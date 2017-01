DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG prüft Optionen zur Finanzierung der Akquisitionspipeline (deutsch)

Deutsche Konsum REIT-AG prüft Optionen zur Finanzierung der Akquisitionspipeline

Deutsche Konsum REIT-AG prüft Optionen zur Finanzierung der Akquisitionspipeline

Wie in ihrem am 20. Dezember 2016 veröffentlichten Jahresabschluss beschrieben, plant die Gesellschaft zur Finanzierung ihres Wachstums die Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Aufgrund der Größe und hervorragenden Qualität ihrer bestehenden Akquisitionspipeline hat die Deutsche Konsum eine Investmentbank mandatiert, um Finanzierungsoptionen zu prüfen.

Weitere Informationen über die Gesellschaft finden sich unter www.deutsche- konsum.de.

