DGAP-News: DiaMonTech plant Börsengang zur Wachstumsfinanzierung (deutsch)

28.10.2019 / 08:00

DiaMonTech plant Börsengang zur Wachstumsfinanzierung

* Medizintechnikunternehmen mit einzigartiger laser-basierter Technologie

für die hochpräzise nicht-invasive Blutzuckermessung

* Klinische Studie hat die Genauigkeit der von DiaMonTech entwickelten

Methode zur nicht-invasiven Blutzuckermessung bestätigt

* Markteinführung eines Smartphone-großen Messgerätes für Ende 2020

geplant

* Globales Marktvolumen für Blutzuckermessgeräte beträgt über 10

Milliarden US-Dollar

* Angebot von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 50

Millionen Euro sowie einer Greenshoe-Option in Höhe von 15 Prozent des

Angebots

* Erlöse aus dem Börsengang sollen insbesondere in die weitere

Produktentwicklung, die Aufnahme der Serienproduktion sowie in Marketing

und Vertrieb investiert werden

* Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse geplant

Berlin, 28. Oktober 2019 - Die DiaMonTech GmbH ("DiaMonTech" oder die

"Gesellschaft"), ein junges innovatives Medizintechnikunternehmen,

beabsichtigt vorbehaltlich der Kapitalmarktbedingungen, innerhalb der

nächsten drei Monate einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) durchzuführen.

Thorsten Lubinski, CEO von DiaMonTech: "Wir stehen kurz davor, Diabetikern

weltweit erstmals eine präzise nicht-invasive Blutzuckermessung zu

ermöglichen. Das tägliche Stechen wird für sie mit unserem neuen Produkt

,D-Pocket' überflüssig. Damit werden wir einen neuen Standard in einem der

attraktivsten Wachstumsmärkte mit aktuell mehr als 400 Millionen Diabetikern

setzen."

"Mit den Mitteln aus dem Börsengang wollen wir dieses Gerät bereits im Jahr

2020 vermarkten und sind damit in der Lage, die entsprechenden

Vorbereitungen schneller voranzubringen", ergänzt Enrico Just, CFO von

DiaMonTech.

Einzigartige laser-basierte Technologie für die präzise nicht-invasive

Blutzuckermessung

DiaMonTech hat ein laser-basiertes Messverfahren entwickelt, mit dem sich

der Blutzucker ohne einen Einstich in die Haut, Blut oder Schmerzen präzise

messen lässt. Mit Hilfe der neuartigen photothermischen

Detektionstechnologie ist es möglich, den Zuckergehalt im Blut durch die

Auflage eines Fingers auf eine optische Schnittstelle für einige Sekunden

präzise zu bestimmen.

Die kürzlich veröffentlichten Studienergebnisse ("Studie 100") haben die

Genauigkeit der proprietären Methode zur nicht-invasiven Blutzuckermessung

bestätigt. Im Rahmen der Studie wurde der Blutzucker von 100 Probanden mit

der laser-basierten, nicht-invasiven Technologie von DiaMonTech gemessen und

parallel dazu mit einer klinisch etablierten invasiven Referenzmethode

verglichen. Das nicht-invasive Verfahren erzielte zu 99,1 Prozent präzise

Messergebnisse. Eine solch hohe Quote wurde bisher nur mit

(minimal-)invasiven Geräten erreicht.

DiaMonTech verfügt über eine starke IP-Position mit umfassenden Patenten und

Patentanmeldungen. Diese sind das Ergebnis einer über 20-jährigen

wissenschaftlichen Forschung von Prof. Dr. Werner Mäntele, einem der Gründer

und dem größten Anteilseigner der Gesellschaft.

Neuartige mobile Messgeräte vor der Markteinführung

DiaMonTech's erstes Gerät zur nicht-invasiven Blutzuckermessung nennt sich

"D-Base" und ist seit März 2019 als Medizinprodukt CE-zertifiziert. Es ist

für den Einsatz im geschäftlichen Umfeld wie Diabetes-Zentren oder Apotheken

optimiert und wird zu Demonstrationszwecken verwendet.

Zudem finalisiert DiaMonTech derzeit die Entwicklung des Produkts

"D-Pocket", das Ende 2020 auf den Markt kommen soll. Das Messgerät hat die

Größe eines Smartphones, sodass die Patienten immer und überall, beliebig

oft, schmerzfrei und präzise den Blutzucker messen können. In einem nächsten

Entwicklungszyklus plant das Unternehmen die Entwicklung einer noch

kleineren Version ihrer nicht-invasiven Lösung für die Blutzuckermessung

("D-Band"), das in andere tragbare Computergeräte wie Fitness- und

Gesundheitstracker oder Smartwatches integriert werden kann. Damit lässt

sich die Blutzuckerkonzentration kontinuierlich überwachen, ohne dass der

Nutzer daran denken muss.

