07:00

Corporate News

Hamburg, 30. März 2022 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber

Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) hat

seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht nach den neuen Standards der Global

Reporting Initiative (GRI) veröffentlicht und erfüllt damit die heutige

Anforderung an transparente Berichterstattung. Unter dem Motto "The Sun goes

Up" stellt das Unternehmen die im Sommer 2021 extern durch Stakeholder

verifizierten wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen vor, benennt die selbst

gesetzten anspruchsvollen Ziele und berichtet die seit letztem Jahr

erreichten Fortschritte.

Der Bericht gewährt einen Einblick in die umfassende und ambitionierte

Nachhaltigkeitsarbeit der Encavis AG, die sich in den vier Handlungsfeldern

Strategie & Governance, Ökonomie, Ökologie und Soziales manifestiert. Die

wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen des Unternehmens leisten gleichzeitig

einen Beitrag zu vielen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den UN

Sustainable Development Goals (SDGs).

"Im vergangenen Jahr haben wir wichtige Grundlagen gelegt und fokussiert an

der Verwirklichung unserer Nachhaltigkeitsziele nach GRI-Standards

gearbeitet. Die rasche Umsetzung aller Nachhaltigkeitsziele ist für alle

Unternehmen, angesichts der geopolitischen Lage und der dramatischen

Klimabilanz, heute so wichtig wie noch nie zuvor," so Dr. Dierk Paskert, CEO

der Encavis AG.

Die Berichterstattung des Encavis-Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 findet

in Form eines digitalen Reports statt, der den Fokus auf die

ESG-Themenbereiche legt und eine Verbindung zum Konzernjahresabschluss

schafft. "Wir gehen mit unserem ersten Online-Bericht einen deutlichen

Schritt in Richtung Digital Reporting. Gleichzeitig beginnt hier unser Weg

zu einer integrierten Berichterstattung", erläutert Dr. Christoph Husmann,

CFO der Encavis AG, die zukünftige Entwicklung.

Der Digitale Report der Encavis AG ist unter folgender URL verfügbar:

https://encavis-2021.corporate-report.net

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in elf

Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,2 Gigawatt (GW), das entspricht

einer Einsparung von insgesamt 1,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Innerhalb

des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der

institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Telefon +49 (0)89 44230 6025

tanja.van_den_wouwer@encavis.com

http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

