DGAP-News: Dr. Bernd Marzin neuer Senior Sales Manager in der Erste Asset Management in Deutschland (deutsch)

- Dr. Bernd Marzin ist seit 1.5.2021 als Senior Sales Manager in der Erste

Asset Management tätig.

- Der studierte Wirtschaftsrechtler wird sich in seiner neuen Funktion auf

die Betreuung institutioneller Investoren in Deutschland konzentrieren.

Dr. Bernd Marzin begann seine berufliche Laufbahn 1995 bei der Dresdner Bank

AG und arbeitete zunächst als Kreditanalyst und Senior Account Manager. Nach

Rollen im Investment Consulting bei bfinance und Produktmanagement bei

Pioneer Investments übernahm er 2011 die Position Head of Institutional

Business Development bei PIMCO Deutschland.

2016 wechselte der zweifache Vater zur Beteiligungsgesellschaft Affiliated

Managers Group (AMG), für die er die Geschäftsaktivitäten der

Beteiligungsgesellschaften in Deutschland leitete.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Dr. Bernd Marzin für unser institutionelles

Geschäft in Deutschland gewinnen konnten. Seine Erfahrungen und

Branchenkenntnisse ergänzen unser Team perfekt und werden unsere Rolle als

Anlaufstelle für institutionelle Investoren weiter stärken", betont Oliver

Röder, Geschäftsführer Erste Asset Management Deutschland".

Über uns:

Die Erste Asset Management verwaltet ein Vermögen von rund 71,10 Milliarden

Euro, das in mehr als 386 Fonds sowie in Portfolios investiert ist. Davon

werden 37,09 Prozent von privaten Investoren und 62,91 Prozent von

institutionellen Anlegern investiert (03.2021).

Die Investmentabteilung der Erste Asset Management umfasst über alle Länder

hinweg rund 100 Investment-Professionals. Um ein optimales Investment zu

gewährleisten, kooperieren die Erste Asset Management-Fondsmanager eng mit

unserer hauseigenen Research-Abteilung.

Rückfragen: Erste AM Communications & Digital Marketing

Armand Feka

Tel. +43 (0)50100 12341

E-Mail: armand.feka@erste-am.com

Erste Asset Management GmbH

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

www.erste-am.at

Sitz Wien, FN 102018b,

Handelsgericht Wien, DVR 0468703

