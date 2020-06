DGAP-News: Durchbruch bei der Kompatibilität zwischen Blockchain und Banking: Nimiq & TEN31 Bank (Produkt der WEG Bank AG) ermöglichen direkten und anmeldungsfreien Kauf von Kryptowerten per Banküberweisung / Journalisten können Closed-Beta testen (deutsc

Durchbruch bei der Kompatibilität zwischen Blockchain und Banking: Nimiq & TEN31 Bank (Produkt der WEG Bank AG) ermöglichen direkten und anmeldungsfreien Kauf von Kryptowerten per Banküberweisung / Journalisten können Closed-Beta testen

Durchbruch bei der Kompatibilität zwischen Blockchain und Banking: Nimiq &

TEN31 Bank (Produkt der WEG Bank AG) ermöglichen direkten und

anmeldungsfreien Kauf von Kryptowerten per Banküberweisung / Journalisten

können Closed-Beta testen (News mit Zusatzmaterial)

04.06.2020 / 10:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nimiq & TEN31 Bank ermöglichen direkten und anmeldungsfreien Kauf von

Kryptowerten per Banküberweisung.

Journalisten können die revolutionäre Technologie bereits in der Closed-Beta

testen.

Durchbruch bei der Kompatibilität zwischen Blockchain und Banking.

Blockchain-Technologie und Kryptowährungen sind kompliziert und

unzugänglich. Oftmals besteht nur die Option, einer fragwürdigen und

unzureichend regulierten Kryptobörse zu vertrauen, die in einem fernen Land

registriert ist. Die Übergabe personenbezogener Daten, bis hin zu

vollständigen KYC-Anforderungen, untergräbt die Vision einer dezentralen

Zukunft.

Nun gibt es überragende Neuigkeiten aus Deutschland: Das Krypto-Projekt

NIMIQ und TEN31 (der FinTech-Arm der WEG Bank AG) haben eine schnelle,

sichere und überaus günstige Brücke zwischen traditionellen Währungen und

Kryptowerten, wie Bitcoin, entwickelt: "Nimiq OASIS".

Durch das OASIS-Protokoll (Open Asset Swap Interaction Scheme), lassen sich

Off-Chain-Assets programmatisch wie Token auf einer Blockchain nutzen.

Implementiert durch eine europäische Bank können Kryptowerte - wie NIM oder

BTC - fast sofort, zu sehr geringen Gebühren und ohne die Angabe

persönlicher Informationen (nicht einmal E-Mail), gegen Euro ausgetauscht

werden. Wie? Einfach durch Senden einer Überweisung direkt vom Bankkonto

eines Benutzers.

Nimiq entwickelte die Technologie, die das Konzept der HTLC-gestützten

Atomic Swaps nutzt, in enger Zusammenarbeit mit der TEN31 Bank (Nimiq ist

Aktionär der TEN31 Bank, lesen Sie hier mehr). Eine Informationswebseite

über die OASIS-Technologie wurde nun veröffentlicht. Die Website richtet

sich vor allem an Krypto-Unternehmen und Projekte, die an einer Integration

von OASIS interessiert sind.

Nimiq und TEN31 sind bereits einen Schritt voraus und präsentieren eine

Endnutzeranwendung in der Testphase ("closed-beta").

Closed-Beta: Kaufen Sie BTC per Banküberweisung

Eine funktionierende Demoversion der Technologie - der wahrscheinlich

schnellste und einfachste Weg, Kryptowährung zu erwerben - steht zum Testen

bereit. Die Gebühr für Nimiq OASIS API-Aufrufe beträgt nur 1%, wodurch es

sich möglicherweise auch um die günstigste Option handelt.

Die Beta-Teilnehmer werden zu den ersten gehören, die einen noch nicht

vollständig offengelegten Dienst namens "fastspot" (Market Making) nutzen.

Der Prozess umfasst nur wenige Schritte: Sie wählen einen Kryptowert, die

Menge, die Sie erwerben möchten (derzeit maximal 100 Euro) und geben das

Krypto-Wallet an, auf das Sie die Krytowerte erhalten möchten. Nach wenigen

Sekunden erhalten sie eine IBAN-Adresse und den fälligen Euro-Betrag.

