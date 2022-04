DGAP-News: Deutsch-australische First Tin läutet die Glocke an der London Stock Exchange (deutsch)

Deutsch-australische First Tin läutet die Glocke an der London Stock Exchange

^

DGAP-News: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e):

Börsengang/Nachhaltigkeit

Deutsch-australische First Tin läutet die Glocke an der London Stock

Exchange

08.04.2022 / 07:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Am heutigen Freitag wird die First Tin Limited (LSE: 1SN; FRA: 1SN) ihr

Börsendebüt in London feiern. Man kann mit Fug und Recht von einem

deutsch-australisch-britischen Joint Venture sprechen: An der Spitze steht

der ehemalige Aurubis-Vorstand Dr. Thomas Bünger (54), die beiden am

weitesten fortgeschrittenen Zinnprojekte des Unternehmens befinden sich in

Deutschland und Australien und die Gründer sowie der Großteil der Investoren

sitzen in der Londoner City.

First Tin hat sich für seinen Börsengang 20 Millionen Pfund (umgerechnet

etwa 24 Millionen Euro) gesichert, mit denen das Unternehmen zwei

Machbarkeitsstudien und ein Bohrprogramm bis zum Baubeschluss im Jahr 2024

finanzieren kann. Das Unternehmen beabsichtigt, die sich abzeichnende

Knappheit auf dem Zinnmarkt zu nutzen, um seine beiden fortgeschrittenen

Projekte in Deutschland und Australien bis 2025 zur Produktionsreife zu

bringen.

Das Tellerhäuser-Projekt in Sachsen hat eine Geschichte, die bis in die

DDR-Zeit zurückreicht; das zweite Projekt, Taronga, befindet sich in New

South Wales, Australien. Die Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) besaß

und entwickelte das Taronga-Projekt bereits Mitte der 1980er Jahre, doch der

Zusammenbruch des Zinnkartells und des Zinnpreises im Jahr 1985 veranlasste

Newmont zum Rückzug. Mit den beiden Projekten Tellerhauser und Taronga will

First Tin beweisen, dass Zinn "grün" sein kann - konfliktfrei, zuverlässig

und ESG-konform. Das Motto des Unternehmens lautet "Nachhaltiges Zinn für

eine erneuerbare Zukunft".

Zinn ist der Klebstoff der Energiewende

Warum ist Zinn so wichtig? Zinn ist ein relativ seltenes Element mit einem

Vorkommen in der Erdkruste von etwa 2 Teilen pro Million (ppm), verglichen

mit 94 ppm für Zink und 63 ppm für Kupfer. Bei einem heutigen Preis von über

40.000 $ pro Tonne ist Zinn etwa viermal so wertvoll wie Kupfer mit etwa

10.000 $ pro Tonne.

Wird Zinn nicht in Blechdosen verwendet? Stimmt, aber es ist vor allem das

wachsende weltweite Interesse an erneuerbaren Energien und

Elektrofahrzeugen, das in den kommenden Jahren für einen weiterhin starken

Zinnmarkt sorgen dürfte. Mit einer Jahresproduktion von rund 380.000 Tonnen

gehört Zinn zwar zu den Nischenrohstoffen, aber das ändert nichts an seiner

strategischen Bedeutung. "Zinn ist der Klebstoff der Energiewende", sagt

Thomas Bünger. Es ist kein Zufall, dass Deutschland und die USA Zinn zu

einem strategischen Rohstoff erklärt haben. Das Beispiel der

Automobilindustrie macht deutlich, warum das so ist: Ein benzinbetriebenes

Auto benötigt heute durchschnittlich 400 Gramm Zinn, ein vergleichbares

Elektroauto dagegen die dreifache Menge Zinn, rund 1,2 Kilogramm. Bünger

rechnet mit einem zusätzlichen Bedarf von bis zu 100.000 Tonnen Zinn in den

kommenden Jahren, glaubt aber nicht, dass der Markt diese Mengen in kurzer

Zeit, geschweige denn nachhaltig bereitstellen kann.

