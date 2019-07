DGAP-News: Dialog Semiconductor - Anpassung von Organisationsstruktur und Segmentinformation (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc.



/ Schlagwort(e): Sonstiges

Dialog Semiconductor - Anpassung von Organisationsstruktur und

Segmentinformation

22.07.2019 / 18:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

London, Großbritannien, 22. Juli 2019 - Dialog Semiconductor Plc (XETRA:

DLG), Anbieter von hochintegrierter Powermanagement-, konfigurierbarer

Mixed-Signal-IC-, AC/DC-, Festkörperbeleuchtungs- und Bluetooth(R)

Low-Energy-Wireless-Technologie, gibt heute Anpassungen mit Blick auf seine

Organisationsstruktur und Segmentinformation zur Unterstützung seiner

langfristigen Wachstumsstrategie bekannt.

Die Anpassung der Organisationsstruktur der Gruppe wurde vorgenommen, um

unsere Wachstumsstrategie und die Transformation unseres Geschäfts für die

kommenden Jahre weiter voranzutreiben. Die Änderungen stehen im Einklang mit

unserem auf Forschung und Entwicklung fokussierten Ansatz sowie der

Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten in wachstumsstarken Segmenten

unserer Zielmärkte - zu denen das Internet der Dinge (IoT), Mobile,

Automotive und Computing & Storage gehören. Unsere unternehmerische Kultur

und unsere umfassende Expertise im Bereich der energiesparenden

Mixed-Signal-ICs, der Ausbau unserer Kundenbasis und eine konsequente

Kapitalallokation werden uns helfen, unser Unternehmen in die nächste

Wachstumsphase zu führen und Wert für Aktionäre zu schaffen.

Veränderungen in der Organisation

Wir haben die Zahl der Berichtssegmente von vier auf drei reduziert: Custom

Mixed Signal (CMS), Advanced Mixed Signal (AMS) und Connectivity & Audio

(C&A). Zuvor waren die Segmente in Mobile Systems, Advanced Mixed Signal,

Connectivity und Automotive & Industrial unterteilt. In der nachfolgenden

Tabelle sind die Segmentänderungen zusammengefasst:

Frühere Veränderung (+/-) Neue

Berichtsseg- Berichtssegmen-

mente te

Mobile + Custom Automotive Motor Control Custom Mixed

Systems ICs - ASSP PMICs/Charging - Audio Signal (CMS)

Advanced + ASSP PMICs/Charging + Industrial Advanced Mixed

Mixed Signal Lighting Signal (AMS)

Connectivity + Audio Connectivity

and Audio (C&A)

Automotive & - Custom Automotive Motor Control ----

Industrial ICs - Industrial Lighting

Zur Unterstützung unserer Wachstumsstrategie und der Transformation unseres

Unternehmens in den kommenden Jahren hat Dialog die folgenden Änderungen im

Management vorgenommen:

- Vivek Bhan, zuvor Senior Vice President (SVP) Engineering, wurde zum SVP

und General Manager der Custom Mixed Signal Business Group ernannt. Er tritt

an die Stelle von Udo Kratz, der Ende April 2019 ausgeschieden ist.

- Tom Sandoval, zuvor SVP Worldwide Sales, wurde zum SVP Automotive ernannt

und wird die Aktivitäten der Gruppe im Automotive Endmarkt koordinieren.

- John Teegen, zuvor Vice President (VP) der Configurable Mixed Signal

Business Unit, wurde zum SVP Worldwide Sales ernannt.

Weiter trat Alex McCann sein Amt als SVP Global Operations im Mai 2019 an.

Er bringt für die neue Aufgabe mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im globalen

Halbleitergeschäft mit. Zuletzt war Alex McCann VP LTC Operations and

Integration Chair bei Analog Devices Inc. (das Unternehmen hatte Linear

Technology Corporation (LTC) erworben, wo McCann zuvor als Chief Operating

Officer fungierte). Alex McCann übernimmt die Position von Mohamed Djadoudi,

der Ende Juni 2019 ausgeschieden ist. Davin Lee und Sean McGrath führen ihre

derzeitigen Aufgaben als SVP und General Manager für Advanced Mixed Signal

beziehungsweise SVP und General Manager für Connectivity & Audio

entsprechend fort.

