DGAP-News: Douglas GmbH: DOUGLAS setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in Beauty-Branche ein - Clean Beauty, Diversity und Klimaschutz als Top-Prioritäten (deutsch)

Douglas GmbH: DOUGLAS setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in Beauty-Branche ein - Clean Beauty, Diversity und Klimaschutz als Top-Prioritäten

Douglas GmbH: DOUGLAS setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in Beauty-Branche

ein - Clean Beauty, Diversity und Klimaschutz als Top-Prioritäten

08.06.2022 / 10:09

ESG-Report 2021

DOUGLAS setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in Beauty-Branche ein - Clean

Beauty, Diversity und Klimaschutz als Top-Prioritäten

* Düsseldorfer Konzern veröffentlicht umfassenden Nachhaltigkeitsbericht

* Globale Nachhaltigkeitsziele und übergreifende -strategie für 26 Länder

* Fokus auf Clean Beauty und Naturkosmetik im Sortiment

* Gleichberechtigung: bereits mehr als 50% der Managementposten mit Frauen

besetzt

* Ambitioniertes Ziel: Klimaneutral in Scope 1 und 2 bis Ende 2025

* DOUGLAS Collection kooperiert mit Plastic Bank

Düsseldorf, 8. Juni 2022. DOUGLAS hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer

treibenden Kraft für mehr Nachhaltigkeit in der Beauty-Branche zu werden. Im

Sortiment und insbesondere bei den Eigenmarken setzt Europas führender

Anbieter für Premium-Beauty verstärkt auf Clean Beauty und Naturkosmetik. So

soll in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Lieferanten das Angebot von

nachhaltigen Kosmetik- und Schönheitsprodukten deutlich gesteigert werden.

Darüber hinaus strebt DOUGLAS an, bis Ende 2025 klimaneutral im eigenen

Geschäftsbetrieb zu werden. In puncto Diversity und Gleichstellung der

Geschlechter ist das Düsseldorfer Unternehmen bereits führend: mehr als die

Hälfte der leitenden Positionen im Konzern sind heute schon mit Frauen

besetzt.

"Als Europas führender Anbieter von Premium-Beauty wissen wir um unsere

große ökologische und soziale Verantwortung", sagte Tina Müller, CEO DOUGLAS

Group. "Zugleich sind die Erwartungen unserer Kund*innen deutlich gestiegen:

Nachhaltigkeitsaspekte zählen neben Qualität und Preis zu den

ausschlaggebenden Kaufkriterien. Daher ist es unser Anspruch, in der

Beauty-Branche eine führende Rolle bei Nachhaltigkeitsthemen einzunehmen.

Nachhaltiges Denken und Handeln muss sowohl bei unseren eigenen Aktivitäten

als auch in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäftspartnern zu den

Top-Prioritäten zählen."

Der nun von DOUGLAS veröffentlichte, umfassende Nachhaltigkeitsbericht [

https://corporate.douglas.de/esg-report/] fokussiert sich auf die vier

Handlungsfelder People, Products, Planet und Governance, in deren Rahmen

folgende Schwerpunktthemen priorisiert wurden:

- Kundenzufriedenheit und Einkaufserlebnis

- Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion

- Engagement der Mitarbeiter*innen

- Nachhaltiges Sortiment, insbesondere bei Eigenmarken

- Reduzierung der CO2-Emissionen

- Ressourceneffizienz

- ESG-Engagement der Geschäftsführung

Entlang dieser Themenfelder hat DOUGLAS verbindliche, qualitative und

quantitative Ziele sowie Absichten für die kommenden Jahre formuliert. "Wir

werden uns an unseren Vorhaben und Versprechen messen lassen und die

Fortschritte kontinuierlich und transparent kommunizieren", sagte Tina

Müller. "Zusammen mit unseren Mitarbeiter*innen, Kund*innen und der

Industrie wollen wir Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil in allen

Bereichen unseres Geschäfts verankern. Dies startet mit

Bewusstseinsschärfung, setzt sich über die Veränderungen von Haltung und

Verhaltensweisen fort, geht über in konkrete Maßnahmen und Projekte, um

letztlich in greifbaren und wirksamen Resultaten zu münden."

