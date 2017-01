DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc.: Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse des vierten Quartals 2016 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

: Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse des vierten Quartals 2016

24.01.2017

/ 24 Januar 2017

DIALOG SEMICONDUCTOR PLC

Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse des vierten Quartals 2016

Donnerstag, 23. Februar 2017

Dialog Semiconductor (FWB:DLG), Anbieter von Halbleiterlösungen für Powermanagement, AC/DC-Spannungswandler, LED-Festkörperbeleuchtung und Bluetooth(R) low-energy technologie, wird am Donnerstag, den 23. Februar 2017, die Ergebnisse des vierten Quartals 2016 bekanntgeben.

Dr. Jalal Bagherli (CEO) & Wissam Jabre (CFO) werden die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz präsentieren.

Die Telefonkonferenz wird auf Englisch abgehalten und um 9.30 Uhr (London) / 10.30 Uhr (Frankfurt) beginnen.

Um an der Konferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte über untenstehenden Link. Nach der Registrierung erhalten Sie Zugang zu einer Übersicht aller länderspezifischen Einwahlnummern, dem Konferenz-Passwort sowie ihrer Teilnehmer-ID.

Webcast & Telefonregistrierung:

http://members.meetingzone.com/selfregistration/registration.aspx? booking=CF0UvXwvzCW6uthC1SHHmh9MJqajzyHOjXb43Tqu4KE=&b=d58ae4ab-80e5-47f2- 8295-e04d92bbba83

Die Analystenpräsentation wird zudem parallel zur Telefonkonferenz hier zugänglich sein:

http://webcast.openbriefing.com/semiconductor_q4_results_230217/

Eine Aufzeichnung wird Ihnen vier Stunden nach der Präsentation unter dieser Adresse zur Verfügung stehen: http://www.dialog-semiconductor.com/ investor-relations

Um Ihre Teilnahme zu bestätigen, oder bei Fragen bzgl. der Telefonkonferenz, kontaktieren Sie bitte Melissa Hall unter Melissa.Hall@fticonsulting.com

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Dialog Semiconductor Plc.
Tower Bridge House, St. Katharine's Way
E1W 1AA London
Großbritannien
Telefon: +49 7021 805-412
Fax: +49 7021 805-200
E-Mail: jose.cano@diasemi.com
Internet: www.dialog-semiconductor.com

538519 24.01.2017