DGAP-News: EDAG Engineering Group AG: EDAG unterstützt BYTON bei der Entwicklung des 'Next-Generation smart device' (deutsch)

EDAG Engineering Group AG: EDAG unterstützt BYTON bei der Entwicklung des 'Next-Generation smart device'

EDAG Engineering Group AG: EDAG unterstützt BYTON bei der Entwicklung des

'Next-Generation smart device' (News mit Zusatzmaterial)

07.06.2018 / 08:30

EDAG Engineering Group AG: EDAG unterstützt BYTON bei der Entwicklung des

"Next-Generation smart device"

Arbon 07. Juni 2018

EDAG, führender unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale

Automobilindustrie, unterstützt den Premiumhersteller von Elektroautos BYTON

bei der Entwicklung seines ersten Serienautos. Dabei handelt es sich um ein

völlig neuartiges Elektrofahrzeug mit umfangreichen Funktionalitäten für das

automatisierte und autonome Fahren. Mit den integrierten Funktionen rund um

das Ökosystem "Mobilität" wird das Fahrzeug zum "Next-Generation smart

device".

EDAG steuert in diesem Zukunftsprojekt eine große Bandbreite an

Entwicklungs-Umfängen im Fahrzeug-Engineering bei. Neben dem Interieur- und

Exterieur Design beteiligt sich EDAG insbesondere an der Entwicklung einer

High-Tech Leichtbaukarosserie. Diese ist speziell auf die Anforderungen

eines ultramodernen Elektrofahrzeugs ausgerichtet und für große Reichweiten

konzipiert. Über die technischen Herausforderungen hinaus spielen auch die

Flexibilität und die räumliche Zusammenarbeit der Entwickler eine

entscheidende Rolle. So wird das Projekt in einem multinationalen Team an

Standorten in China, Europa und den USA parallel vorangetrieben und zur

Umsetzung gebracht.

"Wir freuen uns, dieses anspruchsvolle Projekt gemeinsam mit unserem Kunden

erfolgreich umzusetzen", führt Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Gruppe aus.

"Besonders spannend ist, dass wir unsere Kompetenzen als internationaler

Entwicklungsdienstleister hierin in nahezu ganzer Breite zur Geltung bringen

können. So vereinen wir unsere Fähigkeiten im klassischen Engineering mit

unserem Know-how im Leichtbau und der Elektromobilität. EDAG agiert damit

als weltweit vernetzter und innovativer Partner der neuen Mobilitätswelt."

Über EDAG

EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale

Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und

internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle

Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in

bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.

EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle

Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics

(Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese

umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen

Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu

schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das

Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für

wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau,

Elektromobilität, Car-IT, integrale Sicherheit sowie neue

Produktionstechnologien.

Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 717

Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 32,6 Millionen Euro. Zum 31.

Dezember 2017 beschäftigte EDAG 8.404 Mitarbeiter (einschließlich

Auszubildenden) in 19 Ländern.

Kontakt:

Public Relations

Christoph Horvath

Pressesprecher der EDAG Gruppe

Telefon: +49 (0) 661- 6000 570

Mobil : +49 (0) 171- 8765 310

Mail: pr@edag.de

www.edag.de

Investor Relations

Sebastian Lehmann

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 611- 7375 168

Mobil : +49 (0) 175- 8020 226

Mail: ir@edag-group.ag

ir.edag.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EDAG Engineering Group AG

Schlossgasse 2

9320 Arbon

Schweiz

Telefon: +41 71 54433-0

E-Mail: ir@edag-group.ag

Internet: www.edag.com

ISIN: CH0303692047

WKN: A143NB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