So hat es sich DOUGLAS unter anderem zum Ziel gesetzt, den CO2e-Ausstoß im

eigenen Geschäftsbetrieb ("Scope 1 und 2") bis Ende 2025 um mindestens die

Hälfte im Vergleich zum Basisjahr 2019 zu reduzieren. Um klimaneutral zu

werden, wird DOUGLAS in 2025 die Lücke schließen und unvermeidbare

Emissionen mit zertifizierten Standards kompensieren. Darüber hinaus will

Europas Marktführer im Beauty-Bereich die effiziente Nutzung von Materialien

intensivieren. Um wertvolle Ressourcen zu schonen, prüft DOUGLAS

verschiedene Möglichkeiten, den Anteil von recycelten Materialien zu

steigern und gleichzeitig das Abfallaufkommen innerhalb des Unternehmens zu

reduzieren. Zugleich beabsichtigt das Unternehmen, ein Abfall-System

aufzubauen, das nach Material und Entsorgungsart aufgeschlüsselt ist und

damit sichtbar macht, wo Glas, Papier und andere Wertstoffe hingelangen.

Eine bereits vergleichsweise sehr positive Entwicklung ist bei den

Retourenquoten im E-Commerce zu beobachten: die Menge der Rückläufer ist von

2019 auf 2021 bereits um rund ein Drittel auf 4,4% der ausgelieferten

Sendungen gesunken. Alle Retouren in Deutschland, die nicht weiterverkauft

werden können, aber für eine Spende geeignet sind, werden unter anderem an

die beiden Organisationen "Die Tafel Düsseldorf e. V." und "Bürgerstiftung"

vergeben.

Im Bereich Products kennzeichnet DOUGLAS bereits Clean Beauty Produkte im

gesamten Sortiment mit einem dezidierten Label. Bei den Eigenmarken hat es

sich DOUGLAS zum erklärten Ziel gesetzt, zu einem Vorreiter in Sachen

Nachhaltigkeit zu werden, da das Unternehmen hier direkten Einfluss auf die

Entwicklung und die Herstellung der Produkte hat. Zahlreiche Fortschritte

wurden bei den DOUGLAS Brands bereits erzielt:

- fast 100% der seit 2020 neu eingeführten DOUGLAS Brands- Produkte sind

frei von Mikroplastik

- mehr als 40% der im Geschäftsjahr 2021/22 eingeführten Produkte fallen in

die Kategorie Clean Beauty

- mehr als 90% der 2021/22 eingeführten Produkte sind vegan

- 63% der 2021/22 neuen DOUGLAS Brands-Produkte werden FSC-konform sein

- mehr als 50% aller neuen DOUGLAS Brands Produkte werden bis 2030

aus recycelten Materialien bestehen

- 85% der DOUGLAS Brands werden bereits in der EU produziert

"Wir sind stolz auf diese Kennziffern. Gleichzeitig werden wir nicht darin

nachlassen, die Umweltverträglichkeit unserer Eigenmarken weiter zu

verbessern", sagte Susanne Cornelius, CEO DOUGLAS Brands. "Dies bezieht sich

auf alle Aspekte rund ums Produkt: Herstellung, Inhaltsstoffe,

Verpackungsmaterialien, Entsorgung. Nur bei einer ganzheitlichen Sicht und

Herangehensweise kann man wirklich von Nachhaltigkeit sprechen. Dazu zählt

auch, dass DOUGLAS Brands eine Partnerschaft mit Plastic Bank geschlossen

hat." Die Organisation baut Recyling-Systeme in Entwicklungsländern auf, um

sowohl Plastikmüll in Ozeanen als auch Armut in den betroffenen Regionen zu

bekämpfen. Im Rahmen der Kooperation wird von jedem verkauften Artikel der

Eigenmarken DOUGLAS "Home Spa" und "Essential" ein Beitrag für die Plastic

Bank entrichtet.

Nicht nur bei den Eigenmarken sondern auch in der Zusammenarbeit mit der

Industrie setzt DOUGLAS auf mehr Nachhaltigkeit. "Wir erwarten und fordern

bereits heute von unseren Lieferanten eine entsprechende Einstellung und

lassen dies in alle Gespräche einfließen", erklärte Tina Müller. "Zugleich

begrüßen wir ausdrücklich die jüngsten Bemühungen verschiedener Hersteller,

den ökologischen Fußabdruck auf Produktebene zu ermitteln und für die

Kund*innen transparent zu machen. Damit wird die Beauty-Branche ein

Riesenschritt machen, um nachhaltigen Konsum besser zu fördern."

