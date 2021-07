DGAP-News: ENCAVIS AG unterstützt Sopowerful bei gemeinnützigen Solarprojekten in Afrika (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

ENCAVIS AG unterstützt Sopowerful bei gemeinnützigen Solarprojekten in Afrika

^

DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Kooperation

ENCAVIS AG unterstützt Sopowerful bei gemeinnützigen Solarprojekten in

Afrika

06.07.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Encavis unterstützt Sopowerful bei gemeinnützigen Solarprojekten in Afrika

Hamburg, 6. Juli 2021 - Encavis engagiert sich als nachhaltig agierendes

Unternehmen seit Jahren im Kampf gegen den Klimawandel. Im Rahmen einer

langfristigen Zusammenarbeit unterstützt das Unternehmen nun maßgeblich als

Partner die gemeinnützige Hilfsorganisation 'Sopowerful'. Die finanziellen

Mittel werden für den Aufbau und die Umsetzung von kleinen Solarprojekten in

Südostafrika verwendet, in dessen ländlichen Gebieten die

Elektrifizierungsrate bei nur 5 % liegt.

Die Entscheidung für Sopowerful, die nach dem Motto "solar where it matters

most" arbeitet, fiel nach einem intensiven Auswahlprozess inklusive einer

Umfrage unter den Encavis-Mitarbeitern.

Sopowerful wurde 2019 von Stefano Cruccu gegründet, der vor etwa zehn Jahren

sein Engagement in der Solarbranche begann. Die Organisation konzentriert

sich auf die Stärkung der Gesundheitsversorgung, des Wasserzugangs und der

Bildung, im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs). So sorgt der

Bau von kleinen Solaranlagen für eine zuverlässige, emissionsarme

Stromversorgung für die Beleuchtung sowie die Lagerung von Medikamenten und

Impfstoffen. Solarbetriebene Pumpen ermöglichen fließendes Wasser, und der

Einsatz des Solarstroms für Bildungseinrichtungen eröffnet neue Chancen des

Lesens und Lernens.

Heute trägt Sopowerful zu deutlich verbesserten Lebensbedingungen für die

Menschen in den ländlichen Gemeinden von Malawi bei und schafft gleichzeitig

neue Arbeitsplätze sowie langfristige Perspektiven.

Die Partnerschaft ist Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsinitiative der

Encavis AG, die in ihrem kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht

nachzulesen ist.

"Wir haben uns bewusst in unserem Auswahlprozess für eine junge Organisation

wie Sopowerful entschieden. So können wir unmittelbar die Wirkung der von

uns eingesetzten Gelder sehen und gemeinsam mit Sopowerful neue Ideen

entwickeln. Wir werden aber nicht nur Gelder spenden sondern auch unseren

Mitarbeitern aktive Teilhabe und Unterstützung vor Ort ermöglichen",

unterstreicht Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, diese

Selbstverpflichtung des Konzerns.

"Es ist ermutigend, diese Unterstützung zu erfahren und Encavis in unserem

Partnerkreis willkommen zu heißen. Solarenergie macht einen entscheidenden

Unterschied an Orten, an denen es keine oder nur sehr unzuverlässige

Elektrizität gibt, und diese Partnerschaft trägt auf sehr greifbare Weise zu

der Wirkung bei, die wir in den nächsten Jahren erzielen können", ergänzt

Stefano Cruccu, Gründer und Direktor der Sopowerful Foundation.

Lesen Sie mehr über die Organisation unter folgendem Link:

sopowerful foundation - solar where it matters most.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in

zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das

entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO2 pro

Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf

den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

ENCAVIS AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

E-Mail: tanja.van_den_wouwer@encavis.com

Tel.: + 49 (0)89 442 306 025

http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

---------------------------------------------------------------------------

06.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1215467

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1215467 06.07.2021

°