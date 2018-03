DGAP-News: Deutsche Wohnen SE: Jahresergebnis zum 31. Dezember 2017 - Rekordergebnis und deutlicher Wertzuwachs durch fokussierte Portfoliostrategie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen SE":

Deutsche Wohnen SE: Jahresergebnis zum 31. Dezember 2017 - Rekordergebnis und deutlicher Wertzuwachs durch fokussierte Portfoliostrategie

DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Deutsche Wohnen SE: Jahresergebnis zum 31. Dezember 2017 - Rekordergebnis

und deutlicher Wertzuwachs durch fokussierte Portfoliostrategie

23.03.2018 / 07:47

Jahresergebnis zum 31. Dezember 2017

Deutsche Wohnen: Rekordergebnis und deutlicher Wertzuwachs durch fokussierte

Portfoliostrategie

* Portfolioaufwertung um EUR 2,4 Mrd. infolge anhaltend dynamischer

Marktentwicklung

* Erhöhung des EPRA NAV um 20 % auf EUR 35,74 je Aktie

* Anstieg des FFO I um 13 % auf rund EUR 432 Mio. bzw. EUR 1,23 je Aktie

* Positiver Ausblick 2018: FFO I-Prognose von rund EUR 470 Mio.

Berlin, 23. März 2018. Die Deutsche Wohnen hat das Geschäftsjahr 2017 mit

einem Konzerngewinn von EUR 1,8 Mrd. (+9 % gegenüber 2016) abgeschlossen.

Das Ergebnis markiert einen neuen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte

und knüpft so an die Erfolge der vorangegangenen Jahre an. Aufgrund von

Bewertungsgewinnen und einer starken operativen Performance, zu der alle

Geschäftssegmente beigetragen haben, konnte die Deutsche Wohnen im

Berichtsjahr erneut die wesentlichen Kennzahlen steigern: Der Funds from

Operations (FFO I) erhöhte sich durch Portfolioankäufe und operative

Verbesserungen im Bestand um 13 % auf EUR 432,3 Mio. (Vorjahr: EUR 383,9

Mio.). Der FFO I je Aktie stieg um 8 % auf EUR 1,23 bzw. 18 % auf einer

verwässerten Basis unter Berücksichtigung der erfolgreichen Refinanzierung

ausstehender Wandelschuldverschreibungen. Der FFO II (inkl. Verkauf) erhöhte

sich um 10 % auf EUR 482,6 Mio. (Vorjahr: EUR 438,2 Mio.) und je Aktie um 5

% auf EUR 1,37. Der Verschuldungsgrad (Loan-to-Value Ratio) reduzierte sich

zum Stichtag auf 34,5 % (31. Dezember 2016: 37,7 %) und befindet sich damit

leicht unterhalb des Zielkorridors von 35 % bis 40 %. Der EPRA NAV

(unverwässert) stieg im Vergleich zum Vorjahr signifikant um 20 % auf EUR

35,74 je Aktie (31. Dezember 2016: EUR 29,68 je Aktie).

Marktdynamik in Metropolregionen resultiert in weiteren Wertsteigerungen

Infolge der dynamischen Marktentwicklung, insbesondere in den deutschen

Metropolregionen und Ballungszentren, verzeichnete die Deutsche Wohnen auch

im Geschäftsjahr 2017 mit EUR 2,4 Mrd. deutliche Wertsteigerungen im

Immobilienbestand. "Die aktuelle Marktdynamik zeigt ganz klar, dass wir

unseren strategischen Fokus sehr frühzeitig richtig gewählt haben. Den

größten Wertzuwachs im Portfolio sehen wir mit knapp EUR 2,2 Mrd. in unserem

Core+-Segment und hier in erster Linie im Großraum Berlin mit rund EUR 2,0

Mrd. Aber auch an unseren Core-Standorten konnten wir aufgrund der positiven

Entwicklung Aufwertungen von rund EUR 0,2 Mrd. vornehmen", erklärt Philip

Grosse, CFO der Deutsche Wohnen SE.

Zum 31. Dezember 2017 war das Deutsche Wohnen-Portfolio mit EUR 1.886 je m²

bewertet (Vorjahr: EUR 1.580 je m²). Dies entspricht dem 24,6-Fachen der

aktuellen jährlichen Vertragsmieten bzw. dem 19-Fachen auf Basis unserer

aktuellen Neuvermietungsmieten. Der Berliner Wohnungsbestand, der etwa drei

Viertel des Gesamtbestands ausmacht, ist mit EUR 2.090 je m² bewertet, was

der 27,1-fachen Vertragsmiete bzw. dem 20-Fachen der Neuvermietungsmieten

entspricht.

Erfolgreiche Strategie bestätigt sich in operativen Kennzahlen

Das Portfolio der Deutsche Wohnen umfasste zum 31. Dezember 2017 mehr als

163.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einem Fair Value von rund EUR 18,9

Mrd. (exkl. Pflegeimmobilien). Die durchschnittliche Vertragsmiete im

Gesamtbestand belief sich zum Stichtag auf EUR 6,40 je m², bei einem

Leerstand von 2,0 %. Auf Like-for-like-Basis erzielte die Deutsche Wohnen

insgesamt ein Mietwachstum von 4,4 %.

