DGAP-News: EAMD European AeroMarine Drones AG neu an der Börse Düsseldorf (deutsch)

EAMD European AeroMarine Drones AG neu an der Börse Düsseldorf

22.12.2021 / 15:08

Berlin, 22.12.2021 Seit heute notiert die EAMD European AeroMarine Drones AG

im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Die EAMD European

AeroMarine Drones AG ist Anbieter eines innovativen, nachhaltigen

Luftfahrtkonzepts mit dem Ziel, herkömmliche Antriebslösungen in der

Flugzeugtechnik durch hybride Technik bei gleichzeitig geringeren Kosten zu

ersetzen und Weiterentwicklungen wie z. B. Tauchflugzeuge voranzutreiben.

'In diesem noch jungen, internationalen Markt der Erkundung und

Fernerkundung mittels bemannter und unbemannter Flugzeuge und Hubschrauber

wird sich ein drastischer Wandel der Marktplayer vollziehen", erklärt Ulrich

T. Grabowski, Sprecher des Vorstands der EAMD AeroMarine Drones AG. 'Daher

werden wir für heute bereits bestehende sowie neue Anwendungsbereiche in

Sicherheit, Infrastruktur und Umwelt in der zivilen wie auch der

militärischen Luftfahrt hybride Lösungen mit absoluten Neuentwicklungen auf

den Markt bringen."

Als international agierendes Unternehmen rekrutiert sich EAMD aus dem

innovativen Mittelstand in Europa und vereint diesen unter einem Dach mit

Institutionen der europäischen Forschung. 'Mit dem Gang an die Börse leiten

wir die Vorbereitung konkreter Beteiligungen an und Übernahmen von

europäischen Unternehmen schon in 2022 vor", so Grabowski weiter. 'So werden

wir den Anforderungen in der neuen 'grünen" Flugzeugwirtschaft entsprechen

und neue Lösungen als Ersatz von traditionellen Helikoptern sowie allen

Kleinflugzeug-Segmenten bereits Ende 2022 als Prototypen präsentieren."

EAMD European AeroMarine Drones AG:

Die EAMD AeroMarine Drones AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz

in Berlin. Das Unternehmen bietet ein innovatives und nachhaltiges

Luftfahrtkonzept, indem es herkömmliche Antriebstechniken durch hybride,

kosteneffizientere Lösungen ersetzt. EAMD steht für den technischen Wandel

in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) mit ihren

neuen Anwendungsgebieten sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen

(Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das

Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer

Institutionen der Forschung.

Pressekontakt

Inga Oldewurtel

Tel. +49 176-62 26 18 97

oldewurtel@prio-pr.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EAMD European AeroMarine Drones AG

Wichertstraße 13

10439 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 40 524737930

E-Mail: info@eamd.eu

Internet: eamd.eu

ISIN: DE0006611957

WKN: 661195

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

