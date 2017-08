DGAP-News: DigiTar, Inc.: Gründer von DigiTar, Inc. tritt auf dem Washington & Lee University Entrepreneurship Summit auf (deutsch)

DigiTar, Inc.: Gründer von DigiTar, Inc.



tritt auf dem Washington & Lee University Entrepreneurship Summit auf

^ DGAP-News: DigiTar, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges DigiTar, Inc.: Gründer von DigiTar, Inc. tritt auf dem Washington & Lee University Entrepreneurship Summit auf

31.08.2017 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung

Gründer von DigiTar, Inc. tritt auf dem Washington & Lee University Entrepreneurship Summit auf

September 2017 (Boise, Idaho, USA): DigiTar, Inc. kündigte heute an, dass Jason J. W. Williams, Gründer von DigiTar, Inc. und COO/CTO, vom J. Lawrence Connolly Center for Entrepreneurship der W&L Williams School of Commerce, W&L University, eingeladen worden ist.

Herr Williams soll beim Alumni Pitch-Forum auftreten, einer der beliebtesten Veranstaltungen beim Entrepreneurship Summit. Ausgewählte Alumni der Washington and Lee mit nachgewiesener Erfahrung als Unternehmer & mit neu gegründeten Unternehmen werden eingeladen, den Campus erneut zu besuchen und einem gemischten Publikum aus Studierenden und Alumni ihre Erfahrungen mit ihrem Start-up und dem Aufbau ihres Unternehmens vorzustellen.

Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen & Mathematik Entrepreneurship Summit. Der Entrepreneurship Summit ist eine zweitägige, vom J. Lawrence Connolly Center for Entrepreneurship gesponserte Konferenz. Die Veranstaltung findet jeden Herbst statt und bietet den Studierenden, der Fakultät und den Alumni die Gelegenheit für ein Zusammentreffen, einen Ideenaustausch und den Aufbau wertvoller Beziehungen für unternehmerische Vorhaben heute und in der Zukunft. In jedem Jahr kehren ausgewählte Alumni auf den Campus zurück und nehmen an dem Programm teil.

Über W&L Die Washington and Lee University wurde 1749 gegründet und ist nach dem ersten US-Präsidenten George Washington und Robert E. Lee, dem Präsidenten des Washington College in den Jahren 1865 bis 1870, benannt. Sie liegt im Bundesstaat Virginia und setzt sich aus zwei Fachbereichen für Studierende im Bachelorstudium zusammen, der Williams School of Commerce, Economics and Politics (die einzige voll akkreditierte wirtschaftswissenschaftliche Fakultät unter den höchstrangigen geisteswissenschaftlichen Colleges des Landes) und einer Graduiertenschule der rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Weitere Informationen zu DigiTar finden Sie auf https://digitar.eu oder kontaktieren Sie das Unternehmen unter der folgenden Adresse: DigiTar, Inc. Investor Relations, Fintresa Finanz & Treuhand, AG, Natan Rotenberg E-Mail: rotenberg@fintresa.ch; Telefon: + 41-61-971 7688

---------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

605895 31.08.2017

°