Die erfolgreiche Portfoliostrategie spiegelt sich auch in den operativen

Kennzahlen wider. Im Berichtsjahr konnten die Vertragsmieten auf EUR 744,2

Mio. (Vorjahr: EUR 704,5 Mio.) gesteigert werden, mit einem operativen

Ergebnis (Net Operating Income - NOI) von EUR 567,5 Mio. (Vorjahr: EUR 545,7

Mio.). Die um Instandhaltungsaufwendungen adjustierte NOI-Marge konnte trotz

erhöhter Investitionen in die operative Plattform auf dem Vorjahresniveau

von rund 90 % gehalten werden. Das bereinigte EBITDA ohne Verkaufsergebnis

hat sich um rund 9 % auf EUR 574,0 Mio. (Vorjahr: EUR 527,4 Mio.)

verbessert. Die bereinigte EBITDA-Marge ist von 74,9 % auf 77,1 % gestiegen

und unterstreicht die operative Effizienz des Geschäftsmodells.

Das Verkaufsergebnis reduzierte sich leicht auf EUR 50,3 Mio. (Vorjahr: EUR

54,3 Mio.). Insgesamt sank das Verkaufsvolumen der Wohnungen um 34 %.

Gleichzeitig stieg der durchschnittliche Verkaufspreis um ca. 32 %, sodass

der volumenbedingte Rückgang nahezu kompensiert wurde. Die durchschnittliche

Verkaufsmarge belief sich trotz der Aufwertung des Immobilienbestands mit 23

% auf dem Vorjahresniveau (22 %).

Umfangreiches Investitionsprogramm erhöht die Bestandsqualität

Bis zum Jahr 2022 wird die Deutsche Wohnen im Rahmen ihres über EUR 1 Mrd.

schweren Investitionsprogramms rund 30.000 Wohnungen zeitgemäß modernisieren

und energetisch ertüchtigen. Darüber hinaus werden durch Nachverdichtung und

Neubau bestehende Flächenreserven genutzt und neuer Wohnraum unter anderem

in Berlin, Dresden, Leipzig und Frankfurt errichtet.

Michael Zahn, CEO der Deutsche Wohnen SE: "Unsere Bestände befinden sich

dort, wo es die Menschen hinzieht: in Metropolregionen und Ballungszentren.

Hier sind die Märkte extrem angespannt und die Wohnungsnachfrage ist

entsprechend hoch. Dabei reicht es nicht, einfach nur Wohnraum zur Verfügung

zu stellen. Wir müssen substanzielle Antworten auf die Frage finden: Wie

wollen wir morgen wohnen? Der demografische Wandel, der sinnvolle Umgang mit

Energie, immobilienbezogene Dienstleistungen oder das smarte Zuhause sind

dabei wesentliche Schlüsselfaktoren."

Starke Performance überzeugt den Kapitalmarkt

Am Kapitalmarkt werden die guten Leistungen der Deutsche Wohnen ebenfalls

honoriert. Der Kurs der Deutsche Wohnen-Aktie hat sich 2017 hervorragend

entwickelt. Mit einem Anstieg um rund 25 % hat die Aktie die deutschen

Indizes DAX und MDAX sowie die Benchmark EPRA Europe erneut klar

übertroffen. Die Marktkapitalisierung der Deutsche Wohnen SE erhöhte sich im

Berichtsjahr um rund 30 % auf EUR 12,9 Mrd. Damit ist die Deutsche Wohnen

die drittgrößte börsennotierte Immobiliengesellschaft in Europa.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung beläuft sich die

Dividende für das Geschäftsjahr 2017 auf EUR 0,80 je Aktie, eine Steigerung

von 8 % gegenüber dem Vorjahr.

Positiver Ausblick 2018

Vor dem Hintergrund der positiven Aussichten für den deutschen

Wohnungsmarkt, insbesondere in den Metropolregionen, erwartet das

Unternehmen auch 2018 eine zunehmende Wertentwicklung des Immobilienbestands

und eine daraus resultierende Steigerung des EPRA NAV im Vergleich zu 2017.

Darüber hinaus plant die Deutsche Wohnen für das Geschäftsjahr 2018 mit

einem FFO I von rund EUR 470 Mio. und einem bereinigten EBITDA (ohne

Verkauf) von rund EUR 615 Mio., wobei sich der Verschuldungsgrad im

Zielkorridor von 35 % bis 40 % bewegen soll.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten

Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus

auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem

Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember

2017 insgesamt 163.134 Einheiten, davon 160.668 Wohneinheiten und 2.466

Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse

gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R)

Europe 600 und GPR 250 geführt.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",

"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon

ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche

Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in

die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,

Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine

Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen

sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt

werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen

können.

Kontakt

Telefon +49 (0)30 897 86-5413

Telefax +49 (0)30 897 86-5419

ir@deutsche-wohnen.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Wohnen SE

Mecklenburgische Straße 57

14197 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 89786-0

Fax: +49 (0)30 89786-5419

E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com

Internet: http://www.deutsche-wohnen.com

ISIN: DE000A0HN5C6

WKN: A0HN5C

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

