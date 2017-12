DGAP-News: Deutscher M&A-Markt erlebt starkes Jahr 2017 +++ Regulatorische Hürden immer höher +++ Starker Rückgang chinesischer Investitionen (deutsch)

Deutscher M&A-Markt erlebt starkes Jahr 2017 +++ Regulatorische Hürden immer höher +++ Starker Rückgang chinesischer Investitionen

Deutscher M&A-Markt erlebt starkes Jahr 2017

höher +++ Starker Rückgang chinesischer Investitionen

21.12.2017

Deutscher M&A-Markt erlebt starkes Jahr 2017

Regulatorische Hürden immer höher - Starker Rückgang chinesischer

Investitionen

Frankfurt am Main, 21. Dezember 2017. Die Rahmenbedingungen für

M&A-Aktivitäten bleiben auch zum Jahresende 2017 ausgesprochen gut: Die

Kassen der Unternehmen sind prall gefüllt, der Anlagedruck für

Finanzinvestoren besteht fort und die Finanzierungsbedingungen sind

angesichts der lockeren Geldpolitik der EZB unverändert günstig. So zeigte

sich das Transaktionsgeschäft mit deutscher Beteiligung sehr lebhaft.

Betrachtet man den Zeitraum zwischen Oktober und Dezember im Vergleich zu

den vorherigen Quartalen, so fällt eine deutliche Steigerung des

Transaktionsvolumens auf. Gleichzeitig ging die Zahl der Deals leicht

zurück. Dies sind die Ergebnisse der aktuellen M&A Insights von Allen &

Overy LLP.

"Auffällig ist der regulatorisch getriebene, vergleichsweise starke Rückgang

chinesischer Investitionen im Jahr 2017. Abzuwarten bleibt hier, ob die auf

dem vor kurzem beendeten Parteikongress beschlossenen Richtlinien für

ausländische Investments für Belebung sorgen werden", so Dr. Hartmut Krause,

Corporate/M&A-Partner bei Allen & Overy. Diese sollen im ersten Halbjahr

2018 Gesetzeskraft bekommen. Krause weiter: "Die Regierung in Peking hatte

,irrationale' Auslandsinvestitionen und Kapitalbewegungen seit einiger Zeit

genauer unter die Lupe genommen, um Kapitalabflüsse einzudämmen. Allgemein

wird aber im Gefolge des Parteitags für 2018 mit einer deutlichen Belebung

der chinesischen Investitionstätigkeit in Europa gerechnet, besonders in den

Bereichen Automatisierungstechnik, Pharma, FS-Sektor und bei Unternehmen aus

dem Pflegesektor."

Auch kartellrechtliche und außenwirtschaftsrechtliche Prüfungen erweisen

sich zunehmend als Hindernis für Akquisitionen. Eine besondere Rolle spielt

dabei die US-amerikanische Außenhandelskommission CFIUS, die beispielsweise

den geplanten Verkauf des hessischen Arzneimittelherstellers Biotest an den

chinesischen Investor Creat aus Sicherheitsbedenken zu torpedieren droht.

Aber nicht nur Regulierungsmaßnahmen erzeugen Reibungen; auch durch

aktivistische Investoren werden M&A-Deals zunehmend komplexer und damit

störanfälliger. Dies zeigte sich 2017 etwa beim Kauf des börsennotierten

deutschen MDax-Konzerns Stada durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven.

Damit endete in Deutschland eine der spektakulärsten Übernahmeschlachten der

vergangenen Jahre. Hartmut Krause erklärt: "Aktivistische Investoren wurden

durch offensive Öffentlichkeitsarbeit und ihren zunehmenden Einfluss auf die

Unternehmenspolitik zu einem wichtigen Faktor im M&A-Bereich." Deutlich

werde dies auch bei Transaktionen wie der geplanten Fusion Linde/PraxAir und

der geplatzten Fusion der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange.

USA und Westeuropa für deutsche Investoren weiterhin spannend

Generell fällt bei Betrachtung des vierten Quartals auf, dass neben den USA

auch Spanien, Frankreich und die Niederlande für deutsche Käufer besonders

interessante Zielregionen waren. Mit Blick auf das Investitionsvolumen fällt

die angekündigte Übernahme des spanischen Infrastrukturunternehmens Abertis

in Höhe von 20,5 Milliarden US-Dollar durch Hochtief besonders ins Gewicht.

In Frankreich wird der Münchner Versicherungsriese Allianz SE den

Kreditversicherer Euler Hermes, an dem er bisher 63 Prozent hält, in

mehreren Schritten komplett übernehmen.

Ausländische Käufer weiterhin auf Shoppingtour

Auch deutsche Unternehmen blieben im letzten Quartal des Jahres interessant

für ausländische Käufer. So übernahm die britische EG Group Ltd. mehr als

1.000 Esso-Tankstellen in Deutschland sowie eine damit verbundene

Markenpartnerschaft mit ExxonMobil. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen

vereinbart. Und das Berliner Sony Center wechselte für rund 1,3 Milliarden

US-Dollar an ein Joint Venture aus Oxford Properties und Madison

International Realty. Spannend bleibt es bei der geplanten Übernahme des

Kraftwerkbetreibers Uniper durch den finnischen Versorger Fortum.

Dauerhaft hohes Preisniveau im Private-Equity-Sektor

Der Anlagedruck auf Finanzinvestoren blieb 2017 nach wie vor hoch und dürfte

auf absehbare Zeit nicht zurückgehen. "Nach wie vor können

Private-Equity-Häuser bei ihren Investoren enorme Finanzmittel abrufen. Dem

stehen aber vergleichsweise wenige Übernahmeziele gegenüber.

Private-Equity-Investoren können daher bei den vorherrschenden hohen

Kaufpreisen mithalten", sagt Hartmut Krause. Im aktuellen Quartal verkaufte

etwa Cinven den schwäbischen Industriekeramik-Hersteller Ceramtec für

umgerechnet 2,8 Milliarden US-Dollar an das Private-Equity-Haus BC Partners

und zwei kanadische Pensionskassen.

Ausblick

Hartmut Krause zeigt sich mit Blick auf das kommende Jahr positiv: "Wir

rechnen mit einem starken Start ins neue Jahr. Die Rahmenbedingungen für

M&A-Aktivitäten bleiben ausgesprochen positiv. Die EZB dürfte auf absehbare

Zeit nicht zu einer restriktiven Geldpolitik zurückkehren, was die

Finanzierungssituation dauerhaft begünstigt."

Auch geopolitische Entwicklungen scheinen die Zuversicht nur wenig zu

beeinflussen. Bisher haben weder der geplante Brexit noch die Politik der

neuen US-Administration die negativen Vermutungen pessimistischer Beobachter

bestätigt. Stattdessen könnte die viel diskutierte Unternehmenssteuerreform

in den Vereinigten Staaten für einige Impulse sorgen. Vor allem aber könnte

sie den Trend zu Binnentransaktionen weiter verstärken.

Der quartalsweise erscheinende Report "M&A Insights" von Allen & Overy gibt

einen Einblick in die aktuelle weltweite Marktsituation und enthält

Einschätzungen von Partnern der Kanzlei. Er wird untermauert durch

unabhängige, extern in Auftrag gegebene vierteljährliche Erhebungen zu

Anzahl und Wert weltweiter M&A-Transaktionen.

