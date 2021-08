DGAP-News: Discovery Harbour beginnt mit der Bohrungen auf der Goldliegenschaft Caldera in Nevada (deutsch)

Discovery Harbour beginnt mit der Bohrungen auf der Goldliegenschaft Caldera in Nevada

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 10. August 2021) -

Discovery Harbor Resources Corp. (TSXV: DHR) (OTC Pink: DCHRF) (FSE: 4GW)

(das "Unternehmen" oder "Discovery Harbour") freut sich bekannt zu geben,

dass das Bohrprogramm des Unternehmens auf der Goldliegenschaft Caldera nun

im Gange ist. Die Liegenschaft befindet sich in einer gehaltvollen

Goldregion an der Kreuzung der Goldgürtel Walker Lane und Northumberland

nordwestlich von Tonopah, Nevada. Das Unternehmen plant, sechs bis acht

Bohrziele zu testen. Die Reihenfolge bestimmen dabei logistische

Erfordernisse sowie die im Verlauf der Bohrungen erzielten Ergebnisse. Die

Bohrlöcher werden 100 bis 300 Meter tiefer sein als alle bisherigen

Bohrungen auf Caldera. Ziel ist der potenziell hochgradige Teil des

epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidierung. Discovery Harbour wird

als erstes Unternehmen das Potenzial einer Siedezone testen, die

typischerweise in Tiefen ab etwa 300 Metern zu finden ist und in der

Edelmetalle ausfallen.

Die Bohrungen auf dem Ziel "G" (Abbildung 1 auf der nächsten Seite) haben

begonnen. Dieses Ziel hat entlang einer Struktur von mindestens 500 Metern

Länge kontinuierlich anomale Gesteinsproben ergeben, einschließlich drei

Gesteinsproben mit mehr als 15 Gramm Gold pro Tonne ("g/t") und weiteren 11

Proben mit mehr als 2 g/t Gold. Flache historische Bohrlöcher in diesem

Gebiet ergaben anomales Gold, einschließlich 10,7 Meter mit 1,09 g/t Gold.

Eine breite Zone, die sowohl Quarz und Chalcedon als auch Bodenproben mit

einem anomalen Gehalt an Gold, Silber, Arsen und Antimon zusammen aufweist,

spricht ferner für dieses Ziel als vielversprechendes epithermales

Goldsystem mit geringer Sulfidierung. Ein zusätzliches ermutigendes Merkmal

dieses Ziels ist eine Biegung in der Struktur, die auf eine Goldablagerung

hindeutet.

Das Bohrprogramm wird voraussichtlich etwa acht Wochen dauern. Der Bohrkern

wird geteilt und zur Analyse an das Labor geschickt. Die Ergebnisse werden

voraussichtlich im Herbst vorliegen.

Mark Fields, President und CEO des Unternehmens, sagte: "Es ist eine

aufregende Zeit mit dem nun angelaufenen Caldera-Bohrprogramm. Wir haben

zehn aus nicht weniger als 33 Zielen innerhalb von fünf der acht

ausgeprägten goldmineralisierten Gebiete bei Caldera ausgewählt. Davon hat

jedes das Potenzial, einen signifikant hochgradigen Abschnitt zu liefern."

Mark Fields fuhr fort: "Zusätzlich zum Caldera-Bohrprogramm hat Newcrest

Mining Ltd. bestätigt, vielversprechende Ziele identifiziert zu haben, die

es in diesem Jahr durch Bohrungen testen will (siehe Pressemitteilung von

Discovery Harbour vom 14. Juli 2021). Caldera und Fortuity 89 sind nur

wenige Kilometer voneinander entfernt und weisen eine ähnliche Geologie und

ähnliche Goldablagerungsmodelle auf.

ZEHN ZUM BOHREN FREIGEGEBENE STANDORTE

Cannot view this image? Visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/1559/92761_46dccec024ee2945_001.jpg

Abbildung 1

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/1559/92761_46dccec024ee2945_001full.jpg

Eine zusammenfassende Beschreibung der herausragenden Merkmale jedes

zugelassenen Bohrziels finden Sie in der folgenden Tabelle. Detaillierte

Beschreibungen finden Sie auf der Website des Unternehmens:

www.discoveryharbour.com.

Zi- Highlights

el

de-

r

Bo-

hr-

un-

g

A Starke kontinuierliche Struktur mit einer starken Alteration.

Zahlreiche alte Abbaustellen mit Gesteinsproben mit Gehalten von

8,2, 4,9, 15,6, 3,3 und 8,2 Gramm/Tonne ("g/t") Gold mit einem

hohen Silberanteil. Historische Bohrungen durchschnitten durchweg

niedriggradige Mineralisierungen, was darauf hindeutet, dass

dieses Ziel innerhalb des goldmineralisierten Systems liegt.