Änderung der Grundlage der Segmentinformation

Parallel zu den Veränderungen in der Organisation hat das Management den

Fokus von den IFRS-Kennzahlen weg auf bereinigte Kennzahlen verlagert, die

nunmehr als Hauptgrundlage für die Zuweisung von Ressourcen sowie zur

Bewertung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens dienen. In der

Segmentberichtserstattung der Gruppe werden nunmehr der bereinigte

Umsatzerlös als Kennzahl des Umsatzerlöses eines Segments und der bereinigte

operative Gewinn/Verlust als Kennzahl für den Gewinn/Verlust eines Segments

ausgewiesen.

Bereinigter Umsatzerlös und bereinigter operativer Gewinn/Verlust sind

Nicht-IFRS-Kennzahlen. Wie wir Nicht-IFRS-Kennzahlen verwenden, ist in

unserem Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 156 bis 161 erklärt. Wir

erachten Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht als Ersatz für oder aussagekräftiger

als die entsprechenden IFRS-Kennzahlen. Von Dialog ausgewiesene

Nicht-IFRS-Kennzahlen sind womöglich nicht direkt vergleichbar mit ähnlich

benannten Kennzahlen anderer Unternehmen.

Neu formulierte Segmentinformation

Die neu formulierte Segmentinformation zur Widerspiegelung dieser

organisationsbezogenen Anpassung sowie der Kennzahlenänderung für 2017 und

2018, für Q1/Q2/Q3/Q4 2018 und für Q1 2019, ist in Tabelle 1 und Tabelle 2

auf Seite 2 dieser Pressemeldung ersichtlich. Sie ist darüber hinaus auf

unserer Webseite im PDF- und Excel-Format abrufbar:

https://www.dialog-semiconductor.com/organisational-update

Die Ergebnisse der Gruppe für 2017 und 2018, für Q1/Q2/Q3/Q4 2018 und für Q1

2019 bleiben unverändert.

Dialog wird am 30. Juli 2019 seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das

erste Halbjahr 2019 einschließlich Segmentinformation in Übereinstimmung mit

der neuen Berichtsstruktur und bereinigt veröffentlichen. Einzelheiten zur

Konferenz für Analysten und Investoren finden Sie auf unserer Webseite:

https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/dialog_semiconductor_-_q2_2019_call_invite_-_eng_.pdf

Tabelle 1: Bereinigter Umsatzerlös nach Segment (ungeprüft)

Berei- Bereinig-

nig- ter

ter Umsat-

Umsat- zerös1

zerös-

1

Drei Drei Drei Drei Drei Jahr bis Jahr

Monate Monate Monate Mona- Monate 31. bis 31.

bis 30. bis 29. bis 28. te bis 29. Dezember Dezem-

März Juni Septem- bis März 2017 000 ber

2018 2018 ber 31. 2019 US$ 2018

000 US$ 000 US$ 2018 Dezem- 000 US$ 000 US$

000 US$ ber

2018

000

US$

Custom 245.402 194.538 274.534 327.8- 211.605 1.059.603 1.042.3-

Mixed 45 19

Signal

Advanced 53.926 63.651 66.265 60.69- 50.898 137.834 244.536

Mixed 4

Signal

Connecti- 32.819 37.467 42.734 40.98- 32.376 147.603 154.004

vity & 4

Audio

Segmente 332.147 295.656 383.533 429.5- 294.879 1.345.040 1.440.8-

insge- 23 59

samt

Konzern- 8 8 41 1.222 7 7.801 1.279

bezogene

und

nicht

zugeteil-

te

Beträge

Summe 332.155 295.664 383.574 430.7- 294.886 1.352.841 1.442.1-

Gruppe 45 38

1 Umsatzerlös aus Verkäufen an externe Kunden (es gab keinerlei

segmentinterne Umsätze)

Tabelle 2: Bereinigter betrieblicher Gewinn nach Segment (ungeprüft)

Berei- Bereinigter

nigter betrieblicher

betrieb- Gewinn/(Verlust)

licher

Ge-

winn/Ve-

rlust

D- Drei Drei Drei Drei Jahr bis 31. Jahr

r- Monate Monate Monate Monate Dezember 2017 bis 31.

e- bis 29. bis 28. bis 31. bis 29. 000 US$ Dezem-

i Juni Septem- Dezem- März ber

M- 2018 ber ber 2019 2018

o- 000 US$ 2018 2018 000 US$ 000 US$

n- 000 US$ 000 US$

a-

t-

e

b-

i-

s

3-

0-

.

