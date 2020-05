DGAP-News: ENCAVIS AG begründet weitere Entwicklungspartnerschaft mit GreenGo über ein 500 MW+ Solarportfolio in Dänemark (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

ENCAVIS AG begründet weitere Entwicklungspartnerschaft mit GreenGo über ein 500 MW+ Solarportfolio in Dänemark

26.05.2020

Corporate News

Hamburg, 26. Mai 2020 - Die Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003)

unterzeichnete eine Entwicklungspartnerschaft mit der GreenGo Energy Group

a/s über ein 500 MW+ großes Portfolio an subventionsfreien Solarprojekten in

Dänemark.

Beide Partner haben zusammen ein innovatives, in sich geschlossenes

Partnerschaftsmodell entwickelt, in dem Encavis bereits in frühem Stadium

Projekte übernehmen und bis zum Netzanschluss finanzieren kann, während man

gemeinsam den gesamten Zyklus der Entwicklungs- und Bauphase optimiert.

Encavis sichert sich exklusiv ein Entwicklungsportfolio von 500MW+, dessen

breite Streuung über ganz Dänemark bereits eine ausreichende

Risikodiversifikation sicherstellt. Nachdem für das Großprojekt in

Ringkøbing Skjern an der Westküste Jütlands bereits der

Planfeststellungsbeschluss sowie die Baugenehmigung vorliegen, ist geplant

noch im Laufe dieses Jahres mit dem Bau zu beginnen.

Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, kommentiert die Perspektiven:

"Wir sind sehr gespannt auf diese neue Partnerschaft mit GreenGo und dem

Mermaid-Portfolio an dänischen Solarprojekten. Eine synergetische Ergänzung

zu unserer Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025. Wir kennen Dänemark

bereits sehr gut aufgrund unseres wachsenden Windportfolios, und eine

Solarbeimischung in dieser Größenordnung macht durchaus Sinn. Wir schauen

voraus und freuen uns, zur Energiewende in Dänemark beitragen zu können."

Karsten Nielsen, CEO der GreenGo bemerkt:

"Wir sind stolz auf diese neue Partnerschaft mit Encavis, einem führenden

Europäischen IPP mit einer exzellenten Erfolgsgeschichte. Der Vertrag

beinhaltet eine komplette Finanzierungszusage für mehr als 500MW des schnell

wachsenden Mermaid Solarportfolios in Dänemark." Karsten Nielsen ergänzt,

"Dänemark ist heutzutage wahrscheinlich einer der interessantesten

Solarmärkte. Das ambitionierte Ziel 2030 70% des Energiebedarfs aus

regenerativen Energien zu gewinnen, wird helfen die Energiewende in Dänemark

zu beschleunigen und einen massiven Nachfrageschub nach Strom auslösen. Das

Klimabündnis Dänemarks erwartet ein Nachfragewachstum auf bis zu 71TWh bis

2030, eine Verdopplung gegenüber 2020, primär getrieben durch Datenzentren,

E-Mobilität, Heizungen und Power-to-X. Sicherlich ein historischer und alles

verändernder Moment für Dänemark, und vermutlich das größte erwartete

Nachfragewachstum nach Elektrizität pro Kopf weltweit. GreenGo ist bestens

positioniert diese Solarrevolution in Dänemark anzuführen, und das alles

ohne Subventionen. Basierend auf unserer bedeutenden und weiterhin

zunehmenden Entwicklungspipeline mit mehr als 70 Solarprojekten, verteilt

über ganz Dänemark, mit einer Gesamterzeugungskapazität von mehr als

2.000MW. Wir haben bewiesen, dass wir Kapital von Tier-1- und

Nachhaltigkeits-Investoren gewinnen können. Ein großartiges Beispiel dazu

ist diese 500MW+ Entwicklungspartnerschaft mit der Encavis AG.

Vorausschauend betrachtet ist nun die Zeit gekommen, zu beweisen, dass

Solarparks plus Energiespeicherung die zukünftige Säule der regenerativen

Energieerzeugung in Dänemark sein kann. Solar wird sowohl die

On-shore-Windenergie und in Teilen sogar die Off-shore-Windenergie in Bezug

auf die Levelised Costs of Energy (LCOE) ablösen. Wir glauben, dass

jedermann das schnell erkennen wird."

About GreenGo Energy Group a/s:

GreenGo wurde 2011 mit der Vision gegründet, den Wandel hin zur

regenerativen Energieerzeugung mit einem innovativen und skalierbaren

Geschäftsmodell zu beschleunigen. GreenGo's 360 -Rundum-Serviceplattform

beinhaltet Entwicklung, Abnahme, Engineering, Bauleitung, Berieb & Wartung

sowie Asset Management Dienstleistungen komplett maßgeschneidert und auf die

individuellen Bedürfnisse des Kunden sowie dessen Investitionsprofil

zugeschnitten. GreenGo hat den gesamten Prozess durch IT-Systeme

strukturiert und digitalisiert und ermöglicht somit Effizienz und

Qualitätssicherung in allen Phasen. GreenGo liefert höhere Renditen,

Annehmlichkeit, Einfluß und Differenzierung je nach Kunde.

GreenGo hat aktuell 3.000MW+ an Solar- und Speicherprojekten in

verschiedenen Phasen der Entwicklung in ausgewählten U.S.-Bundesstaaten und

in Skandinavien, davon ca. 140MW im Bau. In den vergangenen 12 Monaten hat

GreenGo sich mehr als EUR 700 Mio. (DKK 5,2 Mrd.) an kompletter Finanzierung

für ihre Projektpipeline gesichert und die Investoren- und Kundenbasis

wächst weiter.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im

SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren

Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt

und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern

Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften

stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder

langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist

die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen

Investoren spezialisiert.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von der

ISS-oekom, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen,

mit ISS-oekom Prime-Label bewertet.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

°