B Goldund Silbersowie Arsenund Quecksilber-Bodenanomalien, die mit

einer nordwestlichen Struktur zusammenfallen, prominente,

regionale, lineare Anomalien, die bisher nicht durch Bohrungen

getestet wurden.

C Gute Goldund Silber-Bodenanomalien, die mit blättriger

Kieselsäure nach Kalzit-Mineraltexturen zusammenfallen. Dies

deutet auf ein intaktes Goldsystem unter der Oberfläche hin.

Gesteinsproben enthalten Werte von 4,1 g/t Gold.

D Gut ausgekleidete Stringer-Adern, starke Silikatalteration,

schwache Gesteinsexponierung, historische Bohrlöcher umfassen 6,1

m zu 7,36 g/t Gold und 3,0 m zu 5,14 g/t Gold.

E Gesteinsproben aus alten Abbaustätten enthalten 48,9 und 22,4 g/t

Gold, historische Bohrungen enthalten 7,6 m zu 4,45 g/t Gold.

F Am Schnittpunkt von 2 Strukturen, breite Zone mit Quarzund

Chalcedon-Alteration, enthalten Gesteinsproben 36,9 und 14,5 g/t

Gold und weitere 9 Gesteinsproben mit mehr als 2 g/t Gold.

Historische Bohrlöcher enthalten 7,6 m zu 8,33 g/t Gold, 3,0 m zu

2,75 g/t Gold

G Die Ergebnisse der Gesteinsproben sind entlang der 500 Meter

langen Struktur durchgehend anomal. Drei Gesteinsproben enthalten

mehr als 15 g/t Gold und weitere 11 Proben mehr als 2 g/t Gold.

Biegung in der Struktur deutet auf Goldablagerungen hin.

H Verschiedene alte Abbaustätten und historischer Kleinbergbau. Die

Gesteinsproben beinhalten 65,5 und 9,6 g/t Gold mit anomalem

Silber, Arsen und Antimon. Historische Bohrlöcher enthalten 6,1 m

zu 3,97 g/t Gold.

I,- Zu den historischen Bohrlöchern gehören 2,2 m zu 22,4 g/t Gold

J (die in einer Mineralisierung bei 45,7 m enden), 3,0 m zu 37,92

g/t Gold, 1,5 m zu 9,03 g/t Gold sowie zahlreiche alte

Abbaustätten. Vorbehaltlich der einzuholenden Genehmigungen

bieten die Standorte Flexibilität.

Mark Fields, P. Geo., ist die Qualifizierte Person für Discovery Harbor im

Sinne von NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung

überprüft und genehmigt.

Über Discovery Harbour

Discovery Harbour konzentriert sich auf das Auffinden, die Erkundung und

Entwicklung von Mineralgrundliegenschaften in bergbaufreundlichen

Gerichtsbarkeiten. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf einem Bohrprogramm für

Caldera, ein epithermisches Goldprojekt mit geringer Sulfidierung in Nevada.

Darüber hinaus hat Discovery Harbour eine Vereinbarung mit Newcrest

Resources, Inc über die Liegenschaft Fortuity 89 in Nevada getroffen.

Über Newcrest

Newcrest Mining Limited (ASX: NCM) (TSX: NCM) (PNGX: NCM) ist eines der

weltweit größten Goldbergbauunternehmen. Ziel ist es, durch sicheren und

verantwortungsvollen Bergbau eine bessere Zukunft für viele zu schaffen.

Newcrest besitzt und betreibt ein Portfolio von vorwiegend kostengünstigen,

langlebigen Minen und einer starken Pipeline von Brownfield- und

Greenfield-Explorationsprojekten - vorwiegend im asiatisch-pazifischen Raum

sowie in Nord- und Südamerika.

IM NAMEN DES VORSTANDS VON DISCOVERY HARBOR RESOURCES CORP.

"Mark Fields"

Mark Fields, P. Geo., B. Comm. (Hon.)

President und Chief Executive Officer

Discovery Harbor Resources Corp.

Tel.: (604) 681-3170

Fax: (604) 681-3552

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die

verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse

beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können, ohne

Einschränkung, auf aktuellen Erwartungen beruhende Aussagen enthalten, die

eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten bergen. Sie sind keine Garantie

für die zukünftige Leistung von Discovery Harbor, wie etwa Aussagen, dass

Discovery Harbor beabsichtigt, das Caldera-Projekt fortzusetzen. Es gibt

zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele von Discovery Harbour

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen

abweichen, darunter: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii)

Explorationsergebnisse, (iii) Genehmigungsanforderungen oder (iv) die

Finanzlage des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen

Ereignisse könnten wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen

zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Einschätzungen und Meinungen

des Managements zum Zeitpunkt ihrer Erstellung und werden durch diesen

Hinweis ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Sofern nicht

gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Discovery Harbor nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister

(entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Mitteilung.

