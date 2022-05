DGAP-News: Dieselpreis auch im April über 2-Euro-Marke (deutsch)

Dieselpreis auch im April über 2-Euro-Marke

^

Emittent / Herausgeber: ANSCHÜTZ + Company / Schlagwort(e):

Monatszahlen/Sonstiges

Dieselpreis auch im April über 2-Euro-Marke

02.05.2022 / 13:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG www.clever-tanken.de

Für Interviewwünsche oder detaillierte regionale Daten zur

Benzinpreisentwicklung in den

20 größten deutschen Städten kontaktieren Sie bitte die PR-Agentur.

Eine Infografik in hoher Auflösung sowie weitere Informationen stehen unter

nachfolgendem Link zum Download bereit: http://bit.ly/clever-tanken-de

Dieselpreis auch im April über 2-Euro-Marke

* Auswertung von Clever Tanken zeigt: Kraftstoffpreise geben im April nach

* Super E10 rund 10 Cent, Diesel rund 11 Cent günstiger als im März

* Super E10 am günstigsten in Leipzig, Bonn und Nürnberg

* Super E10 am teuersten in Hannover, Wuppertal und Frankfurt am Main

* Diesel am günstigsten in Bonn, Dresden und Bielefeld

* Diesel am teuersten in Wuppertal, Berlin und Bremen

Nürnberg, 2. Mai 2022. Die Preisentwicklung an deutschen Tankstellen stand

auch im April im Zeichen des Ukraine-Krieges. Zwar haben die strikten

Corona-Lockdowns in China und die erwarteten US-Zinserhöhungen Spekulationen

auf eine Konjunkturabkühlung geschürt und damit die Rohölpreise entlastet.

Zusätzlich hat die Freigabe strategischer Ölreserven durch die

Internationale Energieagentur (IEA) die Rohölpreise unter Druck gesetzt.

Zugleich aber hat die Sorge vor Lieferengpässen durch die Sanktionen des

Westens gegen Russland die Preise nach oben getrieben, da Russland zu den

weltgrößten Erdölförderern gehört. Nach Angaben des

Verbraucherinformationsdienstes Clever Tanken kostete der Liter Super E10

hierzulande im April im Schnitt rund 1,9747 Euro pro Liter - und damit rund

10 Cent weniger als im März. Für den Liter Diesel zahlten Autofahrer im

Mittel rund 2,0298 Euro. Das waren rund 11 Cent weniger als im Vormonat.

"Gegenüber März sind die Kraftstoffkosten im April zwar gefallen. Insgesamt

aber sind sie auf einem hohen Niveau geblieben. Neben den weltpolitischen

Ereignissen hat dazu sicherlich auch die sogenannte ,Driving Season' rund um

Ostern beigetragen. Doch auch ohne bundesweite Ferien dürften sich die hohen

Preise im Mai halten", erläutert Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer

von Clever Tanken.

Vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 kosteten Autofahrer in Deutschland

im April im Schnitt 473,93 Euro. Das waren rund 22,80 Euro weniger als im

Vormonat, aber etwa 122,30 Euro mehr als im Vorjahresmonat. Für dieselbe

Menge Diesel zahlten sie im April rund 487,15 Euro. Das waren etwa 27,43

Euro weniger als im März sowie rund 172,97 Euro mehr als im Vorjahresmonat.

Benzin-Diesel-Schere zum zweiten Mal in Folge umgedreht

Der Preisunterschied zwischen Super E10 und Diesel lag im April bei minus

0,0551 Euro pro Liter. Damit hat sich die Benzin-Diesel-Schere zum zweiten

Mal in Folge zuungunsten von Diesel umgedreht. Im April war dies mit minus

0,0744 Euro pro Liter erstmals seit dem Start der Monatsauswertung von

Clever Tanken im Juni 2012 geschehen. "Dass Diesel derzeit teurer ist als

Super E10, liegt vor allem daran, dass viele Verbraucher aus Angst vor

Lieferengpässen weiterhin ihre Heizölvorräte aufstocken. Normalerweise

warten sie damit bis in die günstigeren Sommermonate oder bis zum Start der

Heizsaison im Herbst. Aufgrund der Unsicherheiten im Ukraine-Konflikt

greifen viele aber schon jetzt zu", erklärt Steffen Bock.

Günstigste und teuerste Tank-Tage

In den ersten beiden Aprilwochen sanken die Kraftstoffpreise gegenüber März

spürbar, wobei sich nur Super E10 ab dem 5. April dauerhaft unter der

Schallmauer-Marke von 2 Euro halten konnte. Für Diesel hingegen wurden im

bundesweiten Mittel bis auf wenige Ausnahmen in der Monatsmitte fortwährend

über 2 Euro pro Liter aufgerufen.

Der teuerste Tank-Tag war für beide Kraftstoffsorten Freitag, der 1. April.

2,0070 Euro kostete an diesem Tag der Liter Super E10 im bundesweiten

Schnitt und 2,0830 Euro der Liter Diesel. Am wenigsten zahlten Autofahrer

hingegen ebenfalls für beide Kraftstoffsorten am 12. April: 1,9480 Euro

kostete an diesem Dientstag der Liter Super E10 und 1,9740 Euro der Liter

Diesel.

Städteranking im April

Beim Rennen um die günstigste Super-E10-Tankstadt im Preisvergleich der 20

größten deutschen Städte von Clever Tanken holte sich Leipzig im April die

Poleposition. 1,9410 Euro kostete hier die Liter. Auf den Plätzen zwei und

drei folgten Bonn (1,9482 Euro) und Nürnberg (1,9542 Euro).

Teuerste Super-E10-Tanstadt wurde im Ranking Hannover (1,9976 Euro), gefolgt

von Wuppertal (1,9928 Euro) und Frankfurt am Main (1,9889 Euro).