Schätzungsweise 75 Prozent der Zinnproduktion stammen aus so genannten

Placer-Lagerstätten, u. a. vor den Küsten Indonesiens und Malaysias, wo Zinn

mit schwimmenden Saugbaggern vom Meeresboden abgebaut wird. Dies ist nicht

nur nicht umweltfreundlich, sondern schafft auch eine gefährliche

Abhängigkeit. Immer wieder droht die indonesische Regierung mit einem

Exportstopp, wie sie es auch bei Kupfer und Nickel getan hat. Aus

verständlichen Gründen hat Indonesien ein großes Interesse daran, die

Produktion von Zinnprodukten mit höherer Wertschöpfung ins Land zu holen. Im

November 2021 erklärte der indonesische Präsident Joko Widodo, dass er die

Ausfuhr von unverarbeitetem Zinnerz bis 2024 verbieten wolle. Nur der

kleinere Teil der primären Zinnproduktion stammt aus dem konventionellen

Bergbau, wie er von First Tin geplant ist.

Drei börsennotierte Zinnprojekte in Europa

Weder in Europa noch in Nordamerika gibt es derzeit eine Primärproduktion

von Zinn im Bergbau. Und in die Erschließung von Zinnvorkommen in Europa

wurde seit Jahrzehnten nicht mehr investiert. Das ändert sich gerade jetzt

rapide. Fast zeitgleich mit First Tin versucht das britisch-kanadische

Unternehmen Cornish Metals (LSE: CUSN; TSV: CUSN), eine historische Zinnmine

in Cornwall wiederzubeleben. Derzeit sammelt das Unternehmen 40,5 Millionen

Pfund ein, von denen die ersten 25 Millionen Pfund bereits von dem bekannten

Bergbauinvestor Mick Davis zugesagt wurden. Der dritte im Bund ist das

australische Unternehmen Elementos Minerals (ASX: ELM), das ein Zinnprojekt

im Tagebau in Spanien vorantreibt. Zufälligerweise liegen die Börsenwerte

aller drei Unternehmen derzeit fast gleichauf: First Tin kommt mit einer

Bewertung von 80 Mio. Pfund zum IPO-Preis von 30 Pence auf den Markt,

Cornish Metals wird vor Abschluss der aktuellen Kapitalrunde von 40,5 Mio.

Pfund mit rund 89 Mio. Pfund bewertet und Elementos kommt auf 135 Mio. A$

(rund 77 Mio. Pfund). First Tin plant eine Jahresproduktion von 6.000

Tonnen, Cornish gibt noch keine Produktionszahlen an, und Elementos rechnet

laut einer Optimierungsstudie mit einer Produktion von 3350 Tonnen Zinn pro

Jahr.

Die Tatsache, dass es mehrere Unternehmen mit europäischen Projekten gibt,

die parallel und mit vergleichbarem Zeitplan versuchen, ihre eigene

Zinnproduktion wieder nach Europa zu bringen, spricht Bände. Cornish Metal

wirbt sogar ganz direkt mit dem Slogan "a strategic asset for the UK". In

unruhigen Zeiten bekommen Begriffe wie Resilienz und Versorgungssicherheit

offenbar ein ganz neues Gewicht. Außerdem sendet der Zinnpreis selbst ein

unmissverständliches Preissignal. Der LME-Preis für Zinn ist in den letzten

zwei Jahren um fast 200 Prozent gestiegen. Derzeit wird das Metall an der

Londoner Metallbörse mit über 44.000 Dollar pro Tonne gehandelt. First Tin

strebt Produktionskosten von 12 bis 14.000 USD pro Tonne Zinn an und

verwendet (wie die anderen Unternehmen) langfristige Preise von 30.000 USD

pro Tonne für seine Rentabilitätsberechnungen.

