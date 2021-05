DGAP-News: Deutsche EuroShop: Langer Lockdown in Deutschland belastet 1. Quartal 2021 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Deutsche EuroShop: Langer Lockdown in Deutschland belastet 1. Quartal 2021

* Umsatzerlöse: 51,9 Mio. EUR (-9,2 %)

* EBIT: 31,4 Mio. EUR (-34,9 %)

* Konzernergebnis: 22,3 Mio. EUR / 0,36 EUR je Aktie

* EPRA Earnings je Aktie: 23,1 Mio. EUR / 0,37 EUR je Aktie

* FFO: 22,5 Mio. EUR / 0,36 EUR je Aktie

Hamburg, 11. Mai 2021 - Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop hat

heute die Ergebnisse der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2021

vorgelegt.

Öffnungen in den vier Auslandsmärkten, in Deutschland nur punktuell im März

"Während die Lockerungen in unseren Auslandsmärkten voranschreiten, dauern

die seit Mitte Dezember 2020 behördlich angeordneten und flächendeckenden

Geschäftsschließungen in Deutschland bis heute an. Nur im März 2021 gab es

auch für nicht-essenzielle Geschäfte punktuelle Öffnungsmöglichkeiten -

obwohl der Handel laut RKI-Studie kein Infektionstreiber ist", erklärt

Wilhelm Wellner, Sprecher des Vorstands. "Zusätztliche Beschränkungen in

Deutschland wie ,Click & Collect' oder ,Click & Meet' sind für Einzelhändler

selten rentabel - hier kann und sollte die Politik schnell spürbare

Entlastung bringen."

Ergebnisse des 1. Quartals 2021 deutlich von Corona-Pandemie beeinflusst

In dieser Situation erzielte die Deutsche EuroShop in den ersten drei

Monaten 2021 Umsatzerlöse von 51,9 Mio. EUR, ein Minus von 9,2 % gegenüber der

Vorjahresperiode. Das Nettobetriebsergebnis (NOI) sank um 35 % auf 32,5 Mio.

EUR und das EBIT um 34,9 % auf 31,4 Mio. EUR.

Seit Jahresbeginn lagen die Kundenfrequenzen in den Centern der Deutsche

EuroShop durchschnittlich bei rund 35 % des Vor-Corona-Niveaus von 2019.

Dabei sind die Mieterumsätze im stationären Handel in dieser Lockdownphase

sehr stark gesunken, insbesondere in den Branchen Textil, Mode und

Gastronomie sowie bei Dienstleistungen.

Das Ergebnis vor Steuern und ohne Bewertungsergebnis ist auf 23,7 Mio. EUR

zurückgegangen, 41,9 % weniger als im Vorjahresvergleichszeitraum, der von

der Pandemie noch kaum betroffen war. Die EPRA-Earnings sanken um 40,0 % auf

23,1 Mio. EUR, die Funds from Operations um 41,7 % auf 22,5 Mio. EUR. Das als

Collection Ratio bezeichnete Verhältnis der gezahlten zur fälligen Miete lag

im Auftaktquartal bei 67 %.

Das Konzernergebnis fiel auf 22,3 Mio. EUR (im Vorjahr: 28,0 Mio. EUR). Die

Deutsche EuroShop verfügt weiter über solide Bilanzzahlen. Die

Verschuldungsquote (Loan-to-Value) beträgt 32,5 % und die Konzernliquidität

liegt stabil bei 244,1 Mio. EUR.

