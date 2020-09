DGAP-News: Delivery Hero verstärkt seine globale Präsenz und erwirbt Glovos Geschäft in Lateinamerika (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero verstärkt seine globale Präsenz und erwirbt Glovos Geschäft in Lateinamerika

16.09.2020 / 17:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





* Delivery Hero erwirbt Glovos gesamte Geschäftstätigkeiten in

Lateinamerika für bis zu 230 Millionen Euro

* Durch die Expansion nach Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras und

Guatemala stärkt Delivery Hero seine Position in Lateinamerika und baut

das bestehende Geschäft in Argentinien, Panama und der Dominikanischen

Republik weiter aus

* Die Transaktion soll innerhalb der nächsten Wochen abgeschlossen werden

Berlin, 16. September 2020 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die

weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute den Abschluss eines

Abkommens mit Glovo, einem auf On-Demand-Lieferungen spezialisierten

Start-Up-Unternehmen, zur Übernahme dessen Geschäfts in Lateinamerika

bekannt gegeben. Der Gesamtkaufpreis kann einschließlich einer

leistungsabhängigen Earn-out Komponente von 60 Millionen Euro bis zu 230

Millionen Euro betragen. Ein Abschluss der Transaktion wird innerhalb der

nächsten Wochen erwartet, sofern die aufschiebende Bedingung sowie die

entsprechenden behördlichen Genehmigungen erfüllt sind.

Die Transaktion beinhaltet alle lateinamerikanischen Länder, in denen Glovo

tätig ist: Argentinien, Peru, Ecuador, Panama, Costa Rica, Honduras,

Guatemala und die Dominikanische Republik. Delivery Hero ist bereits in

Argentinien, Panama und der Dominikanischen Republik vertreten. Die neu

erworbenen Vermögenswerte in diesen Märkten werden beim Abschluss der

Transaktion auf Delivery Hero übertragen. Mit der Übernahme von Glovos

Geschäftstätigkeiten in Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras und Guatemala

erweitert Delivery Hero seine Präsenz in Lateinamerika um fünf neue Länder.

Glovo wird das Geschäft in diesen Ländern bis März 2021 weiterführen.

Niklas Östberg, CEO und Mitbegründer von Delivery Hero, sagte: "Lateinamerika

ist eine Region mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial für

Online-Lieferungen. Die Übernahme von Glovos lokalem Geschäft gibt uns die

Möglichkeit, noch mehr in Lateinamerika zu leisten - sei es bei der

Innovationsförderung, der kontinuierlichen Verbesserung des

Kundenerlebnisses oder der Unterstützung lokaler Anbieter in der Region. Wir

arbeiten seit vielen Jahren eng mit Glovo zusammen und sind stolz darauf,

ihr lateinamerikanisches Geschäft in unser globales Netzwerk zu

integrieren."

Oscar Pierre, CEO von Glovo, sagte: "Für uns ist es wichtig, uns auf die

Märkte zu konzentrieren, in denen wir langfristig ein nachhaltiges Geschäft

aufbauen und unseren Kunden weiterhin unser einzigartiges, vielseitiges

Angebot zur Verfügung stellen können. Die Transaktion wird es uns

ermöglichen, unsere Präsenz in den Märkten zu stärken, in denen wir bereits

sehr stark sind, und gleichzeitig neue Märkte zu erschließen, in denen wir

ein enormes Wachstumspotenzial sehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass

Delivery Hero der bestmögliche Partner ist, um das in Lateinamerika

aufgebaute Geschäft auf das nächste Level zu bringen. Sie haben die besten

Voraussetzungen, um ein führendes Unternehmen in der Region zu werden."

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist in 39 der 44 Länder in Europa, Lateinamerika, Asien, dem

Nahen Osten und Nordafrika stark präsent, in denen es tätig ist. Delivery

Hero betreibt zudem in über 600 Städten weltweit primär seinen eigenen

Lieferservice. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt weltweit über

27.000 Mitarbeiter. Delivery Hero ist an der Frankfurter Wertpapierbörse

notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex)

aufgenommen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.deliveryhero.com

ÜBER GLOVO

Glovo ist ein Marktplatz für On-Demand Lieferungen, der es Nutzern

ermöglicht, jedes Produkt oder jeden Artikel innerhalb ihrer Stadt zu

kaufen, zu empfangen und zu versenden. Das in Barcelona gegründete

Unternehmen ist in mehr als 650 Städten in 22 Ländern in EEMA, Lateinamerika

und Subsahara-Afrika tätig. Glovo hat monatlich mehr als 2,5 Millionen

aktive Nutzer, 50.000 aktive Kuriere und über 50.000 assoziierte Partner

weltweit. Für weitere Informationen über Glovo besuchen Sie bitte

www.glovoapp.com

PRESSEKONTAKT

Melanie Bochmann

Senior Manager, Strategic Communications

melanie.bochmann@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS-KONTAKT

Daniel Fard-Yazdani

VP, Head of Investor Relations

daniel.fard-yazdani@deliveryhero.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, auf Erwartungen und Annahmen des

Managements der Delivery Hero SE ("Delivery Hero"). Solche Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die

außerhalb der Möglichkeiten von Delivery Hero bezüglich einer Kontrolle oder

präzisen Einschätzung liegen, wie beispielsweise dem zukünftigen Marktumfeld

und den wirtschaftlichen, gesetzlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen, dem Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, der

erfolgreichen Integration von neu erworbenen Unternehmen und der

Realisierung von erwarteten Synergieeffekten sowie von Maßnahmen staatlicher

Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren und

Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, auf denen diese

Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder

implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Delivery Hero übernimmt keine

Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und

die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in diesem Bericht

geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. Es ist von

Delivery Hero weder beabsichtigt, noch übernimmt Delivery Hero eine

gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie

an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieses Berichts anzupassen,

soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht dazu besteht. Dieses

Dokument veröffentlichen wir auch auf Englisch. Bei Abweichungen geht die

deutsche Fassung des Berichts der englischen Übersetzung vor.

