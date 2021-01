DGAP-News: Delivery Hero wird klimaneutral in Lateinamerika (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero wird klimaneutral in Lateinamerika

27.01.2021 / 08:00

* Delivery Heros Lateinamerika-Geschäft ist ab Januar 2021 klimaneutral,

was einen weiteren Meilenstein für die Nachhaltigkeitsambitionen des

Unternehmens darstellt

* Delivery Hero hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021 100% seiner

globalen Treibhausgasemissionen zu kompensieren

* Seit Beginn seiner Klima-Initiative hat Delivery Hero rund 215.378

Tonnen CO2-Äquivalente durch die Unterstützung einer Reihe von

weltweiten Umweltprojekten ausgeglichen

Berlin, 27. Januar 2021 Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit

führende lokale Lieferplattform, hat heute die Klimaneutralität seines

Lateinamerika-Geschäfts ab Januar 2021 bekannt gegeben. Das Unternehmen hat

es sich zum Ziel gesetzt, bis 2021 in allen Märkten weltweit CO2-neutral zu

sein. Nachdem Delivery Hero bereits im Januar 2020 Netto-Null-Emissionen in

Europa erzielt hat, erreicht das Unternehmen nun einen weiteren Meilenstein,

indem es in seinen lateinamerikanischen Märkten klimaneutral wird. [1]

Delivery Hero bekräftigt somit sein Engagement für den Klimaschutz und trägt

zu den EU-Klimazielen für 2030 bei.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Wir sind stolz

darauf, in so kurzer Zeit in unseren europäischen und lateinamerikanischen

Märkten Klimaneutralität erreicht zu haben. Delivery Hero muss sich

ehrgeizige Ziele setzen und andere Unternehmen ermutigen, sich den

Klimaschutzbemühungen anzuschließen. Wir wollen ein Unternehmen aufbauen,

auf das die nächste Generation stolz sein kann. Indem wir Verantwortung für

unsere Treibhausgasemissionen übernehmen, können wir zu einer nachhaltigen

Zukunft für unsere Kunden und Gemeinden auf der ganzen Welt beitragen."

Delivery Hero hat sich dazu verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck zu 100%

auszugleichen. Dies umfasst Emissionen aus dem Tagesgeschäft (einschließlich

der Lieferungen, der Lebensmittelverpackungen und Lebensmittel in unseren

Dmarts) sowie aus den Büros (einschließlich des Energieverbrauchs, der

Beschaffungsaktivitäten und der Geschäftsreisen). So konnte Delivery Hero

seit der Einführung seines Klimaneutralitätsprogramms im Jahr 2019 rund

215.378 Tonnen CO2-Äquivalente kompensieren. Mit Hilfe dieses Programms

wurde eine Reihe von zertifizierten Klimaprojekten in Europa, Lateinamerika

und Asien unterstützt, darunter Projekte für den Regenwaldschutz in Peru

sowie für erneuerbare Energien in Bulgarien, China und Indien. Zur Messung

und Überwachung seiner Emissionen arbeitet Delivery Hero mit South Pole,

einer führenden globalen Klimaschutzagentur, zusammen. Die

Projektzertifikate und weitere Informationen zu den Klimaschutzprojekten für

das Jahr 2021 sind auf der Sustainability Website von Delivery Hero zu

finden.

Jeffrey Oatham, Direktor für Nachhaltigkeit, CSR und Sicherheit bei Delivery

Hero: "Bei Delivery Hero kümmern wir uns um die Umwelt, unsere Gemeinden und

die gesamte Welt um uns herum. Wir sind deshalb fest entschlossen, bis Ende

2021 auf globaler Ebene klimaneutral zu sein - jedoch ist dies nur der

Anfang unserer Reise. Wir sind bestrebt, ein nachhaltigeres Ökosystem für

die Lieferindustrie zu schaffen, indem wir kontinuierlich branchenführende

Standards einführen und unseren CO2-Fußabdruck stetig verkleinern."

Delivery Hero hat ein umfangreiches CSR- und Nachhaltigkeitsprogramm mit

mehreren sozialen und ökologischen Initiativen entwickelt, wie zum Beispiel

Essensspenden, Corporate Volunteering und ein globales Umweltprogramm für

nachhaltige Lebensmittelverpackungen, welches noch in diesem Jahr startet.

In den letzten zwei Jahren hat Delivery Hero in eine Reihe nachhaltiger

Unternehmen investiert, die innovative Lösungen für die Herausforderungen

der Liefer- und Lebensmittelindustrie bieten, darunter biologisch abbaubare

Verpackungen und pflanzliche Lebensmittelprodukte.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren

Dienst in 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und

Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für

Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber

hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,

der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und

Haushaltswaren in weniger als 20 Minuten zum Kunden zu bringen. Das

Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX

(Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen:

www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Kingsum Li

Specialist, Corporate & Sustainability Communications

kingsum.li@deliveryhero.com

[1] Der Ausgleich für die lateinamerikanischen Märkte schließt die

Aktivitäten von Glovo aus, da Glovos Lateinamerika-Geschäft im Berichtsjahr

2020 erworben wurde

