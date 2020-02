DGAP-News: Deufol SE: Finanzkalender 2020 (deutsch)

Deufol SE: Finanzkalender 2020

DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresergebnis

Deufol SE: Finanzkalender 2020

14.02.2020 / 11:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Deufol: Finanzkalender 2020

Deufol, globaler Marktführer für Industrieverpackungen und angrenzende

Dienstleistungen, wird am 30. April 2020 seinen Jahresfinanzbericht für 2019

veröffentlichen. Am Freitag, den 26. Juni 2020, findet die Hauptversammlung

der Deufol SE im Bürgerhaus Marxheim bei Hofheim statt. Und am 21. August

2020 wird Deufol die Zahlen für das erste Halbjahr 2020 veröffentlichen.

Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für

Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum

gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, sowie innovative

IT-Lösungen entlang der Supply Chain. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem

Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 90 Standorten

in 11 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter. 2018

erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 265 Mio. Euro.

Kontakt:

Deufol SE

Claudia Ludwig

Johannes-Gutenberg-Straße 3-5

65719 Hofheim (Wallau)

Tel.: +49 (6122) 50 1228

E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