Für vier Tankfüllungen à 60 Liter Super E10 bezahlten Autofahrer im teuren

Hannover rund 479,42 Euro und damit rund 13,58 Euro mehr als im günstigeren

Leipzig.

Für Diesel zahlten Autofahrer im April am wenigsten in Bonn (1,9963 Euro),

Dresden (2,0128 Euro) und Bielefeld (2,0186 Euro). Am teuersten war Diesel

hingegen in Wuppertal (2,0689 Euro), Berlin (2,0429 Euro) und Bremen (2,0408

Euro).

Ausblick

Steffen Bock: "Die weiteren Geschehnisse in der Ukraine-Krise werden auch im

Mai die Rohölpreise und damit die Preise an den Zapfsäulen bestimmen. So

haben Spekulationen auf ein baldiges Öl-Embargo der EU gegen Russland die

Ölpreise bereits Ende April wieder nach oben getrieben. Zugleich hatte das

Ölkartell Opec+ im vergangenen Monat klargestellt, dass es die russischen

Fördermengen im Falle eines Embargos nicht ersetzen könne. Und: China ist

bereits dabei, die strikten Corona-Maßnahmen im Land mancherorts zu lockern.

All das spricht dafür, dass sich deutsche Autofahrer im Mai eher auf höhere

Preise, zumindest aber auf ein ähnlich hohes Niveau wie im April einstellen

müssen."

Preisvergleich via App, Navi oder Internet zahlt sich aus

Steffen Bock rät Autofahrern dazu, die Kraftstoffpreise entlang geplanter

Fahrtrouten regelmäßig zu vergleichen oder wiederkehrend genutzte

Tankstellen dauerhaft im Blick zu haben. "Über Apps, das Navigationsgerät

oder das Internet lassen sich die günstigsten Tankstellen der Umgebung

ermitteln. Zudem können Tankstellen in der App von Clever Tanken als

Favoriten anlegt werden. Diese können Autofahrer beobachten und so günstige

Tankzeiten ermitteln. Teure Autobahntankstellen sollten sie jedoch stets

meiden, wenn das ohne Umwege möglich ist."

Beachten sollten Autofahrer dabei, dass es seit langem mancherorts bis zu

sechs Preisspitzen am Tag gibt - insbesondere an den Markentankstellen.

Steffen Bock: "Teilweise kommt es an ein und derselben Tankstelle zu

Unterschieden von bis zu 15 Cent pro Tag. Beim Vergleich aller Tankstellen

einer Stadt sind innerhalb von 24 Stunden auch schon mal bis zu 22 Cent

drin." Günstige Tankzeiten bieten sich oft im Zeitraum zwischen 8 und 10

Uhr, 12 und 13 Uhr sowie 20 und 22 Uhr. Allerdings sind Abweichungen von

diesen Regeln immer möglich.

Über Clever Tanken

Als weltweit erstes Unternehmen informierte die infoRoad GmbH mit ihrem

Internetportal www.clever-tanken.de bereits im Jahr 1999 Autofahrer in

Deutschland über die günstigsten Kraftstoffpreise der jeweiligen Umgebung.

Seit 2013 ist Clever Tanken einer der ersten zugelassenen

Verbraucherinformationsdienste bei der Markttransparenzstelle für

Kraftstoffe (MTS-K). Unterstützt von Recherchen des eigenen Teams, werden

damit täglich die Preise nahezu aller Tankstellen in Deutschland

aktualisiert. Als besonderes Angebot erhalten die Nutzer der App von Clever

Tanken außerdem eine exklusive HEM-Tiefpreisgarantie. Diese sichert ihnen

den günstigsten Spritpreis aller Tankstellen im Umkreis von fünf Kilometern,

der an der nächsten in diesem Radius liegenden HEM-Tankstelle eingelöst

werden kann.

Für Fahrer von Elektroautos bietet Clever Tanken über eine Kooperation mit

dem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch innerhalb der App die

Erweiterung Clever Laden an. Über sie lassen sich freie Ladepunkte der

Umgebung ermitteln. Auch können die Preise verglichen, Ladevorgänge

ausgelöst und beendet sowie die Bezahlung via PayPal und Kreditkarte

vorgenommen werden - all das unabhängig von Netzwerkkarten und Verträgen mit

Energieunternehmen.

In Deutschland ist Clever Tanken Marktführer unter den

Verbraucherinformationsdiensten zum Thema Spritpreise. Die gleichnamige

Webseite wird monatlich mehr als acht Millionen Mal aufgerufen, die App mehr

als 32 Millionen Mal. (Durchschnittswerte März 2022; Quellen: IVW, AGOF

Daily facts, Google Analytics).

Nicht nur Verbraucher greifen auf die Services von Clever Tanken zurück.

Auch Anbieter wie HERE und Garmin verwenden die Datenbank, um ihre Nutzer

über die aktuellen Spritpreise zu informieren. Print- und Rundfunkmedien

nutzen den Dienst, um ihren Rezipienten die günstigsten Tankstellen der

Umgebung zu melden. Weitere Informationen im Internet unter:

www.clever-tanken.de

Pressekontakt ANSCHÜTZ + Company Public Unternehmenskontakt

Relations Ansprechpartnerin: Nadine infoRoad GmbH

Anschütz Schornstraße 8 81669 München T: Geschäftsführer: Steffen

+49 89 9622 8981 E: Bock Hauptstraße 27 D-90562

[1]nadine.anschuetz@anschuetz-co.de W: Heroldsberg W:

https://anschuetz-co.de 1. [1]https://clever-tanken.de

mailto:nadine.anschuetz@anschuetz-co.de 1.

https://clever-tanken.de/

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der

EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°