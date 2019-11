DGAP-News: ECOVACS ROBOTICS: Wissenschaftliche Arbeit von ECOVACS ROBOTICS zur künstlichen Intelligenz (KI) bei der IROS 2019 vorgestellt (deutsch)

ECOVACS ROBOTICS: Wissenschaftliche Arbeit von ECOVACS ROBOTICS zur künstlichen Intelligenz (KI) bei der IROS 2019 vorgestellt

^

DGAP-News: ECOVACS ROBOTICS / Schlagwort(e): Sonstiges

ECOVACS ROBOTICS: Wissenschaftliche Arbeit von ECOVACS ROBOTICS zur

künstlichen Intelligenz (KI) bei der IROS 2019 vorgestellt (News mit

Zusatzmaterial)

18.11.2019 / 11:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Wissenschaftliche Arbeit von ECOVACS ROBOTICS zur künstlichen Intelligenz

(KI) bei der IROS 2019 vorgestellt

MACAU, CHINA - Media OutReach - 18 November 2019 - ECOVACS ROBOTICS stellte

bei der IROS 2019 seine wissenschaftliche Arbeit über 3D-Simultaneous

Localization and Mapping (SLAM, Simultane Positionsbestimmung und

Kartenerstellung) in der Servicerobotik vor. In dieser Arbeit legen Forscher

vom Institut für KI von ECOVACS ROBOTICS in Nanjing (China) ihre

Forschungsergebnisse über die Anwendung von teilüberwachten Lernalgorithmen

auf der Basis von Deep Learning für 3D-SLAM bei den Haushaltsrobotern des

Unternehmens vor. Der Artikel ist auch die erste für diese Technologie

relevante Forschungsarbeit der Branche.

DEEBOT OZMO 960 Powered by AIVITM Technology

ECOVACS ROBOTICS war zudem das einzige Unternehmen bei der IROS, das

eingeladen wurde, um seine Forschung über KI und seine Spitzentechnologie

mit Universitäten und Forschungsinstituten, darunter auch die University of

Maryland, die US-Militärakademie in West Point und die University of Surrey,

in einer von IROS TV produzierten "Thought Leadership"-Dokumentarserie zu

teilen.

Die IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 2019

(IROS 2019) ist die wichtigste internationale Konferenz zu Robotik und

intelligenten System, die vom 4. bis zum 8. November in Macau abgehalten

wurde. Die Konferenz wird gemeinsam vom IEEE, der IEEE Robotics and

Automation Society (RAS), der Robotics Society of Japan (RSJ) und anderen

renommierten Technologieverbänden gesponsert.

Derzeit sind 2D-basiertes VSLAM und LDS SLAM die am weitesten verbreiteten

Indoor Mapping- und Navigations-Technologien, und ECOVACS ROBOTICS ist das

einzige Haushaltsrobotikunternehmen, das seine Roboter sowohl mit VSLAM

(visueller Navigation) als auch mit LDS SLAM (Lasernavigation)-Technologien

ausstattet. Jedoch kann die traditionelle VSLAM-Technologie zeitraubend

sein, da sie sich auf die Onlineoptimierung verlässt, um iterative Lösungen

und Positionsbestimmungen bereitzustellen. Daher wurde Deep Learning

eingeführt, um die Onlineoptimierung durch das effizientere Offline-Training

zu ersetzen. Nach dem Training verwendet der Roboter das Deep

Learning-Netzwerk zur Positionsbestimmung, wodurch die für die Optimierung

benötigte Zeit relativ verkürzt wird. Der Großteil des Deep Learnings

erfordert jedoch ein überwachtes Lernen mit großen Mengen an gelabelten

Daten. Die von ECOVACS ROBOTICS vorgeschlagene teilüberwachte

Lerntechnologie löst dieses Problem somit bis zu einem gewissen Grad. Die

SLAM-Anwendung des Unternehmens kann die Genauigkeit der Standortbestimmung

in einer komplexen Umgebung verbessern, die Leistung von Robotern

optimieren, den Wert für die Nutzer steigern und diese somit wirklich

entlasten.

Das Institut für KI von ECOVACS ROBOTICS in Nanjing wurde im Juli 2018 mit

dem Schwerpunkt auf der Durchführung modernster KI-Forschung und

-entwicklung gegründet, um das Unternehmen in die Lage zu versetzen,

innovative und intelligente Robotiklösungen zu entwickeln. 2019 schloss ein

vom Institut zusammengestelltes F&E-Team von fast 30 Personen den Erstaufbau

einer leistungsfähigen GPU-Computing-Plattform, einer Distributed

Storage-Plattform und einer experimentellen Plattform für mobile Roboter ab.

Das Team führte außerdem eine Reihe von Forschungsaktivitäten über die

visuelle 3D-Wahrnehmung, die taktile Wahrnehmung, die Verhaltenserkennung

und die Interaktion zwischen Mensch und Computer durch, was die Grundlage

für die nächste Robotergeneration von ECOVACS ROBOTICS schaffen soll.

Laut dem Halbjahres-Finanzbericht von ECOVACS ROBOTICS für 2019 besaßen die

Haushaltssaugroboter des Unternehmens in Festlandchina einen Marktanteil von

48%. ECOVACS ROBOTICS etablierte sich durch einen zunehmenden Absatz im

Einzelhandel als Branchenführer auf dem chinesischen Markt. Der wesentliche

Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in seinen kontinuierlichen und

umfangreichen Investitionen in F&E. ECOVACS ROBOTICS hat sich der

Entwicklung des maschinellen Sehens durch neue Sensormodule,

Softwarealgorithmen und KI-Technologien verschrieben. Gleichzeitig

entwickelt das Unternehmen modernste Technologien, die die Saugroboter auf

das nächste Level bringen werden - als Technologieplattform, die besser

abgestimmt, datenintensiver und diversifizierter ist und Quantensprünge bei

Interaktion, Intelligenz und Verknüpfung ermöglicht.

Über ECOVACS ROBOTICS

Innovating Since Day One - Creating the Intelligent Home.

Bei ECOVACS ROBOTICS entwickeln wir innovative Lösungen, um Ihr Leben

komfortabler zu gestalten. Auf der Grundlage unseres umfassenden

Verständnisses von Anwenderszenarien und Verbrauchererfahrungen entwickeln

wir Roboter, die Ihnen helfen, nach dem Motto "Live smart, Enjoy life" zu

leben.

Mit über 20 Jahren Erfahrung bei Design und branchenführenden

Forschungsaktivitäten nehmen wir zu einem Zeitpunkt, an dem die Haushalte

immer intelligenter und reaktiver werden, eine führende Position auf dem

Markt ein. Wir bauen eine Welt, in der Ihr Heim weniger Aufmerksamkeit von

Ihnen beansprucht, reibungsloser und eigenständiger funktioniert und Ihnen

somit mehr Zeit für Ihre bevorzugten Freizeitaktivitäten schenkt.

ECOVACS ROBOTICS

Angela Huang

Global.pr@ecovacs.com

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ISQNDHTWVL

Dokumenttitel: Wissenschaftliche Arbeit von ECOVACS ROBOTICS zur künstlichen

Intelligenz (KI) bei der IROS 2019 vorgestellt

---------------------------------------------------------------------------

18.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

915019 18.11.2019

°