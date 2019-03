DGAP-News: Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG baut ihr Portfolio weiter aus und erwirbt zwei Bürogebäude in Nordrhein-Westfalen (deutsch)

Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG baut ihr Portfolio weiter aus und erwirbt zwei Bürogebäude in Nordrhein-Westfalen

^

DGAP-News: Diok RealEstate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

Diok RealEstate AG: Diok RealEstate AG baut ihr Portfolio weiter aus und

erwirbt zwei Bürogebäude in Nordrhein-Westfalen

28.03.2019 / 07:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

* Beide Objekte sind vollständig vermietet

* Portfoliovolumen erhöht sich auf EUR 114 Millionen

* Erfolgreicher Start ins neue Geschäftsjahr nach Erreichung aller

Wachstumsziele 2018

Köln, 28. März 2019 - Die Diok RealEstate AG (DIOK) hat zwei voll vermietete

Bürogebäude in Aachen und in Würselen erworben. Bei der Büroimmobilie in

Aachen handelt es sich um den "Engineering Park Aachen" (EPA), der über

10.833 Quadratmeter vermietbare Fläche sowie rund 200 Stellplätze verfügt.

Ankermieter ist ein Tochterunternehmen des Energieversorgers STEAG. Das

Gebäude liegt in der Nachbarschaft zum Campus Melaten der Technischen

Hochschule RWTH Aachen und zeichnet sich neben der hervorragenden Lage durch

seine überdurchschnittliche Gebäudeausstattung aus. Die aktuelle

Jahresnettomiete beträgt knapp über EUR 1,1 Million und bietet weiteres

Steigerungspotential.

Das Bürogebäude in Würselen liegt unmittelbar am Dreiländereck / Aachener

Kreuz (Autobahnen A4 und A44) und ist somit hervorragend erreichbar. Es

verfügt über 6.212 Quadratmeter vermietbare Fläche sowie knapp 100

Stellplätze. Das Objekt ist vollständig an TravelTainment, ein

Tochterunternehmen der Amadeus IT Group SA, vermietet. Die aktuelle

Jahresnettomiete beträgt gut EUR 416.000.

Beide Immobilien wurden im Rahmen von Off-Market-Transaktionen erworben.

Zusammen mit dem bereits im Dezember 2018 erfolgten Ankauf in Neu-Ulm

(Bayern) summieren sich die Verkehrswerte der drei jüngsten Akquisitionen

von Diok auf EUR 50,2 Millionen; ihre Rendite liegt bei knapp 6%. Die

durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) in diesen

drei Objekten beläuft sich auf insgesamt 7 Jahre, während die

durchschnittliche Miete lediglich EUR 8,43 EUR pro Monat und Quadratmeter

beträgt.

Mit dem Erwerb der beiden Liegenschaften in Nordrhein-Westfalen ist die DIOK

erfolgreich in das Jahr 2019 gestartet. Das Gesamtportfolio wächst durch die

jüngsten Transaktionen auf eine Größe von ca. 70.000 Quadratmetern

vermietbarer Fläche. Bei einer Jahresnettokaltmiete von insgesamt ca. EUR

6,8 Millionen und einem Verkehrswert des gesamten Portfolios von rund EUR

114 Millionen ergibt sich eine Rendite von rund sechs Prozent vor Leverage.

Der durchschnittliche WALT des Portfolios beläuft sich auf rund 5,4 Jahre

und die durchschnittliche Miete auf lediglich EUR 8,04 pro Monat und

Quadratmeter.

Markus Drews, Vorstand der DIOK, sagt: "Wir haben 2018 eindrucksvoll

bewiesen, dass wir unsere geplanten Wachstumsziele erreichen konnten. Im

laufenden Geschäftsjahr 2019 werden wir unsere Strategie, in sehr gute

Büroimmobilien in deutschen B-Lagen mit einer überdurchschnittlichen

Verzinsung zu investieren, konsequent weiterverfolgen. Dank unserem starken

Netzwerk können wir regelmäßig interessante Investitionsgelegenheiten mit

einem sehr attraktiven Risiko-Rendite-Profil identifizieren. Mit den

jüngsten Akquisitionen wachsen wir zudem in der prosperierenden Region

Aachen und können durch den Erwerb von gleich zwei relativ nahe beieinander

liegenden Gebäuden Synergieeffekte nutzen. Unsere Dealpipeline ist

vielversprechend, und mit einer wachsenden Anzahl von Transaktionen werden

wir noch sichtbarer für Multiplikatoren und Investoren. Vor diesem

Hintergrund sind wir zuversichtlich, unser Wachstum 2019 nicht nur

fortsetzen, sondern vielmehr beschleunigen zu können."

Weitere Informationen: www.diok-realestate.de

Kontakt:

Diok RealEstate AG

Daniel L. Grosch, Vorstand

T +49 (221) 80 14 98 00

F +49 (221) 80 14 98 11

E info@diok-realestate.de

Über die Diok RealEstate AG

Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien

spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der

Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios

in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle

personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und

werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und

Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und

positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte

Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio

von EUR 1 Milliarde aufzubauen.

---------------------------------------------------------------------------

28.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Diok RealEstate AG

Von-Werth-Str. 1

50670 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)22180149800

Internet: www.diok-realestate.de

ISIN: DE000A2NBY22

WKN: A2NBY2

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 792809

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

792809 28.03.2019

°