DGAP-News: Deufol SE: Halbjahresergebnis - Deufol trotzt der sehr schwachen Konjunktur im Maschinen- und Anlagenbau (deutsch)

Deufol SE: Halbjahresergebnis - Deufol trotzt der sehr schwachen Konjunktur im Maschinen- und Anlagenbau

Deufol SE: Halbjahresergebnis - Deufol trotzt der sehr schwachen Konjunktur

im Maschinen- und Anlagenbau

16.08.2019 / 18:10

PRESSEMITTEILUNG

Hofheim am Taunus, 16. August 2019

Halbjahresergebnis - Deufol trotzt der sehr schwachen Konjunktur im

Maschinen- und Anlagenbau

Das weltweit schwache Produktionswachstum sowie die signifikante Schwäche im

deutschen Industrie- und Anlagenbau hat natürlich auch, abgeschwächt,

Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der Deufol gehabt. Unbeirrt setzen

wir aber die Konzentration auf die Digitalisierung und Optimierung der

Prozesse sowie die Erweiterung unserer Dienstleistungspalette rund um die

logistischen Herausforderungen unserer Kunden fort. Fortschreitend werden

die Erfolge der sich ergebenden Skaleneffekte und der Vereinheitlichung

unserer Services in der Deufol-Welt zunehmend sichtbar. Die Gewinnung

weiterer Marktanteile in einem sich im Moment kontrahierenden Markt

bestätigt die Richtigkeit unserer Strategie. Wir sind zuversichtlich, in

einem sich wieder normalisierenden Marktumfeld die Erfolge unserer Strategie

in vollem Umfang realisieren zu können.

Für das erste Halbjahr 2019 erzielte der Deufol-Konzern die folgenden

Ergebnisse:

- Umsatz 128,2 Mio. EUR (Vorjahr 131,5 Mio. EUR)

- EBITDA 13,3 Mio. EUR (Vorjahr 8,2 Mio. EUR)

- EBIT(A) 3,1 Mio. EUR (Vorjahr 3,9 Mio. EUR)

- Nettoergebnis 2,0 Mio. EUR (Vorjahr 1,6 Mio. EUR)

Umsatzentwicklung

Im ersten Halbjahr 2019 lag der Umsatz mit 128,2 Mio. EUR um 2,5 % oder 3,3

Mio. EUR unter dem der Vorjahresperiode. Die Umsatzveränderung ist jedoch

nur zu einem geringen Teil auf das schwierigere konjunkturelle Umfeld

zurückzuführen; der Hauptgrund für den Rückgang liegt in einmaligen

Umsätzen, die im Vorjahres-Vergleichszeitraum im europäischen Ausland im

Bereich der Konsumgüterverpackung erzielt werden konnten. Wesentliche

Veränderungen im Konsolidierungskreis ergaben sich nicht. Bereinigt man die

Aufwertung des US-Dollars zum Euro um durchschnittlich 6,7 %, der die

Umsatzerlöse in US-Dollar um 1,4 Mio. EUR erhöht hat, ergibt sich ein

Umsatzrückgang von 4,7 Mio. EUR.

Deutlicher Anstieg des Periodenergebnisses

Das operative Ergebnis (EBITA) des ersten Halbjahres 2019 betrug 3,1 Mio.

EUR im Vergleich zu 3,9 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2018. In einem

konjunkturellen Abwärtstrend konnte sich die Deufol-Gruppe damit

vergleichsweise stabil behaupten; die rückläufige Ergebnisentwicklung ist

insbesondere auf in 2018 angefallene Einmalgeschäfte im europäischen Ausland

zurückzuführen, die dort im Vorjahr zu deutlich höheren Margen führten.

