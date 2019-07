DGAP-News: Deufol SE: Deufol expandiert weiter (deutsch)

Deufol SE: Deufol expandiert weiter

PRESSEMITTEILUNG

Deufol expandiert weiter

Deufol errichtet neues Verpackungs- und Logistikwerk in Ungarn

Deufol, globaler Marktführer für Industrieverpackungen und angrenzende

Dienstleistungen, wird im ungarischen Debrecen direkt neben den

Produktionsstätten eines relevanten Kunden eines der modernsten Verpackungs-

und Logistikwerke Europas errichten und zukünftig von Debrecen aus den

ungarischen und rumänischen Markt mit seinen Dienstleistungen bedienen. Die

Bauplanung ist bereits weit fortgeschritten und der Baubeginn soll bereits

im Sommer erfolgen.

Verpackung und die dazugehörige Produktion hat bereits in einer gemieteten

Halle begonnen, um den Ramp-up so effizient wie möglich zu gestalten und mit

der Markterschließung zu beginnen. Auf einer Fläche von ca. 150.000 qm

errichtet Deufol neben Verpackungs- und Lagerhallen auch eine großzügige

Freifläche für den effizienten logistischen Umschlag von verpackten Gütern.

Zusätzlich sind weitere Bauerweiterungen bereits planerisch vorgesehen, um

flexibel auf zukünftige Bedarfe reagieren zu können.

Deufol folgt mit der Investition einem Trend, der von der Stadtverwaltung

Debrecens als "kleine Industrierevolution" bezeichnet wird. Bereits über 40

namenhafte deutsche Unternehmen haben sich in und um Debrecen angesiedelt,

wovon einige bereits dem Kundenstamm der Deufol angehören.

Debrecen entwickelt sich aufgrund der strategischen und gezielten

Wirtschaftspolitik zu einem der führenden Industriecluster Osteuropas, liegt

im östlichen Teil Ungarns etwa 30 Kilometer von der rumänischen Grenze

entfernt und ist mit knapp über 200.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des

Landes. Sowohl diverse Kundestandorte als auch das Deufol-Werk befinden sich

im neuen Industriepark Süd. Zukünftig rechnet die Stadt mit jährlich

zweistelligen Wachstumsraten und der Ansiedelung weiterer Industrie.

Das Projekt wurde am 4.7.2019 gemeinsam von dem ungarischen Außen- und

Außenhandelsminister Péter Szijjártó, Vertretern der Stadt Debrecen, sowie

Jürgen Hillen und Jürgen Schmid, geschäftsführende Direktoren der Deufol SE

und Geschäftsführer der ungarischen Deufol Gesellschaften, in Budapest der

Öffentlichkeit vorgestellt. Das Deufol-Projekt stellt einen weiteren

Meilenstein für die Entwicklung des Industriestandortes Debrecen dar und

wird daher auch von der ungarischen Wirtschaftsförderung im Rahmen

öffentlicher Förderprogramme unterstützt.

Eine Fertigstellung des 91. Deufol-Standortes ist für das Frühjahr 2020

avisiert. Damit erweitert Deufol sein Dienstleistungsspektrum für

IT-basierte Industriedienstleistungen im europäischen Ausland direkt in

Kundennähe und schafft in der Region um Debrecen über 100 neue

Arbeitsplätze.

Mit der Eröffnung in Debrecen wächst das internationale Netzwerk von Deufol

weiter und wird auf 91 Standorte in 12 Ländern auf 3 Kontinenten

ausgeweitet. Somit baut Deufol seine globale Stärke für

Industriedienstleistung entlang der Supply-Chain weiter aus und festigt

seine Position als Marktführer in diesem Bereich. Das neue Werk wird für

Kunden wie auch für Deufol ein Meilenstein in der effizienten Gestaltung von

Logistikprozessen sein.

Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für

Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum

gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, Automated

Packaging, sowie innovative IT-Lösungen entlang der Supply Chain. Das

Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt

am Main, ist an 90 Operations in 11 Ländern vertreten und beschäftigt rund

2.300 Mitarbeiter. 2018 erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 265 Mio.

Euro.

Kontakt:

Deufol SE

Claudia Ludwig

Johannes-Gutenberg-Straße 3-5

65719 Hofheim (Wallau)

Tel.: +49 (6122) 50 1228

E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

