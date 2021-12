DGAP-News: ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT (deutsch)

ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

03.12.2021 / 16:27

- Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot von 1.304.347 neuen

Aktien der Enapter AG heute durch die BaFin erfolgt

- Eckdaten des Bezugsangebots

o Bezugsverhältnis: 17:1

o Bezugspreis: EUR 23,00 je neuer Aktie

o Bezugsfrist: 7. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021

o Ex-Tag: 7. Dezember 2021

Berlin (3. Dezember 2021) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt die

heutige Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das öffentliche Angebot von

1.304.347 neuen Aktien und den Start des Bezugsangebots ihrer am 28. Oktober

2021 beschlossenen Barkapitalerhöhung bekannt.

Die neuen Aktien der Enapter AG werden den Aktionären (mit Ausnahme der

Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited) durch Gewährung des

mittelbaren Bezugsrechts im Bezugsverhältnis 17:1 (d.h. siebzehn alte Aktien

gewähren das Recht zum Bezug von einer neuen Aktie) zum Preis von EUR 23,00

je neuer Aktie in der Bezugsfrist vom 7. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021

zum Erwerb angeboten. Bezugsberechtigt ist, wer am 6. Dezember 2021 nach

Börsenschluss Eigentümer von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der

Gesellschaft mit der ISIN DE000A255G02 ist. Die Gesellschaft räumt den

Aktionären eine Überbezugsmöglichkeit auf nicht bezogene neue Aktien ein.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt. Das

entsprechende Bezugsangebot wird am 6. Dezember 2021 im Bundesanzeiger

veröffentlicht.

Die Kapitalerhöhung ist bereits am 29. Oktober 2021 vorab vollständig bei

institutionellen Investoren platziert und mittels eines von der

Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited zu Zwecken der beschleunigten

Abwicklung gewährten Wertpapierdarlehens durchgeführt worden. Im Rahmen der

Vorabplatzierung ist der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von

rund EUR 30 Mio. zugeflossen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR

1.304.347,00 auf EUR 24.405.647,00 ist am 9. November 2021 im

Handelsregister eingetragen worden. Das Bezugsangebot dient dazu, den

Bestandsaktionären, die sich nicht im Rahmen der Vorabplatzierung an der

Kapitalerhöhung beteiligen konnten, nun in einem zweiten Schritt die

Möglichkeit einzuräumen, sich an der Kapitalmaßnahme vom 28. Oktober 2021 zu

gleichen Konditionen zu beteiligen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht

statt.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und zum Angebot der neuen

Aktien können dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt, der auf der

Internetseite der Enapter AG (www.enapterag.de) zugänglich ist, entnommen

werden.

Das Bezugsangebot wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

begleitet.

Über die Enapter AG

Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das

hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu

ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM)

Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen

Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die

modularen Systeme werden in 40 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität,

Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat

Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und

Hamburg, WKN: A255G0

Unternehmenskontakte

Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin

info@enapterag.de https://enapterag.de/en/

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der

Enapter AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann

nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder

nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle

Investoren in Aktien aus der Kapitalerhöhung der Enapter AG vom 28. Oktober

2021 werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren

und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien

aus der Kapitalerhöhung der Enapter AG vom 28. Oktober 2021 darf

ausschließlich auf Basis des von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. Dezember 2021 gebilligten

Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.enapterag.de veröffentlicht ist.

Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,

bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu

verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere

nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S

unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten,

soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts

vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß

gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der Enapter AG werden außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Enapter AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Enapter

AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die

in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die

Enapter AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung

und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten

Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus

anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Enapter AG

Reinhardtstr. 35

10117 Berlin

Deutschland

E-Mail: info@enapterag.de

Internet: www.enapterag.de

ISIN: DE000A255G02

WKN: A255G0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