Im Bereich People ist DOUGLAS heute bereits bei verschiedenen Parametern

führend. Vielfalt, Toleranz und gegenseitiger Respekt sind gelebte Kernwerte

der Unternehmenskultur; das Selbstverständnis ("Purpose") des Konzerns

basiert auf einem Miteinander, in dem sich alle Menschen "gesehen, gehört

und wertgeschätzt fühlen". "We open all eyes to the beauty of uniqueness,

bring it to life and make life itself more beautiful", lautet der interne

Leitspruch. "Wir unterscheiden nicht zwischen Hautfarbe, Herkunft, sexueller

Orientierung oder Personalpronomen", sagte Tina Müller. "DOUGLAS versteht

sich als eine demokratische und inklusive Marke, die für eine offene und

vielfältige Gesellschaft steht. Als Arbeitgeber lebt DOUGLAS

Gleichbehandlung, Toleranz und Chancengleichheit auf allen Ebenen der

Belegschaft."

So hat DOUGLAS als erstes Unternehmen die vollständige BeyondGenderAgenda

(BGA) Zertifizierung erhalten. Mehr als die Hälfte der Führungspositionen

ist bereits mit Frauen besetzt. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen ist

für DOUGLAS von herausragender Bedeutung, weshalb das Unternehmen 2022 einen

"Employee Net Promoter Score" (eNPS) für die gesamte Organisation

vorbereitet. Zugleich wird großer Wert auf Ausbildung gelegt: In der

Unternehmenszentrale wird ein duales Studium angeboten, bei dem

Abiturient*innen die Möglichkeit haben, ein 3,5-jähriges Bachelor-Studium

mit einem Praxis-Anteil in verschiedenen Bereichen zu verbinden. Um eine

hohe Zufriedenheit bei den Kund*innen zu gewährleisten, wurden umfassende

Analysesysteme implementiert wie z.B. der Net Promoter Score (NPS) für

Transaktionen.

Im Rahmen der Governance hat sich die Geschäftsführung zur ehrgeizigen

Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet, was ab dem Geschäftsjahr 2022/23

dadurch untermauert wird, dass Teile der Vergütung an die Fortschritte bei

der Nachhaltigkeit geknüpft werden. Auch hinsichtlich Compliance,

Antikorruption, Transparenz oder Datenschutz hat DOUGLAS Mechanismen,

Systeme und Prozesse eingeführt, die Fairness und Rechtskonformität

sicherstellen sollen. Der DOUGLAS-Verhaltenskodex beschreibt zum Beispiel

Verpflichtungen zu verantwortungsvollen Geschäftspraktiken für alle

Mitarbeiter*innen und Geschäftspartner.

ÜBER DOUGLAS

DOUGLAS ist Europas führender Anbieter für Premium-Beauty. Mit knapp 200.000

Beauty-, Health- und Lifestyle-Produkten in Online-Shops, Partner-Programm

und rund 2.000 Filialen inspiriert DOUGLAS in nie dagewesener Vielfalt,

individuelle Schönheit zu leben. Die Weiterentwicklung unserer erfolgreichen

Omnichannel-Positionierung steht im Zentrum unserer Strategie

#FORWARDBEAUTY.DigitalFirst, in deren Rahmen wir sowohl unseren

umsatzstarken E-Commerce als auch das Filialerlebnis konsequent ausbauen. Im

Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete DOUGLAS einen Umsatz von 3,1

Milliarden Euro in den Bereichen Parfümerie, dekorative Kosmetik, Haut- und

Haarpflege sowie Nahrungsergänzung, Gesundheit und Accessoires.

PRESSEKONTAKT

Peter Wübben

Leiter Unternehmenskommunikation & Nachhaltigkeit

Telefon: +49 (0) 211 16847 6644

E-Mail: pr@douglas.de

ESG-Report: https://corporate.douglas.de/esg-report/

