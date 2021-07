DGAP-News: Dynamic Capital Group: Dynamic Capital Group AG emittiert einen Actively Managed Certificate (AMC) auf Future of Finance 40(c) in Zusammenarbeit mit Michael O'Sullivan (deutsch)

Dynamic Capital Group: Dynamic Capital Group AG emittiert einen Actively Managed Certificate (AMC) auf Future of Finance 40(c) in Zusammenarbeit mit Michael O'Sullivan

21.07.2021 / 10:10

Link: https://dynamiccapitalgroup.



com/en/products/

ISIN: CH1104954412

Die COVID-Krise hat viele im Aufbau befindliche Trends beschleunigt. Einer

davon ist der Aufstieg der digitalen Wirtschaft, die vor der Pandemie in

China florierte, sich aber in den USA und Europa rasant beschleunigt hat.

Eben in diesen Regionen ist der Anteil der digitalen

Einzelhandelsaktivitäten stellenweise von 5 % auf 30 % gestiegen.

Im Finanzbereich hat sich dieser Trend in der Leistung digitaler

Finanzakteure wie PayPal und im Entstehen neuer Finanzökosysteme im

Einzelhandel, bei Kryptowährungen und bei Cloud-fähigen Finanzgeschäften

bemerkbar gemacht. Gleichzeitig kommen immer mehr neue, digitale

Finanzunternehmen auf den Markt.

Der Aufstieg digitaler Finanzunternehmen steht im Gegensatz zu etablierten

Banken, die trotz eines durch den zinsbedingten Anstiegs ihrer Aktienkurse

weiterhin hinter dem breiten Markt zurückbleiben. Die Tatsache, dass die

meisten grossen europäischen Banken weiterhin niedrige Bewertungen

(Kurs-Buchwert-Verhältnisse) aufweisen, deutet darauf hin, dass Anleger

wenig Vertrauen in deren Fähigkeit, Gewinne, die über den Kapitalkosten

liegen, zu verdienen. Regulierung, allgemein ineffektive IT-Ausgaben,

schlechte Führung und Corporate Governance sowie risikobehaftete Bilanzen

sind nur einige der Probleme, mit denen europäische Banken konfrontiert

sind.

In Zahlen ausgedrückt: Seit Mai 2006 hat sich der MSCI European Equity

Market Index verdoppelt, während sich der MSCI European Banks Index halbiert

hat. Es sieht nicht so aus, als würden europäische Banken in absehbarer Zeit

gleichziehen. Da immer mehr reine Fintech-Unternehmen auf den Markt kommen,

entfernen sich Anleger zunehmend von "Dinosaurier"-Banken (die zusammen noch

immer weit über 700 Mrd. Investorengelder verwalten) und bewegen sich zu

Innovationen und zu neuen Ökosystemen im Finanzbereich. Interessant ist

auch, dass in vielen Ländern, die über kein gut entwickeltes etabliertes

Finanzsystem verfügen, Fintech geführte Banken schnell wachsen - Brasilien

und einige afrikanische Länder wie Kenia sind Beispiele dafür.

In diesem Zusammenhang ist die "Future of Finance 40" eine gleich gewichtete

Gruppe von vierzig Unternehmen, die Zahlungen, Cloud-Banking-Dienste,

Krypto- und digitale Währungen, Vermögens- und Bankensoftware sowie

Handelsplattformen umfassen, die in den USA, Europa und Australien notiert

sind sowie in ausgewählten Schwellenländern.

Die Unternehmen im FF40 werden auf der Grundlage von Branchenwachstum,

Marktdurchdringung, Gewinn- und Umsatzwachstum, Eigentümerstruktur und

Fintech-Strategie ausgewählt.

Mit ganz wenigen Ausnahmen sollen weder etablierte Banken noch grosse

Social-Media-Player wie Amazon und Facebook vorgestellt werden, die zwar

häufig in Fintech-ETFs und Fintech-Fonds vertreten sind, aber keine reinen

Fintech-Player sind. Der FF40 soll die positiven Effekte von Marktwachstum

und Innovation über mehrere Fintech-Sektoren hinweg erfassen und dabei den

Wandel im Finanzsektor berücksichtigen.

Die Unternehmen des FF40 haben von Natur aus eine hohe Empfindlichkeit (oder

Beta) für Marktbewegungen und riskieren im Falle eines breiten

Marktabschwungs einen Drawdown.

Aus diesem Grund beinhaltet der FF40-Anlageprozess die Möglichkeit für den

Manager, zu 49 % in Barmittel zu wechseln und auch US-Staatsanleihen

zuzuweisen, falls die Risikobereitschaft zu hoch ist und die zukünftige

Wertentwicklung des FF40 anfällig für einen Drawdown machen würde.

Da das digitale Zeitalter jetzt eindeutig vor der Tür steht, ist der FF40

eine der wenigen Möglichkeiten, Investoren Zugang zu Innovation und Wandel

im Finanzwesen zu bieten, die sie nicht an langsame etablierte Unternehmen

bindet und einen Mechanismus offeriert, das Gesamtmarktrisiko zu begrenzen.

Michael O'Sullivan verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung an den globalen

Finanzmärkten, zuletzt als Chief Investment Officer in der International

Wealth Management Division der Credit Suisse, wo er zwölf Jahre lang tätig

war. Heute ist er Berater mehrerer Vermögensverwalter. Michael O'Sullivan

ist der Autor von "The Levelling", das umreisst, was als nächstes in

Politik, Wirtschaft, Finanzen und Geopolitik in der Ära nach der

Globalisierung kommt. Er war Mitglied des Council on the New Economy des

World Economic Forum (WEF), Forbes-Beitragender und Redner bei der TED

Talk-Konferenz 2020. Er studierte in Cork und erhielt die Abschlüsse MPhil

und DPhil am Balliol College in Oxford als Rhodes Scholar. Er lehrte Finanz-

und Wirtschaftswissenschaften an der Oxford University und der Princeton

University.

Dynamic Capital Group AG ist ein innovativer Emittent von Strukturierten

Produkten, insbesondere Actively Managed Certificates (AMCs), Tracking

Certificates und Credit Linked Notes (CLNs), die Zugang zu einer breiten

Palette von bankfähigen und nicht bankfähigen Vermögenswerten bieten. DCG

ist auch darauf spezialisiert, Venture Capital- und Private

Equity-Unternehmen den Zugang zu den Finanzmärkten zu ermöglichen.

Strukturierte Produkte sind ideale Vehikel, um sich in vielen schwer

zugänglichen Anlageklassen wie Food-Tech, Kryptowährungen, ESG und Fintech

zu engagieren. Dank ihrer hochmodernen Technologie kann DCG den Vertrieb

ihrer Produkte effizient und einfach erstellen und verwalten.

Die Dynamic Capital Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und unterhält

Niederlassungen in Winterthur, Guernsey, Zypern und Dubai.

Dynamic Capital Group, Löwenstrasse 20, 8001 Zurich , Switzerland

Dynamic Capital Group, Wintower, Neuwiesenstrasse 15, 8400 Winterthur,

Switzerland

https://dynamiccapitalgroup.com/

products@dynamiccapitalgroup.com

