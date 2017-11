DGAP-News: Drillisch AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz im Zuge des Vollzugs der Gesamttransaktion (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

Drillisch AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz im Zuge des Vollzugs der Gesamttransaktion

^ DGAP-News: Drillisch AG / Schlagwort(e): Personalie/Vereinbarung Drillisch AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz im Zuge des Vollzugs der Gesamttransaktion

13.11.2017 / 22:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Drillisch AG: Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz im Zuge des Vollzugs der Gesamttransaktion

Maintal, 13. November 2017. Im Anschluss an den vollzogenen schrittweisen Erwerb der 1&1 Telecommunication SE durch die Drillsch AG ist Herr Michael Scheeren in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats der Drillisch AG zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt worden. Hierauf hatten sich die Drillisch AG und die United Internet AG bereits im Grundsatz in dem zwischen ihnen am 12. Mai 2017 abgeschlossenen Business Combination Agreement verständigt und dies in der Gemeinsamen Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 27 WpÜG zu dem Übernahmeangebot der United Internet AG sowie im freiwilligen Übernahmeangebot der United Internet AG dargelegt.

Herr Scheeren war durch Beschluss des Amtsgerichts Hanau vom 16. Oktober 2017 zum Mitglied des Aufsichtsrats der Drillisch AG bestellt worden und hat nunmehr innerhalb des Aufsichtsrats der Drillisch AG den Aufsichtsratsvorsitz von Herrn Marc Brucherseifer übernommen, der dieses Amt seit 2011 wahrgenommen und aus dieser Funktion heraus zuletzt den Erwerb der 1&1 Telecommunication SE eng begleitet hatte.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Drillisch AG wurde das ebenfalls durch Beschluss des Amtsgerichts Hanau vom 16. Oktober 2017 bestellte Mitglied des Aufsichtsrats Herr Kai-Uwe Ricke gewählt.

Drillisch AG

Die Drillisch AG ist einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich leitungsgebundener sowie mobiler Sprach- und Datendienste. Im Premiumsegment konzentriert sich das Unternehmen dabei auf seine Marke 1&1. Mit der Marke yourfone, unter der Drillisch mehr als 200 Ladengeschäfte in den Top-Lagen deutscher Innenstädte betreibt, wird das Offline-Segment bedient. Darüber hinaus zählen viele weitere erfolgreiche Mobilfunkmarken zum Portfolio der Drillisch AG, darunter smartmobil.de, simply, sim.de, McSIM, helloMobil, winSIM und discoTEL.

Investor Relations: Oliver Keil Telefon: 06181 / 412-200 E-Mail: ir@drillisch.de

Presse: Archibald Preuschat Telefon: 06181 / 412-143 E-Mail: presse@drillisch.de

---------------------------------------------------------------------------

13.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Drillisch AG Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 (0)6181 412 218 Fax: +49 (0)6181 412 183 E-Mail: ir@drillisch.de Internet: www.drillisch.de ISIN: DE0005545503 WKN: 554550 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

628689 13.11.2017

°