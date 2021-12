DGAP-News: ENCAVIS AG: Mission erfüllt - ENCAVIS besitzt nun rund 100% seines gesamten Solarparkportfolios (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

ENCAVIS AG: Mission erfüllt - ENCAVIS besitzt nun rund 100% seines gesamten Solarparkportfolios

29.12.2021 / 07:00

Hamburg, 29. Dezember 2021 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber

Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV), erwirbt

von Statkraft den noch ausstehenden Minderheitsanteil (19,99%) seines

Solarparks Talayuela (300 MWp), in der spanischen Provinz Extramadura.

Statkraft entwickelte, erstellte und verkaufte diesen größten Solarpark (300

MWp) ebenso an Encavis wie bereits zuvor La Cabrera (200 MWp), den

zweitgrößten Solarpark der Encavis AG in Spanien. Encavis freut sich auf die

weitere Kooperation mit dem norwegischen Unternehmen in Spanien.

Entsprechend der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025" besitzt die

Encavis AG nun 100% ihres spanischen Solarparkportfolios von 500 Megawatt

(MWp), nachdem bereits 2020 die ausstehenden Minderheitsanteile des

spanischen Solargroßprojekts La Cabrera (200 MWp Gesamtkapazität) erworben

wurden.

Zusätzlich komplettierte die Encavis AG kürzlich (2021) ihren Anteilsbesitz

am Solarpark Budel in den Niederlanden (44 MWp Gesamtkapazität), an den

Solarparks Brandenburg/Havel (19 MWp Gesamt-kapazität) und Bitterfeld (6 MW

Gesamtkapazität) ebenfalls auf 100 %. Bereits im Geschäftsjahr 2020 wurde

der Anteilsbesitz an 12 weiteren Solarparks in Frankreich mit einer

Gesamtkapazität von 75 MWp. erworben. Damit befinden sich nun alle

britischen, französischen, italienischen, spanischen und nahezu alle

holländischen und deutschen Solarparks fast komplett im Eigentum der Encavis

AG. Insgesamt besitzt Encavis nun 99,6% ihres Gesamt-Solarportfolios.

"Konsequent setzen wir mit dem Erwerb der Minderheitenanteile an unseren

Solarparks unsere Wachstumsstrategie >> Fast Forward 2025 um. Wann immer

sich für Encavis die Chance ergibt, ausstehende Minderheitenanteile nach der

Anlaufphase der Parks von unseren Entwicklungspartnern zu erwerben, nehmen

wir diese Möglichkeit wahr. Deshalb können wir zum aktuellen Portfolio

bestätigen: Mission erfüllt!" unterstreicht Dr. Dierk Paskert, CEO der

Encavis AG, die jüngsten Akquisitionen.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Ticker Symbol: ECV) ist

ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in

zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,0 Gigawatt (GW), was einer

Gesamteinsparung von jährlich 1,31 Millionen Tonnen CO2 entspricht.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den

Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, von MSCI ESG

Ratings mit einem "A"-Level bewertet sowie von ISS ESG mit der Corporate ESG

Performance "Prime" ausgezeichnet.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