M-

ä-

r-

z

2-

0-

1-

8

0-

0-

0

U-

S-

$

Custom 6- 37.558 72.027 97.489 44.945 296.236 267.589

Mixed 0-

Signal .-

5-

1-

5

Advanced 3- 8.175 9.040 6.511 1.008 (1.326) 26.754

Mixed .-

Signal 0-

2-

8

Connecti- (- 4.081 5.590 4.584 5.019 9.740 13.637

vity & 6-

Audio 1-

8-

)

Segmente 6- 49.814 86.657 108.584 50.972 304.650 307.980

insge- 2-

samt .-

9-

2-

5

Konzern- (- (7.740) (2.977) (5.160) (3.821) (45.192) (26.352-

bezogene 1- )

und 0-

nicht .-

zugeteil- 4-

te 7-

Beträge 5-

)

Summe 5- 42.074 83.680 103.424 47.151 259.458 281.628

Gruppe 2-

.-

4-

5-

0

Tabelle 3: Überleitung der bereinigten Kennzahlen auf entsprechende

IFRS-Kennzahlen (ungeprüft)

Die bereinigten Performance-Kennzahlen schließen bestimmte Ertrags- oder

Aufwandspositionen aus, die in der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

erfasst werden, jedoch unseres Erachtens einen Vergleich der finanziellen

Leistung unserer Geschäfte, sowohl periodenbezogen als auch untereinander

und mit anderen, ähnlichen Geschäften, erschweren.

In den Perioden, für die eine angepasste Segmentinformation ausgewiesen

wird, ergaben sich keine Unterschiede zwischen bereinigtem Umsatzerlös und

nach IFRS ausgewiesenem Umsatzerlös. In der nachfolgenden Tabelle sind die

Überleitungen des bereinigten operativen Ergebnisses auf das nach IFRS

ausgewiesene operative Ergebnis für jede dieser Perioden dargestellt.

Drei Drei Drei Drei Drei Jahr Jahr

Monate Monate Mona- Monate Monate bis 31. bis 31.

bis 30. bis 29. te bis bis 29. Dezem- Dezem-

März Juni bis 31. März ber ber

2018 000 2018 28. Dezem- 2019 000 2017 2018

US$ 000 US$ Sep- ber US$ 000 US$ 000 US$

tem- 2018

ber 000

2018 US$

000

US$

Bereinig- 52.450 42.074 83.68- 103.42- 47.151 259.458 281.628

tes 0 4

betrieb-

liches

Ergebnis

Anteils- (10.348) (8.746) (10.2- (12.35- (11.886) (35.498- (41.653-

basierte 05) 4) ) )

Ver-

gütung

und

damit

zusammen-

hängende

Sozial-

versiche-

rungsbei-

träge

Bilanzie-

rung von

Unterneh-

menszu-

sam-

menschlü-

ssen

- - - - - (4.539) -

Übernah-

mebeding-

te

Aufwen-

dungen

- (5.657) (5.657) (5.65- (5.657- (5.657) (16.461- (22.629-

Abschrei- 8) ) ) )

bung von

erworbe-

nen

identifi-

zierten

immateri-

ellen

Vermö-

genswer-

ten

- (2.388) (406) (335) - - (2.305) (3.129)

Effekte

aus der

Fair-Va-

lue-Be-

wertung

von

übernom-

menen

Vorräten

- (454) (350) (342) (335) (319) (1.409) (1.481)

