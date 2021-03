DGAP-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf ihrer 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf ihrer 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt

^

DGAP-News: Drägerwerk AG & Co.



KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf

ihrer 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt

22.03.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DEREN

TERRITORIEN UND BESITZTÜMERN (DARUNTER PUERTO RICO, DIE USAMERIKANISCHEN

JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE NÖRDLICHEN

MARIANA-INSELN), DEN EINZELNEN BUNDESSTAATEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA SOWIE DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN) ODER IN

ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG

DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST, ODER AN PERSONEN, DIE IN SOLCHEN

JURISDIKTIONEN WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

/

Drägerwerk AG & Co. KGaA gibt das Ergebnis des Angebots zum Rückkauf ihrer

566.819 Genussscheine Serie D (ISIN: DE0005550719) bekannt

22 März 2021. Drägerwerk AG & Co. KGaA (die "Gesellschaft") gibt heute das

Ergebnis ihrer am 1. März 2021 bekannt gegebenen Einladung an berechtigte

Inhaber ihrer ausstehenden 566.819 Genussscheine Serie D (ISIN:

DE0005550719) (die "Genussscheine") bekannt, ihre Genussscheine der

Gesellschaft zum Kauf anzudienen.

Diese Bekanntgabe erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und sollte

mit dem von der Gesellschaft in Englischer Sprache erstellten Tender Offer

Memorandum vom 1. März 2021 (das "Tender Offer Memorandum") gelesen werden.

In dieser Bekanntmachung als definiert gekennzeichnete Begriffe, die darin

jedoch nicht definiert sind, haben die ihnen im Tender Offer Memorandum

zugewiesene Bedeutung.

Die Gesellschaft hat Angebote in Höhe des in der nachstehenden Tabelle

aufgeführten Nennwerts angenommen und dabei einen Skalierungskator von 85 %

angewandt:

ISIN/WKN Nennbetrag pro Kaufpreis pro Zu zahlender

Genussschein Genussschein Gesamtbetrag

DE0005550719/ EUR 25,56 EUR 542,00 EUR

555071 100.015.260,00

Das Angebot begann am 1. März 2021 und endete am 19. März 2021 um 17 Uhr

(CET). Die Abwicklung erfolgt voraussichtlich am 25. März 2021 (der

"Abwicklungstag").

Fragen und Bitten um Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot können an

den Dealer Manager oder den Tender Agent gerichtet werden, deren

Kontaktdaten unten angegeben sind:

DEALER MANAGER

Commerzbank Aktiengesellschaft

Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz)

60311 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 1365 9920

zu Händen: Liability Management Group

E-Mail: Liability.Management@commerzbank.de

TENDER AGENT

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 20 7704 0880

zu Händen: Arlind Bytyqi

E-Mail: draegerwerk@lucid-is.com

Haftungsausschluss

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum

gelesen werden. Weder die Gesellschaft, der Dealer Manager oder der Tender

Agent oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, Mitarbeiter oder verbundenen

Unternehmen hat eine Bewertung der Vorteile und Risiken des Angebots oder

der Auswirkungen des Angebots auf die Interessen der Inhaber von

Genussscheinen entweder als Klasse oder als Einzelpersonen vorgenommen oder

wird dies tun, und keiner von ihnen gibt eine Empfehlung ab, ob die Inhaber

von Genussscheinen ihre Genussscheine im Rahmen des Angebots andienen

sollten. Weder die Gesellschaft noch der Dealer Manager oder der Tender

Agent (oder einer ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten,

Mitarbeiter, Vertreter, Berater oder verbundenen Unternehmen) erteilen den

Anleihegläubigern in dieser Bekanntmachung und/oder dem Tender Offer

Memorandum und/oder im Zusammenhang mit dem Angebot eine rechtliche,

geschäftliche, steuerliche, finanzielle, anlagebezogene, buchhalterische

oder sonstige Beratung. Der Tender Agent ist Vertreter der Gesellschaft und

schuldet den Inhabern von Genussscheinen keine Verpflichtung.

Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum stellen keine

Aufforderung zur Teilnahme an dem Angebot in einer Jurisdiktion dar, in der

oder an eine Person, an die oder von der eine solche Aufforderung oder eine

solche Beteiligung nach den anwendbaren Wertpapiergesetzen rechtswidrig ist.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann

in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in

deren Besitz diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum gelangen,

werden von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem Tender Agent

aufgefordert, sich über entsprechende Beschränkungen zu informieren und

diese zu beachten.

Diese Bekanntmachung, das Tender Offer Memorandum und das Angebot sind weder

direkt noch indirekt zur Verbreitung in die Vereinigten Staaten oder an

Personen, die in den Vereinigten Staaten wohnhaft oder sich dort aufhalten,

bestimmt.

Das hierin beschriebene Angebot wird weder direkt noch indirekt in den oder

in die Vereinigten Staaten unter Verwendung der US-amerikanischen Post oder

eines Mittels oder Instruments des zwischenstaatlichen oder ausländischen

Handels (means or instrumentality of insterstate or foreign commerce),

einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets oder einer

Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten

(national

securities exchange of the United States) unterbreitet. Das Angebot darf

nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb

der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Diese Bekanntmachung, das Tender Offer Memorandum und das Angebot stellen

kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen kein Angebot von

Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf

von Wertpapieren in Italien (außer in den im Tender Offer Memorandum

beschriebenen Fällen), Belgien (außer in den im Tender Offer Memorandum

beschriebenen Fällen), Frankreich (außer in den im Tender Offer Memorandum

beschriebenen Fällen) oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein

solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Das Tender Offer Memorandum und das Angebot dürfen nur an diejenigen

Personen im Vereinigten Königreich kommuniziert werden, für die section 21

(1) des Financial Services and Markets Act 2000 nicht anwendbar ist.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann

in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung und das Tender Office

Memorandum gelangen, werden von der Gesellschaft, dem Dealer Manager und dem

Tender Agent aufgefordert, sich über entsprechende Beschränkungen zu

informieren und diese zu beachten. Siehe "Angebots- und

Vertriebsbeschränkungen" im Tender Offer Memorandum.

---------------------------------------------------------------------------

22.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23542 Lübeck

Deutschland

Telefon: +49 (0)451 882-0

Fax: +49 (0)451 882-2080

E-Mail: info@draeger.com

Internet: www.draeger.com

ISIN: DE0005550602, DE 000 555 063 6, DE 000 555 065 1, DE

000 555 067 7, DE 000 555 071 9

WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067

Genussschein K, 555071 Genussschein D

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München;

Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1177146

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1177146 22.03.2021

°