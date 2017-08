DGAP-News: Deutsche Biotech Innovativ AG: Portfolio-Unternehmen Adrenomed erhält Genehmigung für Phase II-Studie von Leitkandidat Adrecizumab in Patienten mit frühem Septischen Schock (deutsch)

Deutsche Biotech Innovativ AG: Portfolio-Unternehmen Adrenomed erhält Genehmigung für Phase II-Studie von Leitkandidat Adrecizumab in Patienten mit frühem Septischen Schock

Deutsche Biotech Innovativ AG: Portfolio-Unternehmen Adrenomed erhält Genehmigung für Phase II-Studie von Leitkandidat Adrecizumab in Patienten mit frühem Septischen Schock

- Zentrales Ethikkomitee und Deutsches Paul-Ehrlich-Institut genehmigen Phase II-Studie zum Konzeptbeweis des gefäßstabilisierenden monoklonalen Antikörpers in Patienten mit frühem Septischen Schock

- Anträge für Phase II-Studie in Frankreich, Belgien und den Niederlanden vor Genehmigung

- Adrecizumab adressiert als First-in-class-Arzneikandidat fürSeptischen Schock ein Potenzial von 1,5 Millionen Patienten in der EU und den USA. Weiteres großes Potenzial als Therapie der akut dekompensierten Herzinsuffizienz

- DBI AG hält 24,18%-Anteil an Adrenomed

Hennigsdorf - Die Adrenomed AG, ein Tochterunternehmen der Deutsche Biotech Innovativ AG, hat heute die Genehmigung des zentralen Ethikkomitees der Universitätsklinik Aachen erhalten. Zusammen mit der im Juli vom Paul-Ehrlich-Institut erteilten Genehmigung kann somit die erste klinische Phase II-Studie mit dem Leitkandidaten Adrecizumab in Patienten mit frühem Septischen Schock beginnen. Präklinische und klinische Daten deuten darauf hin, dass der humanisierte monoklonale Antikörper zu einer Umverteilung des vaskulären Hormons Adrenomedullin führt, das dem lebensbedrohenden Blutdruckabfall im Zuge des septischen Schocks entgegenwirkt.

Septischer Schock ist ein akuter Kreislaufzusammenbruch, der auf eine entzundungsbedingte, gesamtheitliche akute Schadigung der Blutgefaße zuruckzufuhren ist. Obwohl der septische Schock in bis zu 80% der Falle zum Tode fuhrt, existiert bislang kein Medikament, dass in der Lage ist, dem entzundungsbedingten Verlust der Gefaßintegritat entgegenzuwirken.

Ziel der Phase II-Studie ist die Bestätigung der in Phase I-Studien gezeigten hervorragenden Verträglichkeit und Sicherheit und darüber hinaus der Nachweis des lebensverlängernden Effektes des First-in-class-Antikörpers, den die Adrenomed AG auch in den Indikationen Sepsis und akute dekompensierte Herzinsuffizienz entwickelt. "Die Zulassung der Phase II-Studie durch das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland untermauert zum einen das in Phase I-Studien gezeigte exzellente Sicherheitsprofil von Adrecizumab, andererseits das durch präklinische und klinische Daten demonstrierte Potential, die Mortalität des Septischen Schocks erheblich zu vermindern", erklärte Vorstandmitglied Dr. Andreas Bergmann. "Die Abwesenheit von Unvertraglichkeiten und Nebenwirkungen sowie die Tatsache, dass der Wirkmechanismus von Adrecizumab auch im Menschen bestatigt werden konnte, stimmen uns sehr zuversichtlich fur die nun beginnende Phase-II Studie bei Patienten mit Septischem Schock."

Adrecizumab erhöht den Adrenomedullin-Spiegel im Blut, was sich sowohl im Tier als auch im Menschen positiv auf die Integrität der Gefaßwande auswirkt. Zugleich sorgt Adrecizumab dafur, dass Adrenomedullin seine gefaßerweiternde, schockauslosende Wirkung nicht ausuben kann. Neben der Indikation Septischer Schock zeigt der humanisierte monoklonale Antikörper auch Potenzial bei der Therapie der akut dekompensierten Herzinsuffizienz. Eine klinische Phase II-Studie in dieser Indikation ist in Vorbereitung.

Über die Deutsche Biotech Innovativ AG: Die Deutsche Biotech Innovativ (DBI) AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin. Die DBI Aktie (DE000A0Z25L1) wird im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf gehandelt. Die DBI AG wurde 2009 als Venetus Beteiligungen AG gegründet. Die Umfirmierung in Deutsche Biotech Innovativ AG erfolgte im August 2014.

Kontakt Susanne Wallace Deutsche Biotech Innovativ AG Tel.: +49 (0)3302 20 77 811 s.wallace@dbi-ag.de

Deutsche Biotech Innovativ AG
Neuendorfstrasse 15a
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: 03302 2077811
E-Mail: s.wallace@dbi-ag.de
Internet: www.dbi-ag.de

