DGAP-News: Deutsche Telekom stellt DeutschlandLAN CloudPBX Native UC Powered by BroadSoft vor (deutsch)

-- Die Deutsche Telekom setzt [seit kurzem] auf die Call Control-Plattform UC-One von BroadSoft -- Mit DeutschlandLAN CloudPBX Native UC Powered by BroadSoft ermoglicht die Deutsche Telekom Unternehmen in Deutschland eine umfassende Unified Communications (UC)-Losung, die Mobilfunk und Festnetz verknupft -- Das neue Angebot richtet sich an Geschaftskunden mit zwei bis 10.000 Nebenstellen Hannover, 21. Marz 2017 - BroadSoft, Inc. weltweiter Marktfuhrer fur Unified Communications as a Service (UCaaS), unterstutzt die Deutsche Telekom bei ihrem neuen Angebot DeutschlandLAN CloudPBX. Anwender profitieren dabei von einem nativen Dialer, einer eigenen Telefon-Anwendung fur mobile Endgerate, sowie einer mobilen App fur ein Selbstservice-Portal, uber das sich zusatzliche Features steuern lassen. Das Angebot beinhaltet eine umfassende Unified Messaging-Losung. Es bietet daruber hinaus HD-Sprachqualitat, eine One Number-Funktion, Messaging, Screen- und Filesharing sowie Telefon- und Webkonferenzen. Bisher konnten Geschaftskunden, die UC uber ihre native Telefon-Anwendung nutzten, nur grundlegende Gesprachsfunktionen nutzen. Diese Einschrankung wird den Anforderungen von mobilen Mitarbeitern jedoch nicht mehr gerecht. Hinzu kam, dass andere datenintensive Over-the-Top (OTT) Cloud-PBX und Unified Communications-Services das Kundenerlebnis verandert haben. So mussten Kunden fur ihre mobilen Mitarbeiter bisher separate Festnetz- und Mobilfunk-Rufnummern umstandlich verknupfen. DeutschlandLAN CloudPBX bietet nun allen deutschen Geschaftskunden mit zwei bis 10.000 Nebenstellen fortschrittliche Business-Funktionen innerhalb ihrer nativen Telefon-App. Eine komplett selbstbetriebene Losung vervollstandigt das Angebot - sie ist uber ein fortschrittliches Feature-Portal erhaltlich. Die Einbindung von BroadSoft bMobile in die Netzwerktechnologie der Deutschen Telekom, ermoglicht nun auch den Einsatz mehrerer Endgerate sowie die Bereitstellung und Verwaltung von zwei separaten und voneinander unabhangigen Endbenutzerumgebungen. Damit konnen alle Mitarbeiter samtliche DeutschlandLAN CloudPBX-Services von jedem kompatiblen Endgerat nutzen und so von einem besseren Kundenerlebnis profitieren. 'Die Deutsche Telekom vertraut seit 10 Jahren auf Produkte von BroadSoft', so Peter Arbitter, Leiter Portfolio und Marketing fur Geschaftskunden bei Deutsche Telekom. 'Das 'Powered by BroadSoft'-Programm ermoglicht es uns, unsere Marktfuhrerschaft [in diesem Bereich] aufzubauen und zu behaupten. DeutschlandLAN CloudPBX wird den Markt fur Unternehmen aller Grossen in Deutschland nachhaltig verandern.' 'Unternehmen brauchen eine leistungsfahige mobile Losung, um im heutigen Wettbewerbsumfeld, in dem jeder Anruf eine verpasste Gelegenheit fur ihr Business bedeutet, erfolgreich zu sein', erlautert Marco Meier, VP Sales bei BroadSoft. 'Uber die innovativen Vermarktungswege kann die Deutsche Telekom ihre Kunden sowohl uber ihre Vertriebsteams, als auch uber ihre Einzelhandelsgeschafte und ihr breites Partner-Netzwerk betreuen. Dies ermoglicht auch einen erstklassigen Service bei Vertrieb und Kundensupport fur Geschaftskunden.' Uber BroadSoft BroadSoft, Inc. (NASDAQ:BSFT) ist der Innovator fur Cloud Communication- und Collaboration-Dienste sowie Contact-Center-Losungen fur Unternehmen und Service Provider in uber 80 Landern. Als Marktfuhrer fur Unified Communication aus der Cloud mit einer offenen, mobilen und sicheren Plattform, schenken mehr als 25 der TOP 30 Service Provider, nach Umsatz, weltweit BroadSoft ihr Vertrauen. Die BroadSoft Business-Anwendungs-Suite ermoglicht es Benutzern und Teams, Ideen auszutauschen und einfacher zusammen zu arbeiten um gemeinsam erfolgreich zu sein und starke Leistungen zu erzielen. Fur weitere Informationen: www.BroadSoft.com | Twitter | LinkedIn | Work It! Ansprechpartner fur Redaktionen Niaobh Levestam, BroadSoft +44 7919605660 nlevestam@broadsoft.com Daniel Impertro, Donner & Doria Public Relations +49 6221-5878734 daniel.impertro@donner-doria.de

