DGAP-News: Dermapharm setzt 2018 profitables Wachstum fort (deutsch)

Dermapharm setzt 2018 profitables Wachstum fort

03.04.2019 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





* Konzernumsatz 2018 um rund 23% gegenüber Vorjahr auf 572 Mio. EUR

gestiegen

* Bereinigtes EBITDA um rund 27% gegenüber Vorjahr erhöht auf 143 Mio. EUR

* Bereinigte EBITDA-Marge weiter verbessert auf 25,0%

* Basis für weiteres profitables Wachstum 2019 und darüber hinaus gelegt

Grünwald, 3. April 2019 - Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein

führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte

Therapiegebiete in Deutschland mit wachsender internationaler Präsenz,

veröffentlicht heute ihre ungeprüften vorläufigen

IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2018. Demnach befindet

sich das Unternehmen weiter auf profitablem Wachstumskurs. Ganz wesentlich

zum Umsatz- und Ergebniswachstum trug der hochprofitable Bereich

Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte bei. Gleichzeitig hat

Dermapharm mit der erfolgreichen Durchführung weiterer M&A-Maßnahmen die

Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum weiter gestärkt.

Der Umsatz stieg auf vorläufiger Basis im Geschäftsjahr 2018 um 23% auf 572

Mio. EUR (Vorjahr: 467 Mio. EUR). Deutlich überproportional zum Gesamtumsatz

verbesserte Dermapharm 2018 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA). Das um Einmalkosten im Zusammenhang mit der

Vorbereitung der Börsennotierung und den Akquisitionen von Strathmann und

Trommsdorff in Höhe von 3,8 Mio. EUR bereinigte EBITDA steigerte Dermapharm

um 27% auf 143 Mio. EUR (Vorjahr: 113 Mio. EUR). Insgesamt verbesserte

Dermapharm damit 2018 die Profitabilität weiter und erzielte auf

Konzernebene eine bereinigte EBITDA-Marge von 25,0% (Vorjahr: 24,2%). Das

unbereinigte EBITDA betrug 140 Mio. EUR, was einer Steigerung von 27%

gegenüber dem Vorjahr (110 Mio. EUR) bzw. einer unbereinigten EBITDA-Marge

von 24,5% entspricht.

Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE,

kommentiert: "2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben nicht nur im

Februar 2018 den Schritt an die Börse vollzogen, sondern haben Dermapharm

planmäßig operativ wie auch strategisch weiterentwickelt. Der erreichte

Umsatzzuwachs bei einer erneuten Steigerung der Profitabilität unterstreicht

die Attraktivität unseres einzigartigen Geschäftsmodells. Gleichzeitig haben

wir auch die Internationalisierung unseres Konzerns, die Einführung neuer

Produkte sowie die Stärkung unserer Geschäftsaktivitäten durch selektive

M&A-Maßnahmen entsprechend unserer Wachstumsstrategie vorangetrieben."

2018 hatte Dermapharm die Verkaufsvolumina im bestehenden Produktportfolio

gesteigert und zahlreiche Neuprodukte, wie z. B. Myopridin(R), Verrucutan(R)

und Physiotop(R), in ausgewählten Therapiegebieten im In- und Ausland in den

Markt eingeführt. Mit Strathmann und Trommsdorff wurden zudem zwei

Unternehmen erworben, die das Produktportfolio sowie die

Vertriebsaktivitäten zusätzlich stärken. Darüber hinaus verlaufen die

Erweiterungen des Produktionsstandorts in Brehna sowie der Neubau einer

Produktionsstätte in Neumarkt am Wallersee, Österreich, planmäßig.

Um das Produktportfolio zu erweitern, ist Dermapharm stetig bestrebt,

weitere Arzneimittel und andere Gesundheitsprodukte zu entwickeln und in den

Markt einzuführen. Derzeit umfasst die Produktpipeline von Dermapharm über

40 laufende Entwicklungsprojekte.

Zu Jahresbeginn 2019 hat Dermapharm weitere Akquisitionen abgeschlossen:

Bereits im Januar 2019 wurde die spanische EUROMED, ein führender Hersteller

von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Herstellung von

Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln sowie Kosmetika, übernommen. Im

März 2019 hat Dermapharm darüber hinaus eine 20%-Beteiligung an FYTA, ein

auf die Herstellung von medizinischem Cannabis spezialisiertes

niederländisches Unternehmen, erworben.

Im Hinblick auf die internationale Präsenz wurden in den neu gegründeten

Niederlassungen in Großbritannien (2017) und Italien (2018) bereits erste

Produktzulassungen erwirkt, die im Jahr 2019 einen positiven Beitrag zur

Gesamtentwicklung beisteuern werden. Die klinisch geprüften Medizinprodukte

bite away(R) und Herpotherm(R) wurden sowohl über eigene ausländische

Tochtergesellschaften als auch über externe Vertriebspartner in 12

europäischen Märkten platziert. Zugleich bereitet Dermapharm die

Erschließung weiterer Märkte in Europa, den USA und China vor.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sowie eine detaillierte

Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird Dermapharm mit dem

vollständigen Geschäftsbericht 2018 am 17. April 2019 veröffentlichen.

IFRS Finanzkennzahlen im Vorjahresvergleich (vorläufig)

in Mio. EUR 2018 2017 Veränderung

Konzernumsatz 572 467 23%

Bereinigtes Konzern-EBITDA* 143 113 27%

Bereinigte EBITDA-Marge* (in %) 25,0 24,2 + 0,8pp

Konzern-EBITDA 140 110 + 27%

EBITDA-Marge (in %) 24,5 23,6 + 0,9pp

* EBITDA 2017 und 2018 um Einmalkosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung

der Börsennotierung bzw. mit der Börsennotierung und den Akquisitionen von

Strathmann und Trommsdorff in Höhe von 2,7 bzw. 3,8 Mio. EUR bereinigt. Die

Trommsdorff GmbH & Co. KG wurde erstmalig zum 1. Februar 2018 konsolidiert,

zu dem Zeitpunkt, als die Dermapharm als Erwerber die vollständige

Beherrschung über das Unternehmen erlangt hatte. Dementsprechend ging der

Umsatz- und Ergebnisbeitrag erst ab Februar 2018 in das Konzernergebnis ein.

Unternehmensprofil:

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany"

Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln

für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat

ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in

Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst

die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von

Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch

einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über rund

900 Arzneimittelzulassungen für mehr als 250 Wirkstoffe, die als

Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte

Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen

unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben

Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre

internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm

umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp"

betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2018 zu den fünf

umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt-

und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre

Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum

für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs

beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das

Unternehmen auf eine Drei-Säulen-Strategie: die hausinterne Entwicklung

neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere

Akquisitionen.

Kontakt

Investor Relations cometis AG

Britta Hamberger Claudius Krause

Tel.: +49 (0)89 - 64186-233 Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)89 - 64186-165 Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: [1]ir@dermapharm.com E-Mail: [1]ir@dermapharm.com

1. mailto:ir@dermapharm.com 1. mailto:ir@dermapharm.com