Kauf-

preisver-

bindlich-

keit,

als

Ver-

gütungs-

aufwen-

dung

bilan-

ziert

- 127 36 14 27 83 - 204

Verfall

verzöger-

ter

Kauf-

preisver-

bindlich-

keiten

- (158) 523 1,154 (641) - - 878

Neubewer-

tung

beding-

ter

Kauf-

preisver-

bindlich-

keiten

Integra- (689) (474) (940) (662) (2.305) (2.765)

tionskos-

ten

Kosten - (773) (3.88- (6.693- (4.031) - (11.346-

für 0) ) )

Unterneh-

mens-Tra-

nsaktio-

nen

Strategi-

sche

Investi-

tionen

- - - - - - (4.327) -

Wertmin-

derung

langfris-

tiger,

von Dyna

Image

gehalte-

ner

Vermö-

genswer-

te

- - - - - - (5.597) -

Verlust

aus der

Dekonso-

lidie-

rung von

Dyna

Image

Gemäß 32.883 26.227 63.48- 77.109 25.341 187.017 199.707

IFRS 8

ausgewie-

senes

Betriebs-

ergebnis

*******

Deutsche Übersetzung der englischen Mitteilung

Diese in deutscher Sprache vorliegende Mitteilung ist eine nicht

zertifizierte, nicht geprüfte Übersetzung der englischen Mitteilung.

Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung, die auf der Webseite

des Unternehmens www.dialog-semiconductor.de erhältlich ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dialog Semiconductor

Jose Cano

Head of Investor Relations

T: +44 (0)1793 756 961

jose.cano@diasemi.com

FTI Consulting London

Matt Dixon

T: +44 (0)2037 271 137

matt.dixon@fticonsulting.com

FTI Consulting Frankfurt

Anja Meusel

T: +49 (0)69 9203 7120

anja.meusel@fticonsulting.com

Über Dialog Semiconductor

Dialog Semiconductor ist ein führender Anbieter von ICs, die in Anwendungen

für mobile Geräte und das Internet der Dinge (IoT) zum Einsatz kommen. Die

Lösungen von Dialog sind integraler Bestandteil von einigen der heute

führenden mobilen Endgeräten, und das entscheidende Element zur Steigerung

von Leistung und Produktivität unterwegs. Von der Steigerung der

Energieeffizienz von Smartphones und der Verkürzung von Ladezeiten, über die

Steuerung von Haushaltsgeräten von überall bis hin zur Verbindung von

tragbaren Geräten der nächsten Generation - Dialogs jahrzehntelange

Erfahrung und seine herausragenden Innovationen helfen Herstellern dabei

weitere Entwicklungsschritte zu realisieren.

Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem

Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber,

der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit,

seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds

verfolgt. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über

eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung

und Marketing. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca.

2.000 Mitarbeitern rund 1,44 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der

Frankfurter Börse (FWB: DLG) gelistet (Regulierter Markt, Prime Standard,

ISIN GB0059822006) und ist Mitglied im deutschen TecDax- und MDax-Index.

Weitere Informationen sind auf der Webseite des Unternehmens

www.dialog-semiconductor.com abrufbar.

Zukunftsgerichtete Angaben

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Angaben" über künftige

Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Die

Begriffe "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt",

"beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete

Angaben. Solche Angaben sind gewissen Risiken und Unsicherheiten

unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind ein konjunktureller Abschwung in

der Halbleiter- und Telekommunikationsindustrie, Veränderungen der

Wechselkurse, die Zinsentwicklung, die zeitliche Abstimmung von

Kundenbestellungen mit dem Herstellungsprozess, überschüssige oder ungängige

Vorratsbestände, die Auswirkung von Konkurrenzprodukten sowie deren

Preisstellung, politische Risiken in Ländern, in denen wir unser Geschäft

betreiben oder Verkäufe tätigen sowie Beschaffungsknappheit. Sollte einer

dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten (einige von ihnen

sind unter der Überschrift "Risikobericht" in unserem aktuellen

Geschäftsbericht beschrieben), eintreten oder sich die den Angaben

zugrundeliegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in diesen Angaben genannten oder implizit zum

Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben nicht die Absicht, noch

übernehmen wir eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Angaben zu

aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer

Veröffentlichung ausgehen. Jedoch ersetzen spätere Angaben jeweils frühere

Angaben.

