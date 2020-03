DGAP-News: Deutsche EuroShop: Information zum Einfluss der Coronavirus-Pandemie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Deutsche EuroShop: Information zum Einfluss der Coronavirus-Pandemie

16.03.2020 / 10:00

Hamburg, 16. März 2020 - Die Coronavirus-Pandemie breitet sich weiter in

Europa aus. Diese Entwicklung hat zu sinkenden Besucherfrequenzen in den 21

Shoppingcentern der Deutsche EuroShop (DES) geführt, wobei es regional und

im Zeitverlauf deutliche Unterschiede gibt. Durchschnittlich sank die

Frequenz für das Portfolio bis zum 13. März 2020 um ca. 15 %.

In den letzten Tagen wurden in einer Reihe von Ländern von behördlicher

Seite weitreichende Sicherheits- und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der

Virusausbreitung angeordnet. Davon betroffen sind aktuell auch vier Center

aus dem Portfolio der Deutsche EuroShop.

In Österreich, Polen und der Tschechischen Republik wurden von den

Regierungen Beschlüsse gefasst, dass landesweit alle Geschäfte geschlossen

bleiben müssen, soweit sie nicht für die Grundversorgung notwendig sind. In

Polen und Österreich gelten diese Beschränkungen seit dem 14. bzw. 16. März

2020 und bis auf Weiteres; in der Tschechischen Republik seit dem 14. und

bis zum 24. März 2020. Die Schließungsanordnungen sind landesspezifisch

unterschiedlich, jedoch gelten Ausnahmen im Wesentlichen nur für

Lebensmittel, Drogerien, Apotheken, Bankdienstleistungen sowie für eine

limitierte Anzahl weiterer Produkte und Dienstleistungen des täglichen

Bedarfs. Auch für die Gastronomie wurden teilweise Restriktionen erlassen.

Die Deutsche EuroShop ist in Österreich an den City Arkaden Klagenfurt, in

Polen an der Galeria Baltycka in Danzig und in der Tschechischen Republik am

Olympia-Center in Brünn beteiligt. Die Mieterlöse der drei Center gemäß

DES-Beteiligungsquote der beliefen sich 2019 auf insgesamt 39,6 Mio. EUR

(entspricht 16,5 % der anteiligen Gesamtmieterlöse).

Das Bundesland Schleswig-Holstein hat mit Wirkung vom 16. März bis 19. April

2020 den Betrieb von Shoppingcentern unter Auflagen gestellt, dazu gehört

insbesondere eine Begrenzung der Center-Besucherzahlen. Davon betroffen ist

das Herold-Center in Norderstedt (Mieterlöse 2019 12,8 Mio. EUR). Auch andere

Bundesländer könnten weitere Auflagen für den Shoppingcenterbetrieb

verfügen.

Die Mietverträge der Deutsche EuroShop enthalten regelmäßig Vereinbarungen

zu festen Mindestmietzahlungen. Jedoch können länger andauernde

Umsatzeinbußen aufgrund von temporär angeordneten Geschäftsschließungen oder

einer generellen Konsumzurückhaltung der Kunden die wirtschaftliche

Situation von Einzelhändlern negativ beeinflussen. Dies erhöht für die

Deutsche EuroShop das Risiko bezüglich der Erfüllung von vertraglichen

Verpflichtungen durch die Mietpartner.

Die Bewertung dieser und weiterer Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie,

beispielsweise aufgrund von potenziellen temporären Entlastungsmaßnahmen für

den Centerbetrieb sowie für einzelne Mietpartner, auf das Geschäftsjahr 2020

ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Der Vorstand wird die Lage neu

bewerten, sobald ihm quantifizierbare Informationen vorliegen.

Die Deutsche EuroShop stimmt sich aktuell laufend mit der ECE ab, die als

europäischer Marktführer im Bereich Centermanagement mit dem ganzheitlichen

Asset Management des Shoppingcenter-Portfolios beauftragt ist.

Ihre konservative Finanzstruktur ermöglicht der Deutsche EuroShop in dieser

außergewöhnlichen Situation einen soliden Handlungsspielraum, um auf

Herausforderungen schnell und flexibel reagieren zu können.

Vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahres 2019

Die Deutsche EuroShop veröffentlicht am Donnerstag, 19. März 2020 abends

gegen 18:00 Uhr die vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2019. Am

Freitag, 20. März 2020 um 10:00 Uhr wird die englischsprachige

Telefonkonferenz live als Webcast im Internet übertragen unter

www.deutsche-euroshop.de/ir

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die

ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das

SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland,

Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.

a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden

und die Galeria Baltycka in Danzig.

