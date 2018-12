DGAP-News: EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG übernimmt Apinauten GmbH (deutsch)

EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG übernimmt Apinauten GmbH

^

DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG übernimmt Apinauten GmbH

27.12.2018 / 22:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

EASY SOFTWARE AG übernimmt Apinauten GmbH

* Strategisch bedeutender Schritt zum Ausbau des Cloud-Geschäftes

* Zugang zu neuen Kundensegmenten

* Attraktive Wachstums- und Bewertungsperspektiven

Mülheim an der Ruhr/Leipzig 27.12.2018. Die EASY SOFTWARE AG übernimmt die

Mehrheit an der Apinauten GmbH mit Sitz in Leipzig und verschmilzt diese mit

ihrer Cloud Tochter. In einem ersten Schritt erwirbt Easy 72,3 Prozent der

Anteile - die volle Integration wird mit Wirkung 2020 angestrebt.

"Mit dem Kauf der Apinauten erweitern sich die Geschäftsmöglichkeiten der

EASY SOFTWARE AG fundamental", sagt Dieter Weißhaar, Vorstandsvorsitzender

der EASY SOFTWARE AG. "Dieser strategische Schritt eröffnet uns Zugang zu

neuen Kundensegmenten im attraktiven und stark wachsenden Cloud- und

Digitalisierungs-Geschäft. Gemeinsam mit der gesamten Kompetenz der

Apinauten sind wir ein hervorragend positionierter Anbieter von

Cloud-Lösungen für die Digitalisierung und Mobilisierung von

Geschäftsprozessen - Made in Germany", so Weißhaar.

Die in Leipzig ansässige Apinauten GmbH entwickelt und vertreibt mit

"ApiOmat" den europäischen "Enterprise Backend as a Service". Gartner, ein

internationales IT-Analystenhaus, listet die Plattform ApiOmat der Apinauten

GmbH erstmals in 2018 im Gartner Magic Quadrant für "Mobile App Development

Platforms" (1). Gestartet ist das heute mehr als 45 Mitarbeiter große Team

um Gründer Marcel Etzel mit fünf Mobile Professionals in Jena. Nach der

Finanzierung im Januar 2013 durch den Technologiegründerfonds Sachsen

verlegte die Apinauten GmbH ihren Hauptsitz nach Leipzig.

EASY bedient mit ihrer Cloud Plattform über 6.000 eigene Endkunden und

wächst rasant. Die Kombination der beiden Geschäftseinheiten erzeugt einen

relevanten Anbieter von B2B Cloud Lösungen. Beide Unternehmen arbeiten seit

einigen Jahren bereits erfolgreich zusammen.

Konzerne wie HDI, Union Investment oder Clariant sind bereits Kunden der

Apinauten. Die Plattform ApiOmat ermöglicht der EASY Zugang zu weiteren

Marktsegmenten. Durch die Akquisition plant die Easy, in 2019 rund 8 Prozent

ihres Geschäftes mit Cloud-Lösungen zu erzielen. Entsprechend erwartet das

Unternehmen, das bisher vor allem Content-Services-Plattformen anbietet,

eine signifikante Erhöhung des Cloud-Umsatzes.

"Mit der EASY SOFTWARE AG finden die Apinauten einen starken Partner, der

100 Prozent zu uns passt", sagt Unternehmensgründer Marcel Etzel. "Nach

einer erfolgreichen Gründung und einer dynamischen Erschließung attraktiver

Kunden eröffnen sich mit der Einbindung in eine im Markt so anerkannte Firma

wie EASY neue Perspektiven. Vor allem die von EASY zur Verfügung gestellten

Integrationen zu Bestandssystemen und das Prozess Know How erzeugt

Wettbewerbsvorteile", sagt Etzel, der mit seinen gesamten Führungsteam auch

in der neuen Partnerschaft an Bord bleiben und die Geschäfte der Apinauten

weiter ausbauen wird.

"Da sich das Land Sachsen nach der Gründungs-Finanzierung nun aus seinem

Engagement zurückzieht und strategischen Investoren Platz schaffen will, um

das weitere Wachstum der Apinauten zu begleiten, bietet sich für die EASY

hiermit nun eine einmalige Chance, die es zu ergreifen gilt.

Digitalisierungs- und Cloud Geschäfte werden am Markt höher bewertet, als

das klassische Lizenzgeschäft und sind daher für die EASY Aktionäre positive

Werttreiber", sagt EASY-Vorstandsvorsitzender Dieter Weißhaar.

Der Kaufpreis soll teilweise durch eine Fremdfinanzierung und im Übrigen aus

Eigenmitteln finanziert werden. Hierzu soll im ersten Quartal 2019 eine

Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals

durchgeführt werden. Die voraussichtlich rund 1.000.000 neu auszugebenden

Aktien der EASY SOFTWARE AG sollen zunächst den Aktionären im Rahmen eines

Bezugsangebots angeboten werden. EASY plant nach der Akquisition mit einer

soliden Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von rund 55 Prozent.

"Das neue Team der Apinauten ist ein strategischer Zukauf und schärft unser

Profil. Wir gewinnen eine hervorragend ausgebildete und motivierte

Mannschaft. Sie hat große Entwicklungsprojekte erfolgreich umgesetzt und

gehört weltweit zu den Top 10 Plattformen. Wir wollen in den Standort in

Leipzig weiter investieren", ergänzt Weißhaar.

1 Gartner Inc. "Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms" by

Jason Wong, Van L. Baker, Adrian Leow, Marty Resnick

EASY SOFTWARE AG

Der Vorstand

---------------------------------------------------------------------------

27.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EASY SOFTWARE AG

Am Hauptbahnhof 4

45468 Mülheim an der Ruhr

Deutschland

Telefon: +49(0) 208 450 16-0

Fax: +49(0) 208 450 16-90

E-Mail: investor@easy.de

Internet: www.easy.de

ISIN: DE0005634000

WKN: 563400

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

762263 27.12.2018

°