DGAP-News: Diok RealEstate AG: DIOK RealEstate AG erreicht Vollvermietung des Bürogebäudes 'one one' in Magdeburg (deutsch)

Diok RealEstate AG: DIOK RealEstate AG erreicht Vollvermietung des Bürogebäudes 'one one' in Magdeburg

Diok RealEstate AG: DIOK RealEstate AG erreicht Vollvermietung des

Bürogebäudes 'one one' in Magdeburg

17.11.2020 / 06:30

DIOK RealEstate AG erreicht Vollvermietung des Bürogebäudes "one one" in

Magdeburg

- Bestandsmieter verlängern Verträge um fünf bzw. zehn Jahre

- Zwei neue Mieter aus den Bereichen Klinische Forschung und

Softwareentwicklung gewonnen

- Neue Mietverträge laufen über zwölf bzw. zehn Jahre

Köln, 17. November 2020 - Die DIOK RealEstate AG (DIOK), ein auf deutsche

Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, hat bei dem

Bürogebäude "one one" in Magdeburg einen Vermietungsstand von 100 Prozent

erreicht. Das Multi-Tenant-Objekt mit der Adresse Am Fuchsberg 11 war von

DIOK im Oktober 2019 erworben worden und hatte seinerzeit einen Leerstand

von 22 Prozent; die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der

bestehenden Mietverträge (WALT) belief sich auf 3,1 Jahre.

Für die freien Flächen konnte DIOK zwei Unternehmen aus den Bereichen

klinische Forschung und Softwareentwicklung als neue Mieter gewinnen. Die

neuen Mietverträge wurden für Laufzeiten von zwölf beziehungsweise zehn

Jahren abgeschlossen. Darüber hinaus wurden mit den bisherigen

Bestandsmietern Verlängerungen ihrer Mietverträge um fünf beziehungsweise

zehn Jahre vereinbart. Damit ist das Objekt vollständig vermietet; der WALT

beläuft sich nunmehr auf 8,2 Jahre.

Markus Drews, Vorstand der Diok RealEstate AG: "Das von uns vor gut einem

Jahr erworbene und anschließend neu am Mark positionierte Bürohaus ,one one'

in Magdeburg ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung

unserer Manage-to-Core-Strategie. Das neue Branding und die günstige Lage

mit einer hervorragenden Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr

und das überregionale Straßennetz haben nicht nur neue Mieter von diesem

Standort überzeugt, sondern auch die Bestandsmieter veranlasst, sich ihre

Flächen mittel- und langfristig zu sichern."

Weitere Informationen: www.diok-realestate.de

Pressekontakt:

Diok RealEstate AG

c/o RUECKERCONSULT

Peter Dietze-Felberg

T +49 (30) 28 44 987 62

E dietze@rueckerconsult.de

Über die Diok RealEstate AG

Die Diok RealEstate AG (DIOK) ist ein auf deutsche Büroimmobilien

spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln. Der Fokus der

Gesellschaft liegt auf dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios

in guten bis sehr guten Mikrostandorten von Sekundärlagen. Alle

personalintensiven Tätigkeiten wurden vollständig an Dritte vergeben und

werden von der DIOK kontrolliert und gesteuert. Als aktiver Portfolio- und

Asset-Manager erzielt die DIOK damit einen stetigen Wertzuwachs und

positiven Cash-Flow vom ersten Tag an. Durch eine gut gefüllte

Akquisitionspipeline strebt DIOK mittelfristig an, ein Immobilienportfolio

von Euro 1 Milliarde aufzubauen. Zum ersten Halbjahr 2020 belief sich der

Wert des Immobilienportfolios auf rund 210,8 Millionen Euro. Die von der

DIOK RealEstate AG im September 2018 begebene Unternehmensanleihe 2018/2023

mit der ISIN DE000A2NBY22 ist in den Handel im Freiverkehr an der

Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.

