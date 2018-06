DGAP-News: DigiTar, Inc. kündigt einen weiteren wichtigen Durchbruch in der mobilen Sicherheitstechnologie an! - Safe Browser für Android ist da! (deutsch)

DigiTar, Inc. kündigt einen weiteren wichtigen Durchbruch in der mobilen Sicherheitstechnologie an! - Safe Browser für Android ist da!

DigiTar, Inc. kündigt einen weiteren wichtigen Durchbruch in der mobilen

Sicherheitstechnologie an! - Safe Browser für Android ist da!

18.06.2018 / 08:00

DigiTar, Inc. kündigt einen weiteren wichtigen Durchbruch in der mobilen

Sicherheitstechnologie an!

Safe Browser für Android ist da!

Boise, Idaho, 25. Juni 2018 - DigiTar, Inc., Entwickler und

Cloud-Service-Anbieter von internetbasierten Kommunikationsdienstleistungen

der nächsten Generation, gab heute folgende Mitteilung bekannt WebProtectMe

Safe Browser ist nun für Android auf Google Play erhältlich!

Dieses neue Produkt vergrößert die Abdeckung des Mobilgerätemarktes durch

DigiTar um das 6-fache.

Schützen Sie Ihr bevorzugtes Android-Gerät mit Safe Browser!

Egal ob Samsung, LG, Motorola oder eines von Hunderten anderen

Android-Geräten mit Zugriff auf den Google Play Store, Sie können nun alle

Android-Geräte in Ihrem Haushalt schützen!

( Android 5.1 oder neuere Version erforderlich)

Safe Browser für Android bietet den gleichen hochwertigen Schutz und sichert

Ihre Privatsphäre so effektiv wie WebProtectMe:

- Maßgeschneiderter Schutz.Entscheiden Sie, welche Seiten für Ihre Familie

richtig sind, und erlauben bzw. sperren Sie die entsprechenden Seiten.

- Konsequente Anwendung von Safe Search auf Google, YouTube, Facebook,

Wikipedia und vielen mehr.

- Überwachen Sie die Browser-Aktivitäten eines jeden auf Ihrem Konto

registrierten WebProtectMe-Nutzers durch den WebProtectMe Guardian(TM).

- SafeArmor(TM) schützt Ihre Privatsphäre beim Browsen - sei es vor

Angriffen in öffentlichen Netzwerken.oder in Ländern, in denen

Internetaktivitäten überwacht werden.

- Umfangreiche Einschränkungseinstellungen für Ihre Geräte verhindern den

Zugriff auf Apps, die von den Geräten Ihrer Familie nicht ungehindert

erreichbar sein sollen.

- Leistungsstarke Antivirus & Anti-Phishing-Technologie zum Schutze Ihrer

Familie vor Seiten, von denen Angriffe drohen.

- .und vieles mehr!

Heute erhältlich: Wie? Ganz einfach." WebProtectMe Safe Browser mit

Jugendschutzeinstellungen"

im Google Play Store downloaden:

WebProtectMe Safe Browser (TM)

Besuchen Sie für weitere Informationen zu DigiTar http://digitar.eu/ oder

kontaktieren Sie

Investor Relations, Fintresa Finanz & Treuhand, AG,

Natan Rotenberg unter rotenberg@fintresa.ch; Telefon: + 41-61-971 7688

