DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG stattet ihre Standorte mit Elektro-Ladesäulen aus (deutsch)

18.11.2020 / 07:00

Broderstorf, 18. November 2020 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN

DE000A14KRD3) stattet rund 150 Standorte in Kooperation mit dem

Energieunternehmen EnBW mit hochmoderner Schnellladeinfrastruktur für

Elektroautos aus. An den gut frequentierten Einzelhandelsstandorten

entstehen so in den nächsten zwei Jahren bis zu 500 öffentliche Ladepunkte,

die die Attraktivität der Gewerbeimmobilien für die Mieter und deren Kunden

erhöhen werden.

Kunden können an den Ladepunkten dann in kurzer Zeit ihr Elektrofahrzeug an

sogenannten High Power Chargern (HPC) der EnBW aufladen. Gleichzeitig

leistet die DKR damit einen Beitrag für den Klimaschutz, denn an allen

Ladepunkten fließt 100 Prozent zertifizierter Ökostrom. Zu den bereits

avisierten Standorten sollen perspektivisch jedes Jahr weitere Standorte

hinzukommen. Der Bau der ersten Ladestationen soll noch dieses Jahr

beginnen.

Ladeinfrastruktur steigert die Attraktivität von Gewerbeimmobilien

"Elektromobilität ist auf dem Vormarsch, so dass wir mit Ladesäulen für

E-Autos die Attraktivität unserer Standorte nachhaltig steigern können.

Dabei haben wir in der EnBW einen erfahrenen Partner gefunden, der zugleich

Marktführer für Schnellladen in Deutschland ist", erklärt Alexander Kroth,

Investmentvorstand der DKR. Bei der DKR rechnet man mit einem zunehmenden

Bedarf an Lademöglichkeiten an den Standorten. "Unsere Immobilien befinden

sich in der Regel in beliebten Einkaufslagen abseits von Großstädten. Die

Fahrt zur Ladestation wird auch bei uns gerne mit dem Einkauf verbunden und

ist damit ein echter Mehrwert für unsere Kunden", ergänzt Kroth.

Über die Deutsche Konsum

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes

Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für

Waren des täglichen Bedarfs ("Basic retail") an etablierten Mikrostandorten.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der

Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen

Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment

Trust') von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der

Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN:

DE 000A14KRD3).

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

E-Mail: sf@deutsche-konsum.de

Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG

August-Bebel-Str. 68

14482 Potsdam

Deutschland

Telefon: +49 (0)331 740076517

Fax: +49 (0)331 740076520

E-Mail: ch@deutsche-konsum.de

Internet: www.deutsche-konsum.de

ISIN: DE000A14KRD3

WKN: A14KRD

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