Positive Signale für den Sommer durch verbesserten Impfstatus und steigende

Kundenfrequenzen bei Wiederöffnungen

Wilhelm Wellner: "Es gibt positive Signale, die uns für den Sommer

optimistisch stimmen. Die Verfügbarkeit von Impfstoffen steigt stetig und

der Impfstatus der Bevölkerung verbessert sich weiter. In unseren Centern

unterstützen wir eine schnellstmögliche Geschäftsöffnung durch umfangreiche

Hygiene- und Schutzmaßnahmen und zusätzlich durch die Einrichtung von

Testzentren. In unseren ausländischen Märkten gehen die Regierungen lokal

individuell und dynamisch mit Restriktionen um und bieten dem Einzelhandel

auf diese Weise bereits deutliche Entlastungen. In Teilen Österreichs sind

viele Geschäfte bereits seit Anfang Februar wieder unter

Sicherheitsvorkehrungen geöffnet und auch in Polen, der Tschechischen

Republik und Ungarn erfolgten im April und Mai weitere Öffnungen. Dabei

können wir beobachten, dass sich der stationäre Handel weiter großer

Beliebtheit erfreut. Wann immer Wiedereröffnungen von Geschäften erfolgten,

stiegen die Kundenfrequenzen in unseren Centern dynamisch an. Auch wenn die

Besucherzahlen aufgrund der verbliebenen Beschränkungen verständlicherweise

noch unterhalb des Niveaus von 2019 liegen, zeigt uns dies, dass sich die

Menschen darauf freuen, auszugehen und sich an belebten Plätzen zu treffen,

sich auszutauschen und in den Geschäften der realen Welt zu shoppen."

Vollständige Quartalsmitteilung

Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im

Internet abrufbar unter www.deutsche-euroshop.de/ir

Internet-Übertragung der Telefonkonferenz

Die Deutsche EuroShop überträgt am Mittwoch, den 12. Mai 2021 um 10:00 Uhr

ihre englischsprachige Telefonkonferenz live als Webcast im Internet unter

www.deutsche-euroshop.de/ir

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die

ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das

SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland,

Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.

a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden

und die Galeria Baltycka in Danzig.

Wesentliche Konzernkennzahlen

in Mio. EUR 01.01.-31.- 01.01.-31.- +/-

03.2021 03.2020

Umsatzerlöse5 51,9 57,2 -9,-

2 %

Nettobetriebsergebnis (NOI) 32,5 50,0 -35-

,0

%

EBIT 31,4 48,3 -34-

,9

%

EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 23,7 40,8 -41-

,9

%

EPRA2 Earnings5 23,1 38,5 -40-

,0

%

FFO 22,5 38,6 -41-

,7

%

Konzernergebnis 22,3 28,0 -20-

,4

%

in EUR 01.01.-31.- 01.01.-31.- +/-

03.2021 03.2020

EPRA2 Earnings je Aktie5 0,37 0,62 -40-

,3

%

FFO je Aktie 0,36 0,62 -41-

,9

%

Ergebnis je Aktie 0,36 0,45 -20-

,0

%

Gewichtete Anzahl der ausgegebenen 61.783.594 61.783.594 0,0

Stückaktien %

in Mio. EUR 31.03.2021 31.12.2020 +/-

Eigenkapital3 2.341,0 2.314,8 1,1

%

Verbindlichkeiten 1.889,2 1.922,6 -1,-

7 %

Bilanzsumme 4.230,2 4.237,4 -0,-

2 %

Eigenkapitalquote in %3 55,3 54,6

LTV-Verhältnis in %4 32,5 32,9

Liquide Mittel 244,1 266,0 -8,-

3 %

1 inklusive des Anteils, der auf die

at-equity bilanzierten

Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten

Unternehmen entfällt 2 European Public Real

Estate Association 3 inklusive Fremdanteile

am Eigenkapital 4 Loan to Value (LTV):

Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten

(Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider

Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten

(Investment Properties und at-equity

bilanzierte Finanzanlagen) 5 Der Ausweis

innerhalb des Nettobetriebsergebnisses wurde

zum 31. Dezember 2020 geändert und die

Vorjahresquartalszahlen wurden zur besseren

Vergleichbarkeit angepasst. Wir verweisen

auch auf die Ausführungen im Konzernanhang

2020 im Abschnitt "4. Neue

Rechnungslegungsstandards und

Ausweisänderungen".