Für die Teilnahme benötigen Sie ein europäisches SEPA-Instant Bankkonto.

Die durch die OASIS API-Aufrufe erzielten Einnahmen werden für den Kauf von

NIM verwendet, wodurch die Weiterentwicklung unterstützt und die Knappheit

der NIM Währung erhöht wird.

Nimiq und TEN31 bieten Interviewmöglichkeiten sowie exklusive Einblicke und

Infomaterial an.

Schreiben Sie press@nimiq.com für weitere Informationen und die Teilnahme an

der Closed-Beta.

Philipp von Styp-Rekowsky, Tech Lead Nimiq

"Krypto für alle nutzbar und sicher zu machen, ist das Herzstück dessen, was

wir mit Nimiq erreichen wollen. Von Anfang an haben wir das In- und Out von

Krypto als ein entscheidendes Hindernis für die Massenadoption

identifiziert. Wir hoffen, mit Nimiq OASIS diese Barriere ein für alle Mal

überwinden zu können. Ich bin persönlich dankbar für die Leidenschaft und

das Engagement von TEN31, OASIS umzusetzen. Es geht wirklich darum,

zusammenzukommen und Lösungen zu finden. Krypto und etabliertes Banking

können viel voneinander lernen und profitieren."

Matthias von Hauff, CEO TEN31 Bank

"OASIS ist nicht weniger als eine Revolution in der Art und Weise, wie

Krypto-Assets zwischen zwei Peers gehandelt werden können. Diese Erfindung

wurde konzipiert, als ich Ende 2018 zu einer Brainstorming-Sitzung mit dem

Kernentwicklungsteam von Nimiq eingeladen wurde. Jetzt haben 18 Monate

harter Arbeit zu einem greifbaren Ergebnis geführt. Ich freue mich sehr über

die vielfältigen Anwendungen, in denen dieses Protokoll eingesetzt werden

kann."

Über NIMIQ

Nimiq ist ein dezentrales Zahlungssystem, NIM ist der Name der dazugehörigen

Kryptowährung. Die selbst entwickelte und einzigartige

Blockchain-Technologie ermöglicht Nutzern die direkte Teilnahme an der

Blockchain. Durch eine Node im Browser können Transaktionen direkt gesendet

und empfangen werden - ganz ohne Installation und Download. Diese "Es

funktioniert einfach" Eigenschaft wird mit radikal leichter und Leien

gerechter Benutzerfreundlichkeit kombiniert. NIM ist eine Kryptowährung für

die Massen und nicht nur für technologisch versierte Personen.

Kontakt Nimiq

Max Burger

maxburger@nimiq.com

+49 (0) 152 049 209 23

https://www.linkedin.com/in/maxvburger/

Über die WEG Bank AG / TEN 31 Bank

"Immer einen Schritt voraus." Mit dieser Mission widmete sich die deutsche

WEG Bank AG zunächst der Wohnungswirtschaft und sicherte sich eine Rolle als

führendes Institut für WEGs und Immobilienverwalter.

Mit der Gründung des Unternehmens "TEN31" bleibt das Institut seinem

Innovationsgeist treu und etabliert eine zweite Produktlinie:

Bankdienstleistungen im innovativen Zahlungsverkehr. TEN31 konzentriert sich

insbesondere auf die alltägliche Verwendbarkeit digitaler Währungen mit dem

Ziel, allen Beteiligten einen echten Mehrwert zu bieten. TEN31 ist die

Brücke zwischen konventionellem Banking und der Blockchain-Welt.

Kontakt WEG Bank / TEN31 Bank

Matthias von Hauff

info@weg-bank.de

info@ten31.com

+49 (0) 89 809 1346 0

Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung wurde ausschließlich mit der

Absicht erstellt, Pressevertreter und interessierte Teilnehmer über die von

Nimiq erzielten Funktionen und Fortschritte zu informieren. Es ist weder als

Anlageberatung noch als Anspruch auf den wahrgenommenen Wert des NIM-Tokens

zu verstehen

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=215de884bdb8174e3bede209d04a4b7a

Dateibeschreibung: Bildmaterial zur Pressemitteilung

