DGAP-News: Deufol SE: Jürgen Hillen neuer CFO bei Deufol SE (deutsch)

Deufol SE: Jürgen Hillen neuer CFO bei Deufol SE

14.05.2019 / 00:25

PRESSEMITTEILUNG

Jürgen Hillen neuer CFO bei Deufol SE

Zum 1. April 2019 wurde Jürgen Hillen als neuer CFO in den Kreis der

Geschäftsführenden Direktoren der Deufol-Gruppe berufen. Jürgen Hillen, von

der Gruppe Deutsche Börse kommend, löst seinen Vorgänger Klaus Duttiné ab,

der ab 2013 die Funktion des CFO in der Deufol Gruppe innehatte.

Der Verwaltungsrat der Deufol SE hat den Geschäftsführenden Direktor und

CFO, Herrn Klaus Duttiné, auf seinen eigenen Wunsch hin von seinen Aufgaben

entbunden. Herr Duttiné verlässt das Unternehmen aus persönlichen Gründen im

beiderseitigen besten Einvernehmen. Sein Nachfolger Jürgen Hillen wird den

eingeschlagenen Weg zur Fokussierung auf die finanzielle und kaufmännische

Professionalisierung von Deufol fortführen und mit dem Bereich Property

Development die kaufmännische Nutzung der Deufol eigenen Immobilien

strategisch voranbringen. Darüber hinaus wird er unter Nutzung seiner

Kapitalmarktkenntnisse die Gesellschaftsstruktur der Deufol

Unternehmensgruppe optimieren und das weitere Wachstum sowie die

fortschreitende Internationalisierung proaktiv begleiten.

Jürgen Hillen, 55-jähriger Bank- und Diplomkaufmann verfügt über rund 30

Jahre internationale Berufserfahrung in den unterschiedlichen

Aufgabengebieten der Finanzfunktion in der Finanzdienstleistungsbranche.

Herr Hillen kommt von der Gruppe Deutsche Börse, wo er zuletzt u.a. als

Finanz- und Risikovorstand sowohl der Clearstream Banking AG, Frankfurt am

Main, als auch der Clearstream International S.A. in Luxemburg tätig war.

Die Geschäftsführenden Direktoren Detlef W. Hübner

(Verwaltungsratsvorsitzender), Dennis Hübner (CEO) und Jürgen Schmid sind

sehr zufrieden mit der Nachfolgeregelung und davon überzeugt, die weitere

Internationalisierung der Deufol Gruppe gemeinsam voranzutreiben.

Klaus Duttiné und Deufol bleiben einander freundschaftlich verbunden. "Wir

möchten Herrn Duttiné ausdrücklich danken für seinen bedingungslosen Einsatz

und die hervorragende Arbeit, die er sowohl innerhalb des Unternehmens als

auch in der Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern und Kunden in den

letzten Jahren für das Unternehmen geleistet hat. Deufol wünscht Klaus

Duttiné das Allerbeste für seine private und berufliche Zukunft", sagt

Detlef Hübner, Verwaltungsratsvorsitzender der Deufol.

Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für

Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum

gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, Automated

Packaging, innovative IT-Lösungen entlang der Supply Chain, Promotional &

Display Packaging oder Data Packaging. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem

Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 86 Operations

in 11 Ländern vertreten und beschäftigt circa 2.300 Mitarbeiter. In 2018

erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 265 Mio. Euro.

Kontakt:

Claudia E. Ludwig

Investor Relations / Corporate Communications

Deufol SE Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 D-65719 Hofheim (Wallau)

Phone: +49 6122 50-1228 Mobile: +49 160 9148 9129 Fax: +49 6122 50-1300

claudia.ludwig@deufol.com

www.deufol.com

