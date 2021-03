DGAP-News: Discovery Harbour schließt Vereinbarung mit Newcrest zum Anteilserwerb an der Liegenschaft Fortuity 89 (deutsch)

Discovery Harbour schließt Vereinbarung mit Newcrest zum Anteilserwerb an der Liegenschaft Fortuity 89

Discovery Harbour schließt Vereinbarung mit Newcrest zum Anteilserwerb an

der Liegenschaft Fortuity 89

10.03.2021 / 22:15

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 10. März 2021) -

Discovery Harbor Resources Corp. (TSXV: IPT) (OTC Pink: DCHRF) (FSE: 4GW)

(das "Unternehmen" oder "Discovery Harbour") freut sich, bekannt zu geben,

zur Liegenschaft Fortuity 89 in Nevada eine Options- und

Earn-In-Vereinbarung ("die Vereinbarung") mit Newcrest Resources, Inc.

abgeschlossen zu haben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von

Newcrest Mining Limited ("Newcrest").

Discovery Harbour hält die fast 34 Quadratkilometer umfassende, im

Frühstadium befindliche epithermale Liegenschaft Fortuity 89, die etwa vier

Kilometer westlich von Discovery Harbours Liegenschaft Caldera liegt.

Fortuity 89 ist durch einen begrenzten Aufschluss in einer großen, mit Kies

bedeckten Ebene gekennzeichnet. Der begrenzte Aufschluss ist stark verändert

und auch andere Indikationen weisen darauf hin, dass das Gebiet hoch

potenziell zu einem goldhaltigen epithermischen System gehört.

Die Grundbedingungen der Vereinbarung mit Newcrest zum Anteilserwerb sind:

Pha- Ausgaben (USD) Von Gesamt-

se Newcrest zeit für

erworbener jede

Anteil (%) Stufe

Ini- USD 1.500.000 Null 12

tial- Monate

pha-

se

I USD 10.000.000 51 Bis zu

24

Monate

II USD 20.000.000 65 Bis zu

24

Monate

III Abschluss einer positiven vorläufigen 75 Bis zu

wirtschaftlichen Bewertung gemäß NI 43-101 24

(basierend auf mindestens 1 M. Unzen Gold) Monate

Anmerkungen :

1. Die ersten 1.500.000 USD sind eine Mindestverpflichtung

("Mindestverpflichtung").

Es steht im Ermessen von Newcrest, mit den Phasen I, II und III

fortzufahren. Sollte sich Newcrest für die Fortsetzung der Phase I

entscheiden, werden außerdem 250.000 USD an Discovery Harbor gezahlt.

Newcrest kann jederzeit nach Erfüllung der Mindestverpflichtung von der

Vereinbarung zurücktreten.

2. Die kumulierten Ausgaben bis zum Ende der Phase II betragen 31.500.000

USD. Alle überschüssigen Ausgaben aus einer vorherigen Phase werden auf

die nachfolgende Phase angerechnet.

3. Newcrest kann den Zeitraum der Phase III durch Zahlung von 500.000 USD

an Discovery Harbor um 12 Monate verlängern.

4. Wenn Newcrest am Ende von Phase III eine 75%-ige Beteiligung erhält,

muss es die 25%-ige Beteiligung von Discovery Harbour zu einem Zeitwert

erwerben, beruhend auf mit branchenüblichen Bewertungsmethoden

ermittelten Parametern.

5. Wenn Newcrest in Phase II eine 65%-ige Beteiligung erwirbt, sich jedoch

dafür entscheidet, Phase III nicht abzuschließen, kehren die jeweiligen

Anteile an dem Joint Venture zu 51% an Discovery Harbor und zu 49% an

Newcrest zurück.

6. Discovery Harbour behält eine Lizenzgebühr von 2% des Net Smelter

Return ("NSR") in einem ausgewiesenen Bereich des Joint-Venture-Gebiets,

den Newcrest nach Abschluss der Phase III mit einer Zinsverbilligung von

0,5 % zum Zeitwert erwerben darf.

