DGAP-News: EASY SOFTWARE AG: Halbjahresbericht veröffentlicht - Solides Wachstum und wichtige Meilensteine (deutsch)

EASY SOFTWARE AG: Halbjahresbericht veröffentlicht - Solides Wachstum und wichtige Meilensteine

^ DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis EASY SOFTWARE AG: Halbjahresbericht veröffentlicht - Solides Wachstum und wichtige Meilensteine

01.09.2017 / 15:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

EASY SOFTWARE AG: Halbjahresbericht veröffentlicht - Solides Wachstum und wichtige Meilensteine

* Umsatz um 5,2% gesteigert

* Bereinigtes Ergebnis deutlich verbessert

* Erste Erfolge im Kleinkunden-Umfeld sowie im Bereich Internet of Things

* Prognose bestätigt

Mülheim an der Ruhr, 01. September 2017 - Die EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000) hat gestern den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Mit Wachstum im Umsatz und einer deutlichen EBITDA-Steigerung im Vergleich zum bereinigten Vorjahreswert entspricht das erste Halbjahr 2017 den Erwartungen des Vorstands und bestätigt diesen darin, den eingeschlagenen Weg hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung der EASY als Produkthersteller mit einem modernen Portfolio konsequent weiterzugehen: "In den ersten sechs Monaten 2017 ist uns der erfolgreiche Eintritt ins Kleinkunden-Umfeld geglückt - Stand heute nutzen bereits mehr als 200 Kunden unsere Archivlösung in Verbindung mit der Produktfamilie Lexware der Haufe-Gruppe und pro Woche kommen derzeit um die 50 Neukunden dazu. Gleiches gilt für den Wachstumsmarkt Internet of Things. Hier entstehen zusammen mit Kunden wie Ritter Energie- und Umwelttechnik zukunftsgerichtete Anwendungen in der Public Cloud. Dass wir im ersten Halbjahr 2017 zudem 16 neue Mitarbeiter für unsere Bereiche SAP und ECM begeistern konnten, stärkt die Personalsituation im Consulting-Bereich und lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken", kommentiert der EASY-Vorstand Lage und Aussichten.

Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage Im 1. Halbjahr 2017 erreichten die Umsatzerlöse der EASY-Gruppe TEUR 19.628 und lagen damit TEUR 973 bzw. 5,2% über denjenigen des Vorjahresvergleichszeitraums (H1 2016: TEUR 18.655). Ursächlich dafür sind vor allem Umsatzsteigerungen bei eigenen Lizenzen und Softwarepflege sowohl im ECM-, wie auch im PCM- Segment. Das EBITDA der EASY-Gruppe lag im 1. Halbjahr 2017 bei TEUR 119 (H1 2016: unbereinigt: TEUR 2.483). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Vorjahreswert sonstige betriebliche Erträge von TEUR 3.209 und Aufwendungen von TEUR 424 in Bezug auf Schadenersatzklagen enthält. Bereinigt ergibt sich für das erste Halbjahr 2016 ein EBITDA von TEUR -302. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten erhöhte sich das EBITDA im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr folglich um TEUR 421. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im ersten Halbjahr 2017 TEUR 7.405 (H1 2016: TEUR 5.511). Trotz des Mittelabflusses aus Investitionstätigkeit für den Erwerb des Geschäftsbereichs ECM der Schleupen AG sowie die Rückzahlung von Bankdarlehen konnte insgesamt im ersten Halbjahr ein positiver Gesamtcashflow in Höhe von TEUR 4.170 (H1 2016: TEUR 3.173) erzielt werden.

Ausblick Der Verlauf des ersten Halbjahres 2017 entspricht den Erwartungen des Vorstands. Zwar konnten die Umsatzziele im cloudbasierten Geschäfte aufgrund längerer Vertriebszyklen noch nicht komplett im geplanten Umfang realisiert werden, aber erste Anwendungen sind am Markt verfügbar und werden erfolgreich angenommen. Insgesamt lassen die Vertriebspipeline und die in Bearbeitung befindlichen Projekte nach heutigem Stand für das branchentypisch traditionell stärkere zweite Halbjahr auf einen sehr guten Verlauf mit positiver Perspektive zum Jahresende schließen. Entsprechend bekräftigt der Vorstand auf Konzernebene seine Wachstums- und Ergebnisziele. Unter der Voraussetzung stabiler Wettbewerbsstrukturen und Marktpreise sowie einer weiterhin positiven Entwicklung in den relevanten Zielmärkten rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 aus heutiger Sicht unverändert mit einem Konzernumsatzanstieg um 3,5% bis 7,4% auf TEUR 41.900 bis TEUR 43.500 und einem EBITDA in Höhe von TEUR 3.100 bis TEUR 3.800. Die größten Herausforderungen bestehen dabei weiterhin im Hochlaufen des Cloud-Geschäftes und im Recruiting.

Der Halbjahresfinanzbericht steht auf der EASY Homepage im Bereich Investor Relations zum Download bereit: https://easy.de/ueber-uns/investor-relations/

EASY SOFTWARE AG Der Vorstand

---------------------------------------------------------------------------

01.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

606303 01.09.2017

°