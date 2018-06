DGAP-News: Deutschland weiter im Fokus von US Direktinvestitionen (deutsch)

Deutschland weiter im Fokus von US Direktinvestitionen

11.06.2018 / 08:30

ACCELERATE 2 EUROPE

Deutschland weiter im Fokus von US Direktinvestitionen - Invest in Bavaria

unterstützt mit einem Accelerator Programm

Trotz der derzeit wirtschaftspolitischen Spannungen zwischen den USA und

Deutschland bzw. Europa nimmt das Interesse von US Firmen am deutschen Markt

weiter zu. Positive Impulse geben dabei aktuelle Investitionsvorhaben von

US-Giganten in Deutschland, insbesondere in Bayern. WeWork (drei

Co-Working-Standorte), Lyft (erster europäischer Entwicklungsstandort für

autonomes Fahren), Plug & Play (betreiben in München drei Acceleratoren

Programme zu InsurTech, Retail und Health) und Materion Advanced Materials

(Produktionsstandort mit 120 Arbeitsplätzen) entschieden sich im letzten

Jahr für einen Standort in Freistaat. Diese Tendenz spiegelt sich auch in

der Ansiedlungsstatistik von Invest in Bavaria wieder. 2017 war ein

Rekordjahr der bayrischen Ansiedlungsagentur in Bezug auf US

Direktinvestitionen.

Um diesen positiven Trend beizubehalten und zu verstärken, haben die

Auslandsrepräsentanzen von Invest in Bavaria in New York und San Francisco

ein neuartiges Programm entwickelt: Accelerate2Europe. Hierbei werden 14

innovative Technologieunternehmen aus den USA durch Expertenveranstaltungen

(z.B. zur Umsetzung der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU), 1-on-1

Mentoring durch Invest in Bavarias interkulturelle Teams und internationale

Experten, sowie durch Kontakte zu lokalen Unternehmen bzw. Institutionen

langfristig unterstützt, um erfolgreich auf dem deutschen/bayerischen Markt

Fuß zu fassen.

In der ersten Runde richtet sich Accelerate2Europe an B2B

Technologieunternehmen in Bereichen, die sowohl in den USA als auch in

Deutschland/Bayern ein enormes Markt- und Wachstumspotenzial aufweisen, z.B.

cloud-computing, big data/advanced analytics, AI/machine learning,

robotics/intelligent automation, industrial internet, sensors, mobility oder

SaaS.

Zum Abschluss des Programms werden die besten Teilnehmer die Möglichkeit

erhalten, ihre Unternehmen auf Europas führender Startup-Konferenz

Bits&Pretzels (30.9.-02.10.) in München und auf Invest in Bavarias

OktoberINVESTfest (16.10.) in New York vor Investoren und

Sektor-spezifischen Experten zu präsentieren.

Die Teilnehmer des ersten Accelerate2Europe Batch sind: CressCap (New

Jersey), KapitalWise (New York), Mindtronic AI (Texas), phonan

(Massachusetts), RapidMathematix (Kalifornien), Reality AI (New York),

ScanBard (New York), SensiML Corp (Oregon), Sensitel (Kalifornien), Sureify

Labs (Kalifornien), Trueface.ai (Kalifornien) und XcooBee (North Carolina).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

accelerate@bavaria.org oder besuchen Sie unsere Website:

www.accelerate2europe.com

Bavarian U.S. Offices for Economic Development, LLC ist die Repräsentanz von

Invest in Bavaria in den USA, einer Abteilung des bayerischen

Wirtschaftsministeriums. Bayern, mit seiner Hauptstadt München, beheimatet

Weltkonzerne, wie BMW, Siemens, Wacker Chemie, Allianz und Adidas, sowie

1.200 US-Unternehmen, wie IBM, Microsoft, Google und GE, um nur ein paar zu

nennen. Als Europas führender Tech-Hub, weist Bayern eine starke

Erfolgsbilanz an internationalen Unternehmen auf, die an diesem Standort

ihre Innovationen vorantreiben.

Die bayerischen Auslandsrepräsentanzen bieten amerikanischen Unternehmen und

Investoren kostenlose Hilfestellungen bei der Suche nach dem geeigneten

Standort in Europa, sowie bei der Identifikation von

Investitionsmöglichkeiten in Deutschlands innovativstem Bundesland, Bayern.

Darüber hinaus unterstützt Invest in Bavaria bayerische Unternehmen, die

eine Expansion in die USA in Betracht ziehen. Die Bavarian U.S. Offices for

Economic Development, mit interkulturellen Teams in New York, Boston, San

Francisco und New Haven, ist eine von Invest in Bavarias 26

Auslandsrepräsentanzen weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie

bitte unsere Website: www.bavaria.org

Jan Danisman

Bavarian U.S. Offices for Economic Development, LLC, East

New York, NY | USA

+1 212-317-0588

accelerate@bavaria.org

www.bavaria.org | www.accelerate2europe.com