Das Periodenergebnis von 1,6 Mio. EUR im Vorjahres-Vergleichszeitraum konnte

auf nunmehr 2,0 Mio. EUR gesteigert werden. Nach Abzug der Ergebnisanteile

der nicht beherrschenden Anteile ergibt sich ein auf die Anteilseigner der

Deufol SE entfallender Nettogewinn von 2,0 Mio. EUR gegenüber 1,6 Mio. EUR

im Vorjahr; dies entspricht einer Steigerung um 25 %. Entsprechend erhöhte

sich auch das Ergebnis je Aktie; es betrug in den ersten sechs Monaten 0,047

EUR (Vorjahr 0,035 EUR).

Veränderung der Finanzverbindlichkeiten infolge des IFRS 16

("Leasingverhältnisse")

Der betriebliche Cashflow der Deufol-Gruppe belief sich in der

Berichtsperiode auf 9,4 Mio. EUR (Vorjahr: 12,4 Mio. EUR). Der deutliche

Anstieg der Finanzverbindlichkeiten im ersten Halbjahr 2019 von 63,8 Mio.

EUR auf 90,9 Mio. EUR resultiert ausschließlich aus den neuen

Bilanzierungsvorschriften für Leasingvermögen (IFRS 16) und korrespondiert

mit einer entsprechenden Erhöhung des Sachanlagevermögens um 30,8 Mio. EUR.

Entsprechend erhöhten sich auch die Netto-Finanzverbindlichkeiten, definiert

als Summe der Finanzverbindlichkeiten abzüglich der Finanzforderungen und

Zahlungsmittel, bei leicht gesunkenen Zahlungsmitteln (- 3,4 Mio. EUR) von

34,1 Mio. EUR am 31.Dezember 2018 auf 64,6 Mio. EUR zum Ende des

Berichtszeitraums.

Die ersten sechs Monate 2019 im Überblick

Angaben in Tsd. EUR 6M 2019 30.6.2019 6M 2018 31.12.2018 Änderung

(%)

Umsatz 128.185 131.481 (2,5)

EBITDA 13.254 8.175 62,1

EBIT(A) 3.106 3.940 (21,2)

EBT 2.108 3.022 (30,2)

Periodenergebnis 2.018 1.636 23,3

davon nicht (24) 84 (128,6)

beherrschende

Anteile

davon Anteilseigner 2.042 1.552 31,6

der

Muttergesellschaft

Ergebnis je Aktie 0,047 0,035 34,3

(EUR)

Cashflow aus 9.399 12.427 (24,4)

betriebl. Tätigkeit

Cashflow aus (520) (5.903) 91,2

Investitionstätig-

keit

Netto-Finanzverschul- 64.602 38.751 66,7

dung

Eigenkapitalquote 43,8 48,1 (8,9)

(%)

Mitarbeiter 2.271 2.624 (13,5)

Ausblick - Erreichung der Planung herausfordernd

Vor dem Hintergrund der deutlich abgekühlten Konjunktur und der sinkenden

Exporte in Mittel- und Westeuropa rechnet die Deufol SE damit, das

Geschäftsjahr 2019 mit Umsatzerlösen knapp unter den im Jahresfinanzbericht

2018 veröffentlichten Planwerten von 270 Mio. EUR bis 290 Mio. EUR

abzuschließen. Hinsichtlich des operativen Ergebnisses (EBITDA) gehen wir

von einem Wert zwischen 25,5 Mio. EUR und 27,5 Mio. EUR aus. Aufgrund von

Effekten aus der bilanziellen Neubehandlung der Leasing-Gegenstände (IFRS

16) ist dieser Wert nicht vergleichbar mit dem Vorjahr oder der

ursprünglichen Planung für 2019.

Der Zwischenbericht ist unter https://www.deufol.com abrufbar.

Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für

Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum

gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, sowie innovative

IT-Lösungen entlang der Supply Chain. Das Unternehmen Deufol, mit seinem

Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 91 Standorten

in 12 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter. 2018

erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 265 Mio. EUR.

Kontakt:

Deufol SE

Claudia Ludwig

Johannes-Gutenberg-Straße 3-5

65719 Hofheim (Wallau)

Tel.: +49 (6122) 50 1228

E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

