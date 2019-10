DGAP-News: Deufol SE: Spatenstich im Logistik Park in Debrecen (deutsch)

Deufol SE: Spatenstich im Logistik Park in Debrecen

PRESSEMITTEILUNG

Deufol: Spatenstich im Logistik Park in Debrecen

Innerhalb von nur drei Monaten nach Erwerb des Grundstücks im Industriepark

Süd in Debrecen in Ostungarn und zwei Monate nach Start der vorbereitenden

Erdarbeiten beginnt Deufol, globaler Marktführer für Supply-Chain-Lösungen

und Industrieverpackungen, bereits mit der nächsten Phase seiner

strategischen Pläne. Mit der Spatenstich-Zeremonie am 08.10.2019 liegt das

Projekt drei Wochen nach der offiziellen Eröffnung des benachbarten

Produktionswerks des strategischen Kunden KRONES genau im Zeitplan.

Jürgen Hillen, CFO der Deufol Gruppe und Geschäftsführer von Deufol Ungarn,

bezeichnete den symbolischen Akt des Baubeginns als Meilenstein für die

Entwicklung der Investition in Debrecen sowie für den Industriepark Süd und

die Region Debrecen. Dabei unterstrich er erneut, dass Debrecen nicht nur

der Standort des künftigen Deufol Logistik Parks sein wird, sondern

gleichwohl die Deufol-Aktivitäten im süd-ost-europäischen Raum von dort

gesteuert werden.

In der jetzt beginnenden ersten Bauphase werden zwei Produktions- und

Lagerhallen mit jeweils 4.000 Quadratmeter Fläche und Büroräume errichtet.

Darüber hinaus entsteht eine befestigte Freifläche von knapp 30.000

Quadratmetern, die zur Lagerung von Rohmaterial und verpackten Waren dient.

Damit belegen die geplanten Bauten der ersten Phase gut 40 Prozent des

gesamten Grundstücks. Als Abschluss für diesen Bauabschnitt ist das zweite

Quartal 2020 anvisiert.

Nachdem die vorbereitenden Erdarbeiten durch die Firma OK Bau Kft.

ausgeführt wurden, werden die Bauarbeiten nun durch die Firma Market Épitö

Zrt. als Generalunternehmer fortgeführt.

Für den verbleibenden Grund und Boden gibt es Pläne für weitere Hallen. Die

nächste Erweiterung um 1 bis 2 Hallen und weitere Freiflächen soll

voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 beginnen und im Frühjahr 2021

fertiggestellt werden. In die beiden ersten Phasen investiert Deufol

deutlich über 20 Millionen Euro.

Inzwischen wurden bereits über ein Dutzend Mitarbeiter von Deufol in

Debrecen rekrutiert. Bis Anfang 2020 sollen es bis zu 50 werden, nach

Abschluss der zweiten Phase will Deufol deutlich über 120 neue Arbeitsplätze

in der Region geschaffen haben.

Jürgen Hillen betonte, dass man mit der Eröffnung des Logistikhubs sich

nicht nur auf einen Geschäftsbereich festlege, sondern das breite Spektrum

der Deufol-Dienstleistungspalette entlang der Supply Chain für jeden

potenziellen Kunden in der Region anbietet.

Bürgermeister Dr. László Papp begrüßte in seiner Ansprache einmal mehr

Deufol als Investor und Arbeitgeber in der Stadt und wünschte dem

Unternehmen viel Erfolg mit seiner Investition.

Der symbolische Spatenstich wurde zum Abschluss der Veranstaltung gemeinsam

von zwei Geschäftsführern von Deufol Ungarn, dem Bürgermeister und dem

Vize-Bürgermeister von Debrecen, Vertretern der lokalen Wirtschaftsförderung

(EDC) und der Debreceni Vagyonkezó (kommunaler Betreiber des Industrie Park

Süd) sowie des Architektenbüros (Tecton) und der beteiligten Bauunternehmen

(OK Bau und Market Èpitö) vorgenommen.

Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein Global Player in Supply Chain Lösungen,

Industrieverpackung und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören

Export & Industrial Packaging, Logistikservices sowie innovative IT-Lösungen

entlang der Supply Chain. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in

Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 91 Standorten in 12 Ländern

vertreten und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter. 2018 erreichte die Gruppe

einen Jahresumsatz von 265 Mio. Euro.

Kontakt:

Deufol SE

Claudia Ludwig

Johannes-Gutenberg-Straße 3-5

65719 Hofheim (Wallau)

Tel.: +49 (6122) 50 1228

E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