7. Während des Options- und Earn-In-Zeitraums erstattet Newcrest Discovery

Harbor im Voraus bezahlte Lizenzgebühren, die Discovery Harbor im Rahmen

der Kaufoptionsvereinbarung für seine Liegenschaften Caldera- und

Fortuity 89 bezahlen muss.

Mark Fields, President und CEO des Unternehmens, erklärt: "Wir freuen uns

sehr, Newcrest als Partner für Fortuity 89 zu haben, um dieses

vielversprechende Gebiet zügig voranzutreiben. Besonders freue ich mich über

die Partnerschaft mit Newcrest angesichts seiner weltweit anerkannten

Expertise in epithermischen Goldvorkommen. Ich glaube, das Unternehmen wird

die notwendigen Ressourcen effektiv mobilisieren, um Fortuity 89 von seiner

derzeitigen, im Vergleich zu unserer Caldera-Liegenschaft frühen

Explorationsphase weiter voranzutreiben."

Mark Fields fuhr fort: "Discovery Harbour wird seine Bemühungen weiterhin

auf die von uns in Caldera entwickelten Bohrziele konzentrieren. Die

Vereinbarung mit Newcrest über Fortuity 89 bekräftigt die Ansicht von

Discovery Harbour, dass dieses Gebiet und Caldera vielversprechende

epithermale Goldziele mit geringer Sulfidierung beherbergen. Wie bereits

angekündigt (siehe Pressemitteilung von Discovery Harbor vom 7. Januar

2021), wird derzeit erwartet, dass die erforderlichen Bohrgenehmigungen für

ein Sommerbohrprogramm für eine Reihe klar definierter potenzieller Ziele

auf Caldera vorliegen werden."

Mark Fields, P. Geo., ist die Qualifizierte Person für Discovery Harbor im

Sinne von NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung

überprüft und genehmigt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.discoveryharbour.com.

Über Discovery Harbour

Discovery Harbour konzentriert sich auf das Auffinden, die Erkundung und

Entwicklung von Mineralgrundliegenschaften in bergbaufreundlichen

Gerichtsbarkeiten. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf einem Bohrprogramm für

Caldera, ein epithermisches Goldprojekt mit geringer Sulfidierung in Nevada.

Darüber hinaus hat Discovery Harbour eine Vereinbarung mit Newcrest

Resources, Inc über die Liegenschaft Fortuity 89 in Nevada getroffen.

Über Newcrest

Newcrest Mining Limited (ASX, TSX, PNGX: NCM) ist eines der weltweit größten

Goldbergbauunternehmen. Ziel ist es, durch sicheren und verantwortungsvollen

Bergbau eine bessere Zukunft zu schaffen. Newcrest besitzt und betreibt ein

Portfolio von vorwiegend kostengünstigen, langlebigen Minen und einer

starken Pipeline von Brownfield- und Greenfield-Explorationsprojekten -

vorwiegend im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord- und Südamerika.

IM NAMEN DES VORSTANDS VON DISCOVERY HARBOR RESOURCES CORP.

"Mark Fields"

Mark Fields, P. Geo., B. Comm. (Hon.)

President und Chief Executive Officer

Discovery Harbor Resources Corp.

Tel.: (604) 681-3170

Fax: (604) 681-3552

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die

verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse

beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können, ohne

Einschränkung, auf aktuellen Erwartungen beruhende Aussagen enthalten, die

eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten bergen. Sie sind keine Garantie

für die zukünftige Leistung von Discovery Harbor, wie etwa Aussagen, dass

Discovery Harbor beabsichtigt, das Caldera-Projekt fortzusetzen. Es gibt

zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von Discovery Harbour

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen

abweichen, darunter: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii)

Explorationsergebnisse, (iii) Genehmigungsanforderungen oder (iii) die

Finanzlage des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen

Ereignisse könnten wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen

zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Einschätzungen und Meinungen

des Managements zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und werden durch diesen

Hinweis ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Sofern nicht

gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Discovery Harbor nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit

https://www.newsfilecorp.com/release/76800

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the

associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/76800

News Source: Newsfile

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Discovery Harbour Resources Corp.

Kanada

ISIN: CA25470W2067

