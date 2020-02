DGAP-News: Delivery Hero vereinbart Terminaktienerwerb und Absicherungsgeschäft in Form eines Equity Collar, um ihre Position in Just Eat Takeaway.com nach der aus dem Zusammenschluss von Takeaway.com und Just Eat resultierenden Verwässerung wiederherzust

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Delivery Hero vereinbart Terminaktienerwerb und Absicherungsgeschäft in Form eines Equity Collar, um ihre Position in Just Eat Takeaway.



com nach der aus dem Zusammenschluss von Takeaway.com und Just Eat resultierenden Verwässerung wiederherzustellen

^

DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Delivery Hero vereinbart Terminaktienerwerb und Absicherungsgeschäft in Form

eines Equity Collar, um ihre Position in Just Eat Takeaway.com nach der aus

dem Zusammenschluss von Takeaway.com und Just Eat resultierenden

Verwässerung wiederherzustellen

12.02.2020 / 23:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Delivery Hero vereinbart einen Terminaktienerwerb und ein

Absicherungsgeschäft in Form eines Equity Collar, um ihre Position in Just

Eat Takeaway.com nach der aus dem Zusammenschluss von Takeaway.com und Just

Eat resultierenden Verwässerung wiederherzustellen

Berlin, Deutschland, 12. Februar 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery

Hero") hat heute entschieden, ein Termingeschäft zum Erwerb von Aktien und

ein Absicherungsgeschäft in Form eines Equity Collar mit einer mehrjährigen

Laufzeit abzuschließen, um ihre Position in Just Eat Takeaway.com N.V.

("Just Eat Takeaway.com") in Höhe von ca. 10,6 % nach der aus dem

Zusammenschluss von Takeaway.com und Just Eat plc resultierenden

Verwässerung wiederherzustellen.

Delivery Hero wird 8,4 Millionen zusätzliche Just Eat Takeaway.com-Aktien

durch Abschluss eines Termingeschäfts mit einem Finanzinstitut erwerben, das

vollständig durch ein Equity Collar-Geschäft mit mehrjähriger Laufzeit über

ca. 8,8 Millionen Just Eat Takeaway.com-Aktien finanziert wird; dies umfasst

zudem ca. 0,4 Millionen Aktien, die Delivery Hero im Zusammenhang mit dem

Verkauf ihrer deutschen Essenslieferdienste an Takeaway.com am 1. April 2019

erhalten hatte. Es wird folglich keine negativen Auswirkungen auf Delivery

Heros liquiden Mittel geben.

Am 4. April 2019 hatte Delivery Hero einen vergleichbaren Equity Collar mit

einer mehrjährigen Laufzeit für 3,2 Millionen ihrer Aktien an Takeaway.com

abgeschlossen.

Beide Collar-Geschäfte bieten Delivery Hero eine Absicherung gegen Verluste

und ein beschränktes Steigerungspotential aus dem Kurs der zugrundeliegenden

Just Eat Takeaway.com-Aktien.

Investorenkontakt: Medienkontakt:

Julia Stoetzel Vincent Pfeifer

Director Investor Relations Spokesperson & Senior Manager

ir@deliveryhero.com Global Corporate Communications

press@deliveryhero.com

Disclaimer

----------

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen

sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",

"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten

basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und

beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich

von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und

Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände

reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser

Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder

aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch

keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in

irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

---------------------------------------------------------------------------

12.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: info@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 974297

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

974297 12.02.2020

°