DiaMonTech beabsichtigt, das Gerät "D-Pocket" direkt sowie über einige

ausgewählte Vertriebspartner in Europa und indirekt über Distributoren in

ausgewählten Märkten außerhalb Europas zu vertreiben. Mit potenziellen

Vertriebspartnern für die Gebiete China und Asien-Pazifik sowie Japan hat

DiaMonTech bereits Absichtserklärungen über die Abnahme von 110.000 Geräten

pro Jahr unterzeichnet.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit einem der drei größten

Krankenversicherer Deutschlands eine Vereinbarung unterzeichnet, die eine

Zusammenarbeit in Bezug auf die zukünftigen Produkte, einschließlich des

"D-Pocket", vorsieht. Ziel ist die Erschließung neuer

Behandlungsmöglichkeiten und die Optimierung bestehender Prozesse. Zudem

wurde mit dem Deutschen Apothekerverband e.V. ("DAV") eine Absichtserklärung

unterzeichnet, nach der die Parteien eine strategische Partnerschaft für den

Vertrieb der nicht-invasiven Messgeräte durch Apotheken eingehen wollen.

Vielseitige Plattformtechnologie bietet zusätzliche Erlöspotenziale

Künftig soll der Einsatz der photothermischen Detektionstechnologie auf

andere Anwendungen ausgedehnt werden. Neben der Glukosemessung kann die

innovative photothermische Detektionstechnologieplattform von DiaMonTech für

die Ermittlung und quantitative Analyse von Molekülen in Flüssigkeiten und

Weichstoffen eingesetzt werden. Mittelfristig plant das Unternehmen, auf

Basis der Technologie weitere medizinische Diagnostika zu entwickeln. Die

Produktpipeline umfasst Geräte zur Echtzeitanalyse von Blut oder Urin oder

zum therapeutischen Echtzeit-Monitoring von Medikamenten sowie Geräte zur

Blutanalyse zu Hause oder zur ständigen Überwachung anderer Biomarker wie

Laktat. Zudem eignet sich die Technologie auch für die Messung von

Komponenten in Prozessflüssigkeiten, die in der industriellen Produktion

eingesetzt werden.

Attraktiver Zielmarkt - Globales Marktvolumen für Blutzuckermessgeräte von

über 10 Milliarden US-Dollar in 2019

DiaMonTech fokussiert sich zunächst auf den Bereich Diabetes und zielt damit

auf einen überaus attraktiven, gut entwickelten Markt, der schnell neue

Produkte aufnimmt.

Im Jahr 2017 gab es weltweit 425 Millionen Diabetespatienten.1 Für 2019 wird

erwartet, dass das globale Marktvolumen der Blutzuckermesssysteme rund 10,8

Milliarden US-Dollar erreichen wird.2 Experten gehen davon aus, dass das

nicht-invasive Segment bis 2026 rund 2,4 Milliarden US-Dollar erreichen

wird. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 121,5 Prozent

für den Zeitraum 2019 bis 2026.3 Die Patientenfreundlichkeit dieser

Messgeräte ist einer der Hauptgründe für das Wachstum in diesem Segment.

Börsengang zur Finanzierung des Wachstums

Das geplante Angebot an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

wird aus neu ausgegebenen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne

Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage bestehen. Die

Kapitalerhöhung wird voraussichtlich rund 50 Millionen Euro betragen.

Darüber hinaus ist geplant, eine Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent zur

Verfügung zu stellen, die voraussichtlich ebenfalls mit jungen Aktien

bedient werden soll.

Der Erlös aus dem Börsengang soll in das geplante Wachstum investiert und

insbesondere für die weitere Entwicklung des "D-Pocket", den Start der

Serienproduktion sowie für das Marketing und den Vertrieb verwendet werden.

Die MainFirst Bank AG ist als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner

mandatiert.

Über DiaMonTech

Die DiaMonTech GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die

Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Produkten zur medizinischen

Diagnostik spezialisiert hat. Die patentierte photothermische

Detektionstechnologie auf Basis von Infrarotlasern ermöglicht die präzise

Messung von relevanten Blutparametern. Die erste Anwendung ist die

nicht-invasive Blutzuckermessung, die eine akkurate und schnelle Messung

ohne Schmerzen ermöglicht.

Weitere Informationen über DiaMonTech finden Sie auf www.DiaMonTech.de.

Pressekontakt

Alexander Neblung

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 70

E-Mail DiaMonTech@kirchhoff.de

Quellen

1 IDF Atlas, 2017

2 Fortune, 2019

3 Fortune, 2019