Die in Europa tätigen Unternehmen können kaum als Konkurrenten im

eigentlichen Sinne des Wortes bezeichnet werden. Dafür ist die geplante

Produktion im Verhältnis zum Gesamtmarkt zu gering. Vielmehr sind sie

"Co-Petitoren". Der Wettbewerb an der Börse könnte aber durchaus eine

bessere Sichtbarkeit für den kleinen Sektor bringen. Es ist immer besser,

wenn die Anleger vergleichen können und die Tin-Story von mehreren

Unternehmen getragen wird und nicht nur von einem.

Der promovierte Metallurge Bünger will den beiden Projekte in Deutschland

und Australien die gleiche Priorität einräumen. Für beide Projekte stehen

noch definitive Machbarkeitsstudien und endgültige Genehmigungen aus. Hier

sieht Bünger seine Hauptaufgabe: "Am Ende werden wir sehen, welches Projekt

sich zuerst durchsetzt", so Bünger. Unabhängig davon lässt sich schon jetzt

sagen, dass das Tellerhäuser Projekt insofern etwas Besonderes sein wird,

weil es als abfallfreier Abbau (Zero-Waste) konzipiert ist. Die gesamte

Aufbereitung soll unter Tage erfolgen. Im günstigsten Fall könnten 50

Prozent des abgebauten Roherzes verarbeitet oder als Straßenzuschlagstoff

verwendet werden. Der Rest würde nach der Aufbereitung unter Tage verfüllt.

Die Landschaft des Erzgebirges soll so wenig wie möglich beeinträchtigt

werden.

Bünger, der an der Bergakademie Freiberg promoviert hat, kennt die Gegend

und die Menschen. Als ehemaliges Vorstandsmitglied und COO, CTO bei einem

der weltweit führenden Kupfer- und Multimetallproduzenten, der Aurubis AG,

war Bünger für Produktionsanlagen mit einem Umsatz von rund 8 Milliarden

Euro verantwortlich. Dass seine Stärken im Thema Metallurgie liegen, wird in

der ausführlichen Unternehmenspräsentation deutlich (siehe Abbildung 2).

Aber auch das Thema Genehmigungsverfahren schreckt Bünger nicht - im

Gegenteil. Bei Aurubis war er für den Bau von innerstädtischen

Produktionsanlagen in Hamburg verantwortlich.

Fazit: First Tin entwickelt seine beiden fortgeschrittenen Zinnprojekte mit

hoher Gewinnspanne an den richtigen Orten und zur richtigen Zeit. Das

weltweit wachsende Interesse an erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen

wird in den kommenden Jahren absehbar zu einer Verknappung des Zinnangebots

führen. Nachhaltige Zinnquellen sind ohnehin Mangelware. Zwar ist die

geplante Produktion von 6.000 Tonnen Zinn pro Jahr nur ein Tropfen auf den

heißen Stein angesichts eines prognostizierten Jahresbedarfs von bis zu

480.000 Tonnen. Aber First Tin punktet mit einer konfliktfreien,

zuverlässigen, ESG-konformen Produktion zu absehbar niedrigen Kosten von 12

bis 14.000 US-Dollar pro Tonne. Der berechnete Nettogegenwartswert der

Projekte bei Zinnpreisen von 30 und 40.000 $ pro Tonne beträgt 440 bzw. 770

Mio. $. Und wer weiß heute schon, wie sich der Zinnpreis entwickeln wird,

wenn man bedenkt, dass die Prognosen der Industrie davon ausgehen, dass die

Nachfrage bis 2030 doppelt so hoch ist wie das potenzielle künftige

Zinnangebot.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

GOLDINVEST auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf

https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese

Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine

wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit

sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des

Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige

Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische

Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen

Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln

vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei

Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des

eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre

Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche

Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der

hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere

Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten

wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter

der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von First Tin halten oder halten

können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können

außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder

Research-Firmen First Tin im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in

diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung

kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag

zwischen First Tin und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein

Interessenkonflikt gegeben ist.

---------------------------------------------------------------------------

08.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Goldinvest Consulting GmbH

Rothenbaumchausse 185

20149 Hamburg

Deutschland

Internet: www.goldinvest.de

EQS News ID: 1323473

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1323473 08.04.2